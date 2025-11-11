Etherex 是 Nile 在 Linea 平台上的進化版，融合了 Ramses v3 技術（例如 Sonic 平台上的 Shadow）所打造的極為成功的代幣經濟學和激勵機制。 Etherex 的交易費用和激勵機制 100% 歸代幣持有者所有，且無需團隊解鎖，正如其名，最大限度地實現了用戶導向。