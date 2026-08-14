ELIZAOS 今日價格

ELIZAOS (ELIZAOS) 今日實時價格為 NT$ 0.000226，過去 24 小時內變化了 15.75%。目前 ELIZAOS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.000226 每 ELIZAOS。

ELIZAOS 目前市值在 NT$ 2.11M 排名第 #1117，流通供應量為 9.32B ELIZAOS。過去 24 小時內，ELIZAOS 的交易價格在 NT$ 0.0002075（低點）和 NT$ 0.0003126（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1.260895487946087915，而歷史最低價為 NT$ 0.0184799421153953685。

短期表現方面，ELIZAOS 在過去一小時內波動了 -6.69%，過去7 天內波動了 -11.93%。過去一天，總交易量達到 NT$ 226.06K。

ELIZAOS（ELIZAOS）市場資訊

排名 No.1117 市值 NT$ 2.11MNT$ 2.11M NT$ 2.11M 成交量（24H） NT$ 226.06KNT$ 226.06K NT$ 226.06K 完全稀釋市值 NT$ 2.49MNT$ 2.49M NT$ 2.49M 流通量 9.32B 9.32B 9.32B 最大供應量 11,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000 總供應量 10,999,986,979.497707 10,999,986,979.497707 10,999,986,979.497707 流通率 84.69% 所屬公鏈 SOL

ELIZAOS 的目前市值為 NT$ 2.11M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 226.06K。ELIZAOS 的流通量為 9.32B，總供應量是 10999986979.497707，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.49M。