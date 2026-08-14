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FARTCOIN (FARTCOIN) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.13948 -- +9.86% -7.18% -28.06%

FARTCOIN 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 FARTCOIN 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 強烈買入 賣出 4 中立 4 買入 18 移動平均線 : 強烈買入 賣出 1 中立 0 買入 13 技術指標 : 買入 賣出 3 中立 4 買入 5 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.13947 0.13933 R2 0.13933 0.13924 R1 0.13926 0.1392 PP 0.13912 0.13912 S1 0.13905 0.13903 S2 0.13891 0.13899 S3 0.13884 0.13891

FARTCOIN 市場信號 目前淨掛單量 -0.27M $14.80 M $15.07 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 -0.09M 3 日主動買入 $9.80 M 3 日主動賣出 $9.89 M 7 日主動買賣差額 -0.07M 7 日主動買入 $28.08 M 7 日主動賣出 $28.15 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 FARTCOIN資金流向 淨流入 FARTCOINUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-14 $0.07 M 0.14 2026-08-13 -$0.01 M 0.13 2026-08-12 -$0.17 M 0.13 2026-08-11 -$0.19 M 0.13 2026-08-10 $0.35 M 0.13 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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