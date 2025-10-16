ArAIstotlebyVirtuals 目前實時價格為 0.04035 USD。跟蹤 FACY 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 FACY 價格趨勢。ArAIstotlebyVirtuals 目前實時價格為 0.04035 USD。跟蹤 FACY 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 FACY 價格趨勢。

更多關於 FACY

FACY 價格資訊

FACY 代幣經濟

FACY 價格預測

FACY 價格歷史

FACY 購買指南

FACY 兌換法幣計算

FACY 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

ArAIstotlebyVirtuals 圖標

ArAIstotlebyVirtuals實時價格 (FACY)

1 FACY 兌換為 USD 的實時價格：

$0.04035
$0.04035$0.04035
+7.51%1D
USD
ArAIstotlebyVirtuals (FACY) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:34:52 (UTC+8)

ArAIstotlebyVirtuals（FACY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.03693
$ 0.03693$ 0.03693
24H最低價
$ 0.0494
$ 0.0494$ 0.0494
24H最高價

$ 0.03693
$ 0.03693$ 0.03693

$ 0.0494
$ 0.0494$ 0.0494

--
----

--
----

-2.26%

+7.51%

+3.75%

+3.75%

ArAIstotlebyVirtuals（FACY）目前實時價格為 $ 0.04035。過去 24 小時內，FACY 的交易價格在 $ 0.03693$ 0.0494 之間波動，市場活躍度顯著。FACY 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，FACY 在過去 1 小時內的價格變動為 -2.26%，過去 24 小時內變動為 +7.51%，過去 7 天內累計變動為 +3.75%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ArAIstotlebyVirtuals（FACY）市場資訊

--
----

$ 58.67K
$ 58.67K$ 58.67K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BASE

ArAIstotlebyVirtuals 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 58.67K。FACY 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --

ArAIstotlebyVirtuals（FACY）價格歷史 USD

跟蹤 ArAIstotlebyVirtuals 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0028186+7.51%
30天$ +0.00309+8.29%
60天$ +0.03035+303.50%
90天$ +0.03035+303.50%
ArAIstotlebyVirtuals 今日價格變化

今天，FACY 記錄了 $ +0.0028186 (+7.51%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

ArAIstotlebyVirtuals 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.00309 (+8.29%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

ArAIstotlebyVirtuals 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，FACY 的變化為 $ +0.03035 (+303.50%)，從而更廣泛地了解其表現。

ArAIstotlebyVirtuals 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.03035 (+303.50%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 ArAIstotlebyVirtuals 價格歷史頁面

什麼是ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

$FACY 是 AI Seer 旗下事實核查平台 Facticity 的代幣，用於獎勵社群。平台每週約有 3000 名活躍用戶，包括科研和政府機構。其機器人 @ArAIstotle 負責 Web3 領域的事實核查。9 月 9 日起解鎖 16.7% 代幣，按積分分配，積分可透過持幣、與機器人互動或提供正確資訊獲得。

ArAIstotlebyVirtuals在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 ArAIstotlebyVirtuals 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 FACY 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 ArAIstotlebyVirtuals 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 ArAIstotlebyVirtuals 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

ArAIstotlebyVirtuals 價格預測 (USD)

ArAIstotlebyVirtuals（FACY）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 ArAIstotlebyVirtuals 的長期和短期價格預測。

現在就查看 ArAIstotlebyVirtuals 價格預測

ArAIstotlebyVirtuals（FACY）代幣經濟

了解 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 FACY 代幣的完整經濟學

如何購買ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

正在尋找如何購買 ArAIstotlebyVirtuals？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買ArAIstotlebyVirtuals。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

FACY 兌換為當地貨幣

1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 VND
1,061.81025
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 AUD
A$0.061332
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 GBP
0.029859
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 EUR
0.0342975
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 USD
$0.04035
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 MYR
RM0.16947
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 TRY
1.6910685
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 JPY
¥6.1332
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 ARS
ARS$60.2235855
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 RUB
3.1977375
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 INR
3.5600805
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 IDR
Rp672.499731
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 PHP
2.3745975
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 EGP
￡E.1.91259
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 BRL
R$0.2166795
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 CAD
C$0.0560865
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 BDT
4.934805
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 NGN
58.9049475
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 COP
$156.394986
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 ZAR
R.0.69402
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 UAH
1.6983315
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 TZS
T.Sh.99.6293955
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 VES
Bs8.5542
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 CLP
$37.88865
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 PKR
Rs11.42712
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 KZT
21.6933705
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 THB
฿1.317831
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 TWD
NT$1.2375345
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 AED
د.إ0.1480845
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 CHF
Fr0.0318765
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 HKD
HK$0.313116
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 AMD
֏15.4124895
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 MAD
.د.م0.372027
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 MXN
$0.7420365
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 SAR
ريال0.1513125
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 ETB
Br6.1674975
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 KES
KSh5.2128165
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 JOD
د.أ0.02860815
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 PLN
0.1464705
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 RON
лв0.175926
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 SEK
kr0.377676
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 BGN
лв0.067788
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 HUF
Ft13.485777
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 CZK
0.8421045
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 KWD
د.ك0.0123471
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 ILS
0.131541
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 BOB
Bs0.2780115
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 AZN
0.068595
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 TJS
SM0.3756585
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 GEL
0.1093485
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 AOA
Kz36.7818495
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 BHD
.د.ب0.01521195
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 BMD
$0.04035
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 DKK
kr0.2586435
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 HNL
L1.0583805
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 MUR
1.835118
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 NAD
$0.698862
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 NOK
kr0.4030965
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 NZD
$0.0698055
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 PAB
B/.0.04035
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 PGK
K0.171891
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 QAR
ر.ق0.146874
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 RSD
дин.4.0604205
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 UZS
soʻm486.1444665
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 ALL
L3.3526815
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 ANG
ƒ0.0722265
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 AWG
ƒ0.0722265
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 BBD
$0.0807
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 BAM
KM0.067788
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 BIF
Fr118.66935
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 BND
$0.0520515
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 BSD
$0.04035
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 JMD
$6.460842
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 KHR
162.048021
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 KMF
Fr17.1084
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 LAK
877.1738955
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 LKR
රු12.2345235
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 MDL
L0.687564
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 MGA
Ar181.756575
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 MOP
P0.3223965
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 MVR
0.617355
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 MWK
MK69.809535
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 MZN
MT2.578365
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 NPR
रु5.6566665
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 PYG
284.1447
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 RWF
Fr58.46715
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 SBD
$0.332484
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 SCR
0.559251
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 SRD
$1.6031055
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 SVC
$0.3522555
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 SZL
L0.698862
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 TMT
m0.1416285
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 TND
د.ت0.1183869
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 TTD
$0.2731695
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 UGX
Sh140.0952
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 XAF
Fr22.71705
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 XCD
$0.108945
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 XOF
Fr22.71705
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 XPF
Fr4.1157
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 BWP
P0.5749875
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 BZD
$0.0807
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 CVE
$3.8255835
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 DJF
Fr7.14195
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 DOP
$2.5811895
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 DZD
د.ج5.244693
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 FJD
$0.0924015
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 GNF
Fr350.84325
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 GTQ
Q0.308274
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 GYD
$8.4287115
1 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）至 ISK
kr4.9227

ArAIstotlebyVirtuals資源

要更深入地瞭解 ArAIstotlebyVirtuals，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

區塊查詢

人們還問：關於ArAIstotlebyVirtuals的其他問題

ArAIstotlebyVirtuals（FACY）今日價格是多少？
FACY 實時價格為 0.04035 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 FACY 兌 USD 的價格是多少？
目前 FACY 兌 USD 的價格為 $ 0.04035。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
ArAIstotlebyVirtuals 的市值是多少？
FACY 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
FACY 的流通供應量是多少？
FACY 的流通供應量為 -- USD
FACY 的歷史最高價（ATH）是多少？
FACY 的歷史最高價是 -- USD
FACY 的歷史最低價（ATL）是多少？
FACY 的歷史最低價是 -- USD
FACY 的交易量是多少？
FACY 的 24 小時實時交易量為 $ 58.67K USD
FACY 今年會漲嗎？
FACY 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 FACY 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:34:52 (UTC+8)

ArAIstotlebyVirtuals（FACY）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

FACY 兌 USD 計算器

數量

FACY
FACY
USD
USD

1 FACY = 0.04034 USD

交易 FACY

FACY/USDT
$0.04035
$0.04035$0.04035
+7.74%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,187.00
$115,187.00$115,187.00

+1.31%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,144.33
$4,144.33$4,144.33

+1.69%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.05039
$0.05039$0.05039

+59.41%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.27
$199.27$199.27

-0.14%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.4725
$5.4725$5.4725

-12.30%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,144.33
$4,144.33$4,144.33

+1.69%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,187.00
$115,187.00$115,187.00

+1.31%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.27
$199.27$199.27

-0.14%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6224
$2.6224$2.6224

-0.68%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20232
$0.20232$0.20232

-0.35%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2262
$0.2262$0.2262

+352.40%

CHONKY 圖標

CHONKY

CHONKY

$0.001971
$0.001971$0.001971

+97.10%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000005494
$0.000000000000000000005494$0.000000000000000000005494

+631.55%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2262
$0.2262$0.2262

+352.40%

DEGENFI 圖標

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000947
$0.0000000947$0.0000000947

+136.75%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04154
$0.04154$0.04154

+107.70%

Cryvantis 圖標

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003613
$0.0003613$0.0003613

+81.28%