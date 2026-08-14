Edge 今日價格

Edge (EDGE1) 今日實時價格為 NT$ 0.06185，過去 24 小時內變化了 0.86%。目前 EDGE1 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.06185 每 EDGE1。

Edge 目前市值在 NT$ 15.65M 排名第 #782，流通供應量為 253.11M EDGE1。過去 24 小時內，EDGE1 的交易價格在 NT$ 0.06164（低點）和 NT$ 0.06344（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 29.16609231911202657，而歷史最低價為 NT$ 0.889572285929150919。

短期表現方面，EDGE1 在過去一小時內波動了 -0.04%，過去7 天內波動了 -0.55%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.28K。

Edge（EDGE1）市場資訊

排名 No.782 市值 NT$ 15.65MNT$ 15.65M NT$ 15.65M 成交量（24H） NT$ 56.28KNT$ 56.28K NT$ 56.28K 完全稀釋市值 NT$ 61.85MNT$ 61.85M NT$ 61.85M 流通量 253.11M 253.11M 253.11M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 25.31% 所屬公鏈 BASE

Edge 的目前市值為 NT$ 15.65M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.28K。EDGE1 的流通量為 253.11M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 61.85M。