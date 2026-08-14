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Edge 目前實時價格為 0.06185 TWD。EDGE1 市值為 15,654,734.449113353444 TWD。追蹤台灣的 EDGE1 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Edge 目前實時價格為 0.06185 TWD。EDGE1 市值為 15,654,734.449113353444 TWD。追蹤台灣的 EDGE1 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Edge 圖標

Edge實時價格 (EDGE1)

1 EDGE1 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$1.976427
NT$1.976427NT$1.976427
-0.86%1D
TWD
Edge (EDGE1) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:47:07 (UTC+8)

Edge 今日價格

Edge (EDGE1) 今日實時價格為 NT$ 0.06185，過去 24 小時內變化了 0.86%。目前 EDGE1 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.06185 每 EDGE1。

Edge 目前市值在 NT$ 15.65M 排名第 #782，流通供應量為 253.11M EDGE1。過去 24 小時內，EDGE1 的交易價格在 NT$ 0.06164（低點）和 NT$ 0.06344（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 29.16609231911202657，而歷史最低價為 NT$ 0.889572285929150919

短期表現方面，EDGE1 在過去一小時內波動了 -0.04%，過去7 天內波動了 -0.55%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.28K

Edge（EDGE1）市場資訊

No.782

NT$ 15.65M
NT$ 15.65MNT$ 15.65M

NT$ 56.28K
NT$ 56.28KNT$ 56.28K

NT$ 61.85M
NT$ 61.85MNT$ 61.85M

253.11M
253.11M 253.11M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.31%

BASE

Edge 的目前市值為 NT$ 15.65M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.28K。EDGE1 的流通量為 253.11M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 61.85M

Edge 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.06164
NT$ 0.06164NT$ 0.06164
24H最低價
NT$ 0.06344
NT$ 0.06344NT$ 0.06344
24H最高價

NT$ 0.06164
NT$ 0.06164NT$ 0.06164

NT$ 0.06344
NT$ 0.06344NT$ 0.06344

NT$ 29.16609231911202657
NT$ 29.16609231911202657NT$ 29.16609231911202657

NT$ 0.889572285929150919
NT$ 0.889572285929150919NT$ 0.889572285929150919

-0.04%

-0.86%

-0.55%

-0.55%

Edge（EDGE1）價格歷史 TWD

跟蹤 Edge 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0171447-0.86%
30天NT$ -0.00509-7.61%
60天NT$ -0.00495-7.42%
90天NT$ -0.03884-38.58%
Edge 今日價格變化

今天，EDGE1 記錄了 NT$ -0.0171447 (-0.86%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Edge 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00509 (-7.61%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Edge 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，EDGE1 的變化為 NT$ -0.00495 (-7.42%)，從而更廣泛地了解其表現。

Edge 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.03884 (-38.58%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Edge（EDGE1）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Edge 價格歷史頁面

Edge 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Edge 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 Edge 的價格？

Edge (EDGE) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場情緒與整體加密貨幣市場趨勢
2. 交易所上的交易量與流動性
3. 技術發展與平台更新
4. 合作夥伴公告與採用率
5. 影響注重隱私的加密貨幣之監管消息
6. 其他邊緣運算與隱私幣的競爭
7. 供需動態
8. 投資者投機行為與巨額持有者動向
9. 與 DeFi 協議及服務的整合
10. 整體經濟環境與風險偏好

為什麼人們想知道 Edge 今天的價格？

人們希望了解今日的 Edge（EDGE）價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理，以及把握市場時機。交易者需要即時價格，以便在最佳時點買入或賣出。投資人則會追蹤每日表現，以評估其持有資產的價值，並判斷潛在的獲利與虧損。

Edge 的價格預測

Edge（EDGE1）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，EDGE1 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Edge (EDGE1) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Edge 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Edge 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Edge 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 EDGE1 2026–2027 年價格的預測。

關於 Edge

Edge (EDGE) 是一個利用區塊鏈技術提供安全、私密且可擴展解決方案的去中心化平台，主要為企業和開發者服務。該平台的主要功能是促進去中心化應用程序（DApps）的開發和運營，特別關注邊緣計算。邊緣計算旨在將計算和數據存儲更接近其所需的位置，從而提高響應時間並節省帶寬。EDGE代幣在平台的生態系統中用於各種目的，例如獎勵網絡參與者和促進交易。該平台採用權益證明（PoS）共識模型運營，該模型以其能源效率和可擴展性而廣為人知。

如何在台灣購買和投資 Edge

準備好開始使用 Edge 了嗎？在 MEXC 購買 EDGE1 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Edge 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Edge (EDGE1) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Edge 將立即存入您的錢包。
Edge (EDGE1) 購買教程

Edge 能做什麼？

擁有 Edge 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Edge (EDGE1) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Edge (EDGE1)

Definitive 是一款針對鏈上代幣設計的高階交易平台，支援多鏈資產交易並提供多元訂單類型，包含市價單、限價單、止損單及TWAP（時間加權平均）訂單。平台透過智能路由技術整合超過100個去中心化交易所（DEX）與流動性池，確保用戶獲取最佳價格與回報。團隊由Coinbase前交易業務核心成員創立，並獲頂尖產業投資機構背書。平台生態代幣$EDGE具備實用功能，質押後可解鎖Definitive的高階交易權益。

Edge資源

要更深入地瞭解 Edge，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Edge網站
區塊查詢

人們還問：關於Edge的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:47:07 (UTC+8)

Edge（EDGE1）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Edge 的更多資訊

EDGE1USDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 EDGE1。在 MEXC 上探索 EDGE1USDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Edge (EDGE1) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Edge 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
EDGE1/USDT
NT$1.9754685
NT$1.9754685NT$1.9754685
-0.94%
901.96K (USDT)

更多加密貨幣值得探索

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.906811
NT$2.906811NT$2.906811

+378.84%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.1774503
NT$0.1774503NT$0.1774503

-5.91%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4629555
NT$0.4629555NT$0.4629555

-24.92%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.064215
NT$9.064215NT$9.064215

+21.96%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3501675
NT$9.3501675NT$9.3501675

+5.15%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.906811
NT$2.906811NT$2.906811

+378.84%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.400933
NT$8.400933NT$8.400933

+127.12%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.37241559
NT$0.37241559NT$0.37241559

+78.53%

Heima

Heima

HEI

NT$5.419998
NT$5.419998NT$5.419998

+38.67%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.636146
NT$28.636146NT$28.636146

+26.80%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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數量

EDGE1
EDGE1
TWD
TWD

1 EDGE1 = 1.9761075 TWD