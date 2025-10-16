EchoVerse 目前實時價格為 0.0000009 USD。跟蹤 EVSE 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 EVSE 價格趨勢。EchoVerse 目前實時價格為 0.0000009 USD。跟蹤 EVSE 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 EVSE 價格趨勢。

EchoVerse 圖標

EchoVerse實時價格 (EVSE)

1 EVSE 兌換為 USD 的實時價格：

$0.0000009
-10.00%1D
USD
EchoVerse (EVSE) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:34:45 (UTC+8)

EchoVerse（EVSE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.0000009
24H最低價
$ 0.0000012
24H最高價

$ 0.0000009
$ 0.0000012
--
--
0.00%

-10.00%

-40.00%

-40.00%

EchoVerse（EVSE）目前實時價格為 $ 0.0000009。過去 24 小時內，EVSE 的交易價格在 $ 0.0000009$ 0.0000012 之間波動，市場活躍度顯著。EVSE 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，EVSE 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 -10.00%，過去 7 天內累計變動為 -40.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

EchoVerse（EVSE）市場資訊

$ 402.04
$ 9.00K
--
10,000,000,000
BSC

EchoVerse 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 402.04。EVSE 的流通量為 --，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.00K

EchoVerse（EVSE）價格歷史 USD

跟蹤 EchoVerse 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0000001-10.00%
30天$ -0.0249991-100.00%
60天$ -0.0249991-100.00%
90天$ -0.0249991-100.00%
EchoVerse 今日價格變化

今天，EVSE 記錄了 $ -0.0000001 (-10.00%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

EchoVerse 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.0249991 (-100.00%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

EchoVerse 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，EVSE 的變化為 $ -0.0249991 (-100.00%)，從而更廣泛地了解其表現。

EchoVerse 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.0249991 (-100.00%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 EchoVerse（EVSE）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 EchoVerse 價格歷史頁面

什麼是EchoVerse (EVSE)

EchoVerse 是一個為 Web3 打造的智慧語音平台，旨在讓數位世界中的溝通更加人性化和沈浸感。

EchoVerse在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 EchoVerse 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 EVSE 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 EchoVerse 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 EchoVerse 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

EchoVerse 價格預測 (USD)

EchoVerse（EVSE）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 EchoVerse（EVSE）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 EchoVerse 的長期和短期價格預測。

現在就查看 EchoVerse 價格預測

EchoVerse（EVSE）代幣經濟

了解 EchoVerse（EVSE）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 EVSE 代幣的完整經濟學

如何購買EchoVerse (EVSE)

正在尋找如何購買 EchoVerse？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買EchoVerse。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

EVSE 兌換為當地貨幣

1 EchoVerse（EVSE）至 VND
0.0236835
1 EchoVerse（EVSE）至 AUD
A$0.000001368
1 EchoVerse（EVSE）至 GBP
0.000000666
1 EchoVerse（EVSE）至 EUR
0.000000765
1 EchoVerse（EVSE）至 USD
$0.0000009
1 EchoVerse（EVSE）至 MYR
RM0.00000378
1 EchoVerse（EVSE）至 TRY
0.000037719
1 EchoVerse（EVSE）至 JPY
¥0.0001368
1 EchoVerse（EVSE）至 ARS
ARS$0.001343277
1 EchoVerse（EVSE）至 RUB
0.000071325
1 EchoVerse（EVSE）至 INR
0.000079407
1 EchoVerse（EVSE）至 IDR
Rp0.014999994
1 EchoVerse（EVSE）至 PHP
0.000052965
1 EchoVerse（EVSE）至 EGP
￡E.0.00004266
1 EchoVerse（EVSE）至 BRL
R$0.000004833
1 EchoVerse（EVSE）至 CAD
C$0.000001251
1 EchoVerse（EVSE）至 BDT
0.00011007
1 EchoVerse（EVSE）至 NGN
0.001313865
1 EchoVerse（EVSE）至 COP
$0.003488364
1 EchoVerse（EVSE）至 ZAR
R.0.00001548
1 EchoVerse（EVSE）至 UAH
0.000037881
1 EchoVerse（EVSE）至 TZS
T.Sh.0.002222217
1 EchoVerse（EVSE）至 VES
Bs0.0001908
1 EchoVerse（EVSE）至 CLP
$0.0008451
1 EchoVerse（EVSE）至 PKR
Rs0.00025488
1 EchoVerse（EVSE）至 KZT
0.000483867
1 EchoVerse（EVSE）至 THB
฿0.000029394
1 EchoVerse（EVSE）至 TWD
NT$0.000027603
1 EchoVerse（EVSE）至 AED
د.إ0.000003303
1 EchoVerse（EVSE）至 CHF
Fr0.000000711
1 EchoVerse（EVSE）至 HKD
HK$0.000006984
1 EchoVerse（EVSE）至 AMD
֏0.000343773
1 EchoVerse（EVSE）至 MAD
.د.م0.000008298
1 EchoVerse（EVSE）至 MXN
$0.000016551
1 EchoVerse（EVSE）至 SAR
ريال0.000003375
1 EchoVerse（EVSE）至 ETB
Br0.000137565
1 EchoVerse（EVSE）至 KES
KSh0.000116271
1 EchoVerse（EVSE）至 JOD
د.أ0.0000006381
1 EchoVerse（EVSE）至 PLN
0.000003267
1 EchoVerse（EVSE）至 RON
лв0.000003924
1 EchoVerse（EVSE）至 SEK
kr0.000008424
1 EchoVerse（EVSE）至 BGN
лв0.000001512
1 EchoVerse（EVSE）至 HUF
Ft0.000300798
1 EchoVerse（EVSE）至 CZK
0.000018783
1 EchoVerse（EVSE）至 KWD
د.ك0.0000002754
1 EchoVerse（EVSE）至 ILS
0.000002934
1 EchoVerse（EVSE）至 BOB
Bs0.000006201
1 EchoVerse（EVSE）至 AZN
0.00000153
1 EchoVerse（EVSE）至 TJS
SM0.000008379
1 EchoVerse（EVSE）至 GEL
0.000002439
1 EchoVerse（EVSE）至 AOA
Kz0.000820413
1 EchoVerse（EVSE）至 BHD
.د.ب0.0000003393
1 EchoVerse（EVSE）至 BMD
$0.0000009
1 EchoVerse（EVSE）至 DKK
kr0.000005769
1 EchoVerse（EVSE）至 HNL
L0.000023607
1 EchoVerse（EVSE）至 MUR
0.000040932
1 EchoVerse（EVSE）至 NAD
$0.000015588
1 EchoVerse（EVSE）至 NOK
kr0.000008991
1 EchoVerse（EVSE）至 NZD
$0.000001557
1 EchoVerse（EVSE）至 PAB
B/.0.0000009
1 EchoVerse（EVSE）至 PGK
K0.000003834
1 EchoVerse（EVSE）至 QAR
ر.ق0.000003276
1 EchoVerse（EVSE）至 RSD
дин.0.000090567
1 EchoVerse（EVSE）至 UZS
soʻm0.010843371
1 EchoVerse（EVSE）至 ALL
L0.000074781
1 EchoVerse（EVSE）至 ANG
ƒ0.000001611
1 EchoVerse（EVSE）至 AWG
ƒ0.000001611
1 EchoVerse（EVSE）至 BBD
$0.0000018
1 EchoVerse（EVSE）至 BAM
KM0.000001512
1 EchoVerse（EVSE）至 BIF
Fr0.0026469
1 EchoVerse（EVSE）至 BND
$0.000001161
1 EchoVerse（EVSE）至 BSD
$0.0000009
1 EchoVerse（EVSE）至 JMD
$0.000144108
1 EchoVerse（EVSE）至 KHR
0.003614454
1 EchoVerse（EVSE）至 KMF
Fr0.0003816
1 EchoVerse（EVSE）至 LAK
0.019565217
1 EchoVerse（EVSE）至 LKR
රු0.000272889
1 EchoVerse（EVSE）至 MDL
L0.000015336
1 EchoVerse（EVSE）至 MGA
Ar0.00405405
1 EchoVerse（EVSE）至 MOP
P0.000007191
1 EchoVerse（EVSE）至 MVR
0.00001377
1 EchoVerse（EVSE）至 MWK
MK0.00155709
1 EchoVerse（EVSE）至 MZN
MT0.00005751
1 EchoVerse（EVSE）至 NPR
रु0.000126171
1 EchoVerse（EVSE）至 PYG
0.0063378
1 EchoVerse（EVSE）至 RWF
Fr0.0013041
1 EchoVerse（EVSE）至 SBD
$0.000007416
1 EchoVerse（EVSE）至 SCR
0.000012474
1 EchoVerse（EVSE）至 SRD
$0.000035757
1 EchoVerse（EVSE）至 SVC
$0.000007857
1 EchoVerse（EVSE）至 SZL
L0.000015588
1 EchoVerse（EVSE）至 TMT
m0.000003159
1 EchoVerse（EVSE）至 TND
د.ت0.0000026406
1 EchoVerse（EVSE）至 TTD
$0.000006093
1 EchoVerse（EVSE）至 UGX
Sh0.0031248
1 EchoVerse（EVSE）至 XAF
Fr0.0005067
1 EchoVerse（EVSE）至 XCD
$0.00000243
1 EchoVerse（EVSE）至 XOF
Fr0.0005067
1 EchoVerse（EVSE）至 XPF
Fr0.0000918
1 EchoVerse（EVSE）至 BWP
P0.000012825
1 EchoVerse（EVSE）至 BZD
$0.0000018
1 EchoVerse（EVSE）至 CVE
$0.000085329
1 EchoVerse（EVSE）至 DJF
Fr0.0001593
1 EchoVerse（EVSE）至 DOP
$0.000057573
1 EchoVerse（EVSE）至 DZD
د.ج0.000116982
1 EchoVerse（EVSE）至 FJD
$0.000002061
1 EchoVerse（EVSE）至 GNF
Fr0.0078255
1 EchoVerse（EVSE）至 GTQ
Q0.000006876
1 EchoVerse（EVSE）至 GYD
$0.000188001
1 EchoVerse（EVSE）至 ISK
kr0.0001098

EchoVerse資源

要更深入地瞭解 EchoVerse，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方EchoVerse網站
區塊查詢

人們還問：關於EchoVerse的其他問題

EchoVerse（EVSE）今日價格是多少？
EVSE 實時價格為 0.0000009 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 EVSE 兌 USD 的價格是多少？
目前 EVSE 兌 USD 的價格為 $ 0.0000009。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
EchoVerse 的市值是多少？
EVSE 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
EVSE 的流通供應量是多少？
EVSE 的流通供應量為 -- USD
EVSE 的歷史最高價（ATH）是多少？
EVSE 的歷史最高價是 -- USD
EVSE 的歷史最低價（ATL）是多少？
EVSE 的歷史最低價是 -- USD
EVSE 的交易量是多少？
EVSE 的 24 小時實時交易量為 $ 402.04 USD
EVSE 今年會漲嗎？
EVSE 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 EVSE 價格預測 獲取更深入的分析。
EchoVerse（EVSE）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

EVSE 兌 USD 計算器

數量

EVSE
EVSE
USD
USD

1 EVSE = 0 USD

交易 EVSE

EVSE/USDT
$0.0000009
-10.00%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

