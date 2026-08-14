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ELIZAOS 目前實時價格為 0.000226 TWD。ELIZAOS 市值為 2,105,635.575029084352 TWD。追蹤台灣的 ELIZAOS 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！ELIZAOS 目前實時價格為 0.000226 TWD。ELIZAOS 市值為 2,105,635.575029084352 TWD。追蹤台灣的 ELIZAOS 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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ELIZAOS 圖標

ELIZAOS實時價格 (ELIZAOS)

1 ELIZAOS 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.007243065
NT$0.007243065NT$0.007243065
-15.75%1D
TWD
ELIZAOS (ELIZAOS) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:47:40 (UTC+8)

ELIZAOS 今日價格

ELIZAOS (ELIZAOS) 今日實時價格為 NT$ 0.000226，過去 24 小時內變化了 15.75%。目前 ELIZAOS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.000226 每 ELIZAOS。

ELIZAOS 目前市值在 NT$ 2.11M 排名第 #1117，流通供應量為 9.32B ELIZAOS。過去 24 小時內，ELIZAOS 的交易價格在 NT$ 0.0002075（低點）和 NT$ 0.0003126（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1.260895487946087915，而歷史最低價為 NT$ 0.0184799421153953685

短期表現方面，ELIZAOS 在過去一小時內波動了 -6.69%，過去7 天內波動了 -11.93%。過去一天，總交易量達到 NT$ 226.06K

ELIZAOS（ELIZAOS）市場資訊

No.1117

NT$ 2.11M
NT$ 2.11MNT$ 2.11M

NT$ 226.06K
NT$ 226.06KNT$ 226.06K

NT$ 2.49M
NT$ 2.49MNT$ 2.49M

9.32B
9.32B 9.32B

11,000,000,000
11,000,000,000 11,000,000,000

10,999,986,979.497707
10,999,986,979.497707 10,999,986,979.497707

84.69%

SOL

ELIZAOS 的目前市值為 NT$ 2.11M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 226.06K。ELIZAOS 的流通量為 9.32B，總供應量是 10999986979.497707，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.49M

ELIZAOS 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0002075
NT$ 0.0002075NT$ 0.0002075
24H最低價
NT$ 0.0003126
NT$ 0.0003126NT$ 0.0003126
24H最高價

NT$ 0.0002075
NT$ 0.0002075NT$ 0.0002075

NT$ 0.0003126
NT$ 0.0003126NT$ 0.0003126

NT$ 1.260895487946087915
NT$ 1.260895487946087915NT$ 1.260895487946087915

NT$ 0.0184799421153953685
NT$ 0.0184799421153953685NT$ 0.0184799421153953685

-6.69%

-15.75%

-11.93%

-11.93%

ELIZAOS（ELIZAOS）價格歷史 TWD

跟蹤 ELIZAOS 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.001354045-15.75%
30天NT$ -0.0002693-54.38%
60天NT$ -0.0004994-68.85%
90天NT$ -0.0007909-77.78%
ELIZAOS 今日價格變化

今天，ELIZAOS 記錄了 NT$ -0.001354045 (-15.75%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

ELIZAOS 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0002693 (-54.38%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

ELIZAOS 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ELIZAOS 的變化為 NT$ -0.0004994 (-68.85%)，從而更廣泛地了解其表現。

ELIZAOS 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0007909 (-77.78%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 ELIZAOS（ELIZAOS）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 ELIZAOS 價格歷史頁面

ELIZAOS 分析

本分析利用人工智慧模型評估 ELIZAOS 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

ELIZAOS 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 ELIZAOS 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點中樞 ≤ 現價 ≤ R1位於中樞‑R1 間剛離開中樞，偏中上位置。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

**市場結構** ELIZAOS_USDT 4小時圖現價為0.0009606 USDT，位於中樞0.0009420上方1.97%，處於樞紐體系的中性區間。MA與EMA短周期組合均呈現買入佔比，價格運行於均線系統的上沿。 **動能狀態** MACD錄得死叉信號，快慢線方向與均線系統呈現分層狀態。RSI維持在中性區間，多空動能尚未形成集中方向。短周期均線支持與中周期死叉信號同時存在，動能結構處於分散狀態。 **關鍵價位** 上方R1位於0.0009760（上行1.60%），R2位於0.001011（上行5.24%），構成近端與遠端阻力。下方S1位於0.0009070（下行5.58%），S2位於0.0008730（下行9.12%），為回調參考價位。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 ELIZAOS 的價格？

ELIZAOS 的價格受到多項關鍵因素的影響：市場情緒與投資者投機、交易所的交易量與流動性、整體加密貨幣市場趨勢、專案開發進展與合作夥伴關係、社群採用程度與社群媒體熱度、影響 AI 代幣的監管消息、巨鯨動向與大額交易、技術分析型態，以及更廣泛的經濟環境。供應動態與代幣經濟學同樣扮演重要角色。

為什麼人們想知道 ELIZAOS 今天的價格？

人們希望了解 ELIZAOS 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合表現、識別市場趨勢、掌握買賣時機、評估盈虧狀況，以及隨時掌握可能影響其投資的市場波動。

ELIZAOS 的價格預測

ELIZAOS（ELIZAOS）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ELIZAOS 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
ELIZAOS (ELIZAOS) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，ELIZAOS 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 ELIZAOS 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 ELIZAOS 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ELIZAOS 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 ELIZAOS

準備好開始使用 ELIZAOS 了嗎？在 MEXC 購買 ELIZAOS 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 ELIZAOS 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 ELIZAOS (ELIZAOS) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，ELIZAOS 將立即存入您的錢包。
ELIZAOS (ELIZAOS) 購買教程

ELIZAOS 能做什麼？

擁有 ELIZAOS 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 ELIZAOS (ELIZAOS) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是ELIZAOS (ELIZAOS)

ElizaOS 是來自 AI16z 社群的領先開源智能代理框架，透過模組化執行時與記憶系統支援超過 200 個加密原生外掛。隨著 v2 引入持久狀態、即時推理主控台，以及即將推出的 Eliza Cloud 將 API 存取統一於單一「Eliza Key」，它正逐步演進為可擴展的「代理即服務」（Agent-as-a-Service）平台，適用於鏈上與 Web2 的多種應用場景。

ELIZAOS資源

要更深入地瞭解 ELIZAOS，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方ELIZAOS網站
區塊查詢

類別 :

AI AgentsAI FrameworkArtificial Intelligence (AI)

人們還問：關於ELIZAOS的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:47:40 (UTC+8)

ELIZAOS（ELIZAOS）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 ELIZAOS 的更多資訊

ELIZAOSUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 ELIZAOS。在 MEXC 上探索 ELIZAOSUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 ELIZAOS (ELIZAOS) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 ELIZAOS 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ELIZAOS/USDT
NT$0.0072207
NT$0.0072207NT$0.0072207
-15.86%
891.50M (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.835882
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NT$0.18495855
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NT$0.4552875
NT$0.4552875NT$0.4552875

-26.16%

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NT$8.99073
NT$8.99073NT$8.99073

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NT$9.344736NT$9.344736

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KiiChain

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KII

NT$2.835882
NT$2.835882NT$2.835882

+367.15%

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NT$8.719155
NT$8.719155NT$8.719155

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NT$0.37559781
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+80.06%

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NT$5.3353305NT$5.3353305

+36.50%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.698129
NT$28.698129NT$28.698129

+27.07%

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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1 ELIZAOS = 0.0072207 TWD