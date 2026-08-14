EUR (EUR) 今日技術分析 EUR 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 EUR 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 EUR 分析的信息。 註 冊

EUR (EUR) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $1.1575 -- +0.06% +0.83% -0.37%

EUR 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 EUR 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 賣出 賣出 17 中立 2 買入 7 移動平均線 : 強烈賣出 賣出 14 中立 0 買入 0 技術指標 : 買入 賣出 3 中立 2 買入 7 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 1.1577 1.1576 R2 1.1576 1.1575 R1 1.1575 1.1575 PP 1.1574 1.1574 S1 1.1573 1.1573 S2 1.1572 1.1573 S3 1.1571 1.1572

EUR 市場信號 目前淨掛單量 -0.03M $5.24 M $5.27 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.06M 3 日主動買入 $0.71 M 3 日主動賣出 $0.65 M 7 日主動買賣差額 0.00M 7 日主動買入 $1.42 M 7 日主動賣出 $1.41 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 EUR資金流向 淨流入 EURUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-14 -$4.75 M 1.16 2026-08-13 $0.17 M 1.15 2026-08-12 $5.61 M 1.16 2026-08-11 $4.00 M 1.15 2026-08-10 $3.60 M 1.16 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 EUR (EUR) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 EUR 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 EUR / USDT $1.1575 $1.1575 $1.1575 -0.13% 536.94K (USDT) 去交易