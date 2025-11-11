$FACY 是 AI Seer 旗下事實核查平台 Facticity 的代幣，用於獎勵社群。平台每週約有 3000 名活躍用戶，包括科研和政府機構。其機器人 @ArAIstotle 負責 Web3 領域的事實核查。9 月 9 日起解鎖 16.7% 代幣，按積分分配，積分可透過持幣、與機器人互動或提供正確資訊獲得。