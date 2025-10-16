Etarn 目前實時價格為 0.01463 USD。跟蹤 ETAN 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 ETAN 價格趨勢。Etarn 目前實時價格為 0.01463 USD。跟蹤 ETAN 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 ETAN 價格趨勢。

更多關於 ETAN

ETAN 價格資訊

ETAN 白皮書

ETAN 幣種官網

ETAN 代幣經濟

ETAN 價格預測

ETAN 價格歷史

ETAN 購買指南

ETAN 兌換法幣計算

ETAN 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Etarn 圖標

Etarn實時價格 (ETAN)

1 ETAN 兌換為 USD 的實時價格：

$0.01463
$0.01463$0.01463
0.00%1D
USD
Etarn (ETAN) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:16:43 (UTC+8)

Etarn（ETAN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.01381
$ 0.01381$ 0.01381
24H最低價
$ 0.01557
$ 0.01557$ 0.01557
24H最高價

$ 0.01381
$ 0.01381$ 0.01381

$ 0.01557
$ 0.01557$ 0.01557

$ 0.09926169822293524
$ 0.09926169822293524$ 0.09926169822293524

$ 0.06178386169721456
$ 0.06178386169721456$ 0.06178386169721456

-0.28%

0.00%

+6.94%

+6.94%

Etarn（ETAN）目前實時價格為 $ 0.01463。過去 24 小時內，ETAN 的交易價格在 $ 0.01381$ 0.01557 之間波動，市場活躍度顯著。ETAN 的歷史最高價為 $ 0.09926169822293524，歷史最低價為 $ 0.06178386169721456

從短期表現來看，ETAN 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.28%，過去 24 小時內變動為 0.00%，過去 7 天內累計變動為 +6.94%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Etarn（ETAN）市場資訊

No.1589

$ 850.62K
$ 850.62K$ 850.62K

$ 179.19K
$ 179.19K$ 179.19K

$ 14.63M
$ 14.63M$ 14.63M

58.14M
58.14M 58.14M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

5.81%

BSC

Etarn 的目前市值為 $ 850.62K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 179.19K。ETAN 的流通量為 58.14M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.63M

Etarn（ETAN）價格歷史 USD

跟蹤 Etarn 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 00.00%
30天$ -0.06868-82.44%
60天$ -0.03537-70.74%
90天$ -0.03537-70.74%
Etarn 今日價格變化

今天，ETAN 記錄了 $ 0 (0.00%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Etarn 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.06868 (-82.44%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Etarn 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ETAN 的變化為 $ -0.03537 (-70.74%)，從而更廣泛地了解其表現。

Etarn 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.03537 (-70.74%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Etarn（ETAN）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Etarn 價格歷史頁面

什麼是Etarn (ETAN)

Etarn（ETAN）是一個 Web3 永續發展項目，透過其創新的「廁所賺錢」模式將公共衛生轉變為一個自給自足的生態系統。

Etarn在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Etarn 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 ETAN 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Etarn 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Etarn 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Etarn 價格預測 (USD)

Etarn（ETAN）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Etarn（ETAN）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Etarn 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Etarn 價格預測

Etarn（ETAN）代幣經濟

了解 Etarn（ETAN）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 ETAN 代幣的完整經濟學

如何購買Etarn (ETAN)

正在尋找如何購買 Etarn？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Etarn。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

ETAN 兌換為當地貨幣

1 Etarn（ETAN）至 VND
384.98845
1 Etarn（ETAN）至 AUD
A$0.0222376
1 Etarn（ETAN）至 GBP
0.0108262
1 Etarn（ETAN）至 EUR
0.0124355
1 Etarn（ETAN）至 USD
$0.01463
1 Etarn（ETAN）至 MYR
RM0.061446
1 Etarn（ETAN）至 TRY
0.6131433
1 Etarn（ETAN）至 JPY
¥2.22376
1 Etarn（ETAN）至 ARS
ARS$21.8357139
1 Etarn（ETAN）至 RUB
1.1594275
1 Etarn（ETAN）至 INR
1.2906586
1 Etarn（ETAN）至 IDR
Rp243.8332358
1 Etarn（ETAN）至 PHP
0.8606829
1 Etarn（ETAN）至 EGP
￡E.0.6940472
1 Etarn（ETAN）至 BRL
R$0.0784168
1 Etarn（ETAN）至 CAD
C$0.0203357
1 Etarn（ETAN）至 BDT
1.7899805
1 Etarn（ETAN）至 NGN
21.3264436
1 Etarn（ETAN）至 COP
$56.7052948
1 Etarn（ETAN）至 ZAR
R.0.251636
1 Etarn（ETAN）至 UAH
0.6143137
1 Etarn（ETAN）至 TZS
T.Sh.36.1233719
1 Etarn（ETAN）至 VES
Bs3.10156
1 Etarn（ETAN）至 CLP
$13.73757
1 Etarn（ETAN）至 PKR
Rs4.1385344
1 Etarn（ETAN）至 KZT
7.8655269
1 Etarn（ETAN）至 THB
฿0.4779621
1 Etarn（ETAN）至 TWD
NT$0.4488484
1 Etarn（ETAN）至 AED
د.إ0.0536921
1 Etarn（ETAN）至 CHF
Fr0.0115577
1 Etarn（ETAN）至 HKD
HK$0.1135288
1 Etarn（ETAN）至 AMD
֏5.5882211
1 Etarn（ETAN）至 MAD
.د.م0.1347423
1 Etarn（ETAN）至 MXN
$0.2690457
1 Etarn（ETAN）至 SAR
ريال0.0548625
1 Etarn（ETAN）至 ETB
Br2.2361955
1 Etarn（ETAN）至 KES
KSh1.8900497
1 Etarn（ETAN）至 JOD
د.أ0.01037267
1 Etarn（ETAN）至 PLN
0.0531069
1 Etarn（ETAN）至 RON
лв0.0637868
1 Etarn（ETAN）至 SEK
kr0.1369368
1 Etarn（ETAN）至 BGN
лв0.0245784
1 Etarn（ETAN）至 HUF
Ft4.8896386
1 Etarn（ETAN）至 CZK
0.3053281
1 Etarn（ETAN）至 KWD
د.ك0.00447678
1 Etarn（ETAN）至 ILS
0.0476938
1 Etarn（ETAN）至 BOB
Bs0.1008007
1 Etarn（ETAN）至 AZN
0.024871
1 Etarn（ETAN）至 TJS
SM0.1362053
1 Etarn（ETAN）至 GEL
0.0396473
1 Etarn（ETAN）至 AOA
Kz13.3362691
1 Etarn（ETAN）至 BHD
.د.ب0.00551551
1 Etarn（ETAN）至 BMD
$0.01463
1 Etarn（ETAN）至 DKK
kr0.0937783
1 Etarn（ETAN）至 HNL
L0.3837449
1 Etarn（ETAN）至 MUR
0.6653724
1 Etarn（ETAN）至 NAD
$0.2533916
1 Etarn（ETAN）至 NOK
kr0.1461537
1 Etarn（ETAN）至 NZD
$0.0253099
1 Etarn（ETAN）至 PAB
B/.0.01463
1 Etarn（ETAN）至 PGK
K0.0623238
1 Etarn（ETAN）至 QAR
ر.ق0.0532532
1 Etarn（ETAN）至 RSD
дин.1.4722169
1 Etarn（ETAN）至 UZS
soʻm176.2650197
1 Etarn（ETAN）至 ALL
L1.2156067
1 Etarn（ETAN）至 ANG
ƒ0.0261877
1 Etarn（ETAN）至 AWG
ƒ0.0261877
1 Etarn（ETAN）至 BBD
$0.02926
1 Etarn（ETAN）至 BAM
KM0.0245784
1 Etarn（ETAN）至 BIF
Fr43.02683
1 Etarn（ETAN）至 BND
$0.0188727
1 Etarn（ETAN）至 BSD
$0.01463
1 Etarn（ETAN）至 JMD
$2.3425556
1 Etarn（ETAN）至 KHR
58.7549578
1 Etarn（ETAN）至 KMF
Fr6.20312
1 Etarn（ETAN）至 LAK
318.0434719
1 Etarn（ETAN）至 LKR
රු4.4359623
1 Etarn（ETAN）至 MDL
L0.2492952
1 Etarn（ETAN）至 MGA
Ar65.900835
1 Etarn（ETAN）至 MOP
P0.1168937
1 Etarn（ETAN）至 MVR
0.223839
1 Etarn（ETAN）至 MWK
MK25.311363
1 Etarn（ETAN）至 MZN
MT0.934857
1 Etarn（ETAN）至 NPR
रु2.0509797
1 Etarn（ETAN）至 PYG
103.02446
1 Etarn（ETAN）至 RWF
Fr21.19887
1 Etarn（ETAN）至 SBD
$0.1205512
1 Etarn（ETAN）至 SCR
0.2027718
1 Etarn（ETAN）至 SRD
$0.5812499
1 Etarn（ETAN）至 SVC
$0.1277199
1 Etarn（ETAN）至 SZL
L0.2533916
1 Etarn（ETAN）至 TMT
m0.0513513
1 Etarn（ETAN）至 TND
د.ت0.04292442
1 Etarn（ETAN）至 TTD
$0.0990451
1 Etarn（ETAN）至 UGX
Sh50.79536
1 Etarn（ETAN）至 XAF
Fr8.23669
1 Etarn（ETAN）至 XCD
$0.039501
1 Etarn（ETAN）至 XOF
Fr8.23669
1 Etarn（ETAN）至 XPF
Fr1.49226
1 Etarn（ETAN）至 BWP
P0.2084775
1 Etarn（ETAN）至 BZD
$0.02926
1 Etarn（ETAN）至 CVE
$1.3870703
1 Etarn（ETAN）至 DJF
Fr2.58951
1 Etarn（ETAN）至 DOP
$0.9358811
1 Etarn（ETAN）至 DZD
د.ج1.9016074
1 Etarn（ETAN）至 FJD
$0.0335027
1 Etarn（ETAN）至 GNF
Fr127.20785
1 Etarn（ETAN）至 GTQ
Q0.1117732
1 Etarn（ETAN）至 GYD
$3.0560607
1 Etarn（ETAN）至 ISK
kr1.78486

Etarn資源

要更深入地瞭解 Etarn，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Etarn網站
區塊查詢

人們還問：關於Etarn的其他問題

Etarn（ETAN）今日價格是多少？
ETAN 實時價格為 0.01463 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 ETAN 兌 USD 的價格是多少？
目前 ETAN 兌 USD 的價格為 $ 0.01463。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Etarn 的市值是多少？
ETAN 的市值為 $ 850.62K USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
ETAN 的流通供應量是多少？
ETAN 的流通供應量為 58.14M USD
ETAN 的歷史最高價（ATH）是多少？
ETAN 的歷史最高價是 0.09926169822293524 USD
ETAN 的歷史最低價（ATL）是多少？
ETAN 的歷史最低價是 0.06178386169721456 USD
ETAN 的交易量是多少？
ETAN 的 24 小時實時交易量為 $ 179.19K USD
ETAN 今年會漲嗎？
ETAN 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 ETAN 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:16:43 (UTC+8)

Etarn（ETAN）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

ETAN 兌 USD 計算器

數量

ETAN
ETAN
USD
USD

1 ETAN = 0.01463 USD

交易 ETAN

ETAN/USDT
$0.01463
$0.01463$0.01463
0.00%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,249.07
$115,249.07$115,249.07

+1.36%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,155.41
$4,155.41$4,155.41

+1.96%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.04925
$0.04925$0.04925

+55.80%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.60
$199.60$199.60

+0.02%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.5246
$5.5246$5.5246

-11.47%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,155.41
$4,155.41$4,155.41

+1.96%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,249.07
$115,249.07$115,249.07

+1.36%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.60
$199.60$199.60

+0.02%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6257
$2.6257$2.6257

-0.56%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20281
$0.20281$0.20281

-0.11%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2256
$0.2256$0.2256

+351.20%

CHONKY 圖標

CHONKY

CHONKY

$0.002146
$0.002146$0.002146

+114.60%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000012900
$0.000000000000000000012900$0.000000000000000000012900

+1,617.70%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2256
$0.2256$0.2256

+351.20%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04952
$0.04952$0.04952

+147.60%

Dogelink 圖標

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000009
$0.000000000000009$0.000000000000009

+80.00%

DEGENFI 圖標

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000906
$0.0000000906$0.0000000906

+126.50%