ELA 目前實時價格為 1.521 USD。跟蹤 ELA 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 ELA 價格趨勢。ELA 目前實時價格為 1.521 USD。跟蹤 ELA 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 ELA 價格趨勢。

更多關於 ELA

ELA 價格資訊

ELA 白皮書

ELA 幣種官網

ELA 代幣經濟

ELA 價格預測

ELA 價格歷史

ELA 購買指南

ELA 兌換法幣計算

ELA 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

ELA 圖標

ELA實時價格 (ELA)

1 ELA 兌換為 USD 的實時價格：

$1.521
$1.521$1.521
-0.32%1D
USD
ELA (ELA) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:16:29 (UTC+8)

ELA（ELA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 1.515
$ 1.515$ 1.515
24H最低價
$ 1.571
$ 1.571$ 1.571
24H最高價

$ 1.515
$ 1.515$ 1.515

$ 1.571
$ 1.571$ 1.571

--
----

--
----

-0.72%

-0.32%

-5.65%

-5.65%

ELA（ELA）目前實時價格為 $ 1.521。過去 24 小時內，ELA 的交易價格在 $ 1.515$ 1.571 之間波動，市場活躍度顯著。ELA 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，ELA 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.72%，過去 24 小時內變動為 -0.32%，過去 7 天內累計變動為 -5.65%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ELA（ELA）市場資訊

--
----

$ 5.08K
$ 5.08K$ 5.08K

$ 42.92M
$ 42.92M$ 42.92M

--
----

28,220,000
28,220,000 28,220,000

ELASTOS

ELA 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 5.08K。ELA 的流通量為 --，總供應量是 28220000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 42.92M

ELA（ELA）價格歷史 USD

跟蹤 ELA 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00488-0.32%
30天$ +0.521+52.10%
60天$ +0.521+52.10%
90天$ +0.521+52.10%
ELA 今日價格變化

今天，ELA 記錄了 $ -0.00488 (-0.32%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

ELA 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.521 (+52.10%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

ELA 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ELA 的變化為 $ +0.521 (+52.10%)，從而更廣泛地了解其表現。

ELA 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.521 (+52.10%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 ELA（ELA）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 ELA 價格歷史頁面

什麼是ELA (ELA)

Elastos 正在建立一個去中心化的網路基礎設施，為用戶提供真正的數位所有權和隱私，並由比特幣的哈希算力保護。

ELA在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 ELA 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 ELA 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 ELA 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 ELA 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

ELA 價格預測 (USD)

ELA（ELA）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 ELA（ELA）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 ELA 的長期和短期價格預測。

現在就查看 ELA 價格預測

ELA（ELA）代幣經濟

了解 ELA（ELA）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 ELA 代幣的完整經濟學

如何購買ELA (ELA)

正在尋找如何購買 ELA？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買ELA。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

ELA 兌換為當地貨幣

1 ELA（ELA）至 VND
40,025.115
1 ELA（ELA）至 AUD
A$2.31192
1 ELA（ELA）至 GBP
1.12554
1 ELA（ELA）至 EUR
1.29285
1 ELA（ELA）至 USD
$1.521
1 ELA（ELA）至 MYR
RM6.3882
1 ELA（ELA）至 TRY
63.74511
1 ELA（ELA）至 JPY
¥231.192
1 ELA（ELA）至 ARS
ARS$2,270.13813
1 ELA（ELA）至 RUB
120.53925
1 ELA（ELA）至 INR
134.18262
1 ELA（ELA）至 IDR
Rp25,349.98986
1 ELA（ELA）至 PHP
89.48043
1 ELA（ELA）至 EGP
￡E.72.15624
1 ELA（ELA）至 BRL
R$8.15256
1 ELA（ELA）至 CAD
C$2.11419
1 ELA（ELA）至 BDT
186.09435
1 ELA（ELA）至 NGN
2,217.19212
1 ELA（ELA）至 COP
$5,895.33516
1 ELA（ELA）至 ZAR
R.26.1612
1 ELA（ELA）至 UAH
63.86679
1 ELA（ELA）至 TZS
T.Sh.3,755.54673
1 ELA（ELA）至 VES
Bs322.452
1 ELA（ELA）至 CLP
$1,428.219
1 ELA（ELA）至 PKR
Rs430.26048
1 ELA（ELA）至 KZT
817.73523
1 ELA（ELA）至 THB
฿49.69107
1 ELA（ELA）至 TWD
NT$46.66428
1 ELA（ELA）至 AED
د.إ5.58207
1 ELA（ELA）至 CHF
Fr1.20159
1 ELA（ELA）至 HKD
HK$11.80296
1 ELA（ELA）至 AMD
֏580.97637
1 ELA（ELA）至 MAD
.د.م14.00841
1 ELA（ELA）至 MXN
$27.97119
1 ELA（ELA）至 SAR
ريال5.70375
1 ELA（ELA）至 ETB
Br232.48485
1 ELA（ELA）至 KES
KSh196.49799
1 ELA（ELA）至 JOD
د.أ1.078389
1 ELA（ELA）至 PLN
5.52123
1 ELA（ELA）至 RON
лв6.63156
1 ELA（ELA）至 SEK
kr14.23656
1 ELA（ELA）至 BGN
лв2.55528
1 ELA（ELA）至 HUF
Ft508.34862
1 ELA（ELA）至 CZK
31.74327
1 ELA（ELA）至 KWD
د.ك0.465426
1 ELA（ELA）至 ILS
4.95846
1 ELA（ELA）至 BOB
Bs10.47969
1 ELA（ELA）至 AZN
2.5857
1 ELA（ELA）至 TJS
SM14.16051
1 ELA（ELA）至 GEL
4.12191
1 ELA（ELA）至 AOA
Kz1,386.49797
1 ELA（ELA）至 BHD
.د.ب0.573417
1 ELA（ELA）至 BMD
$1.521
1 ELA（ELA）至 DKK
kr9.74961
1 ELA（ELA）至 HNL
L39.89583
1 ELA（ELA）至 MUR
69.17508
1 ELA（ELA）至 NAD
$26.34372
1 ELA（ELA）至 NOK
kr15.19479
1 ELA（ELA）至 NZD
$2.63133
1 ELA（ELA）至 PAB
B/.1.521
1 ELA（ELA）至 PGK
K6.47946
1 ELA（ELA）至 QAR
ر.ق5.53644
1 ELA（ELA）至 RSD
дин.153.05823
1 ELA（ELA）至 UZS
soʻm18,325.29699
1 ELA（ELA）至 ALL
L126.37989
1 ELA（ELA）至 ANG
ƒ2.72259
1 ELA（ELA）至 AWG
ƒ2.72259
1 ELA（ELA）至 BBD
$3.042
1 ELA（ELA）至 BAM
KM2.55528
1 ELA（ELA）至 BIF
Fr4,473.261
1 ELA（ELA）至 BND
$1.96209
1 ELA（ELA）至 BSD
$1.521
1 ELA（ELA）至 JMD
$243.54252
1 ELA（ELA）至 KHR
6,108.42726
1 ELA（ELA）至 KMF
Fr644.904
1 ELA（ELA）至 LAK
33,065.21673
1 ELA（ELA）至 LKR
රු461.18241
1 ELA（ELA）至 MDL
L25.91784
1 ELA（ELA）至 MGA
Ar6,851.3445
1 ELA（ELA）至 MOP
P12.15279
1 ELA（ELA）至 MVR
23.2713
1 ELA（ELA）至 MWK
MK2,631.4821
1 ELA（ELA）至 MZN
MT97.1919
1 ELA（ELA）至 NPR
रु213.22899
1 ELA（ELA）至 PYG
10,710.882
1 ELA（ELA）至 RWF
Fr2,203.929
1 ELA（ELA）至 SBD
$12.53304
1 ELA（ELA）至 SCR
21.08106
1 ELA（ELA）至 SRD
$60.42933
1 ELA（ELA）至 SVC
$13.27833
1 ELA（ELA）至 SZL
L26.34372
1 ELA（ELA）至 TMT
m5.33871
1 ELA（ELA）至 TND
د.ت4.462614
1 ELA（ELA）至 TTD
$10.29717
1 ELA（ELA）至 UGX
Sh5,280.912
1 ELA（ELA）至 XAF
Fr856.323
1 ELA（ELA）至 XCD
$4.1067
1 ELA（ELA）至 XOF
Fr856.323
1 ELA（ELA）至 XPF
Fr155.142
1 ELA（ELA）至 BWP
P21.67425
1 ELA（ELA）至 BZD
$3.042
1 ELA（ELA）至 CVE
$144.20601
1 ELA（ELA）至 DJF
Fr269.217
1 ELA（ELA）至 DOP
$97.29837
1 ELA（ELA）至 DZD
د.ج197.69958
1 ELA（ELA）至 FJD
$3.48309
1 ELA（ELA）至 GNF
Fr13,225.095
1 ELA（ELA）至 GTQ
Q11.62044
1 ELA（ELA）至 GYD
$317.72169
1 ELA（ELA）至 ISK
kr185.562

ELA資源

要更深入地瞭解 ELA，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方ELA網站
區塊查詢

人們還問：關於ELA的其他問題

ELA（ELA）今日價格是多少？
ELA 實時價格為 1.521 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 ELA 兌 USD 的價格是多少？
目前 ELA 兌 USD 的價格為 $ 1.521。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
ELA 的市值是多少？
ELA 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
ELA 的流通供應量是多少？
ELA 的流通供應量為 -- USD
ELA 的歷史最高價（ATH）是多少？
ELA 的歷史最高價是 -- USD
ELA 的歷史最低價（ATL）是多少？
ELA 的歷史最低價是 -- USD
ELA 的交易量是多少？
ELA 的 24 小時實時交易量為 $ 5.08K USD
ELA 今年會漲嗎？
ELA 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 ELA 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:16:29 (UTC+8)

ELA（ELA）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

ELA 兌 USD 計算器

數量

ELA
ELA
USD
USD

1 ELA = 1.521 USD

交易 ELA

ELA/USDT
$1.521
$1.521$1.521
-0.32%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,222.18
$115,222.18$115,222.18

+1.34%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,155.00
$4,155.00$4,155.00

+1.95%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.05022
$0.05022$0.05022

+58.87%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.53
$199.53$199.53

-0.01%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.5246
$5.5246$5.5246

-11.47%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,155.00
$4,155.00$4,155.00

+1.95%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,222.18
$115,222.18$115,222.18

+1.34%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.53
$199.53$199.53

-0.01%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6258
$2.6258$2.6258

-0.56%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20277
$0.20277$0.20277

-0.13%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2266
$0.2266$0.2266

+353.20%

CHONKY 圖標

CHONKY

CHONKY

$0.002146
$0.002146$0.002146

+114.60%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000012900
$0.000000000000000000012900$0.000000000000000000012900

+1,617.70%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2266
$0.2266$0.2266

+353.20%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04986
$0.04986$0.04986

+149.30%

Dogelink 圖標

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000009
$0.000000000000009$0.000000000000009

+80.00%

DEGENFI 圖標

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000911
$0.0000000911$0.0000000911

+127.75%