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Echelon 目前實時價格為 0.06314 TWD。ECHELON 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 ECHELON 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Echelon 目前實時價格為 0.06314 TWD。ECHELON 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 ECHELON 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Echelon 圖標

Echelon實時價格 (ECHELON)

1 ECHELON 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$2.0170035
NT$2.0170035NT$2.0170035
+0.95%1D
TWD
Echelon (ECHELON) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:46:23 (UTC+8)

Echelon 今日價格

Echelon (ECHELON) 今日實時價格為 NT$ 0.06314，過去 24 小時內變化了 0.95%。目前 ECHELON 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.06314 每 ECHELON。

Echelon 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- ECHELON。過去 24 小時內，ECHELON 的交易價格在 NT$ 0.05952（低點）和 NT$ 0.06415（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --

短期表現方面，ECHELON 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -3.34%。過去一天，總交易量達到 NT$ 55.49K

Echelon（ECHELON）市場資訊

--
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NT$ 55.49K
NT$ 55.49KNT$ 55.49K

NT$ 6.31M
NT$ 6.31MNT$ 6.31M

--
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100,000,000
100,000,000 100,000,000

APTOS

Echelon 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 55.49K。ECHELON 的流通量為 --，總供應量是 100000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 6.31M

Echelon 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.05952
NT$ 0.05952NT$ 0.05952
24H最低價
NT$ 0.06415
NT$ 0.06415NT$ 0.06415
24H最高價

NT$ 0.05952
NT$ 0.05952NT$ 0.05952

NT$ 0.06415
NT$ 0.06415NT$ 0.06415

--
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--
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+0.01%

+0.95%

-3.34%

-3.34%

Echelon（ECHELON）價格歷史 TWD

跟蹤 Echelon 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.0189812+0.95%
30天NT$ +0.00952+17.75%
60天NT$ -0.00732-10.39%
90天NT$ -0.18089-74.13%
Echelon 今日價格變化

今天，ECHELON 記錄了 NT$ +0.0189812 (+0.95%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Echelon 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.00952 (+17.75%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Echelon 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ECHELON 的變化為 NT$ -0.00732 (-10.39%)，從而更廣泛地了解其表現。

Echelon 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.18089 (-74.13%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Echelon（ECHELON）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Echelon 價格歷史頁面

Echelon 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Echelon 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Echelon 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 ECHELON 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點現價＜S2位於 S2 下方比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 < 下軌觸及或突破下軌進入「便宜」區，波動放大。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

【市場結構】ECHELON_USDT在4小時周期內現價0.1014位於中枢0.1069下方，處於樞紐體系偏弱區間。MA組與EMA組均錄得5-6檔買入信號，短期均線呈現向上排列。價格運行在支撐位S1(0.1051)與S2(0.1024)之間的緩衝帶內。 【動能狀態】快速均線組維持買入狀態，MACD指標呈現死叉形態，形成分化。RSI指標位於中性區間，動能分布呈現快慢指標不同向的分層狀態。短期技術指標組合顯示多空力量處於交替階段。 【關鍵價位】上方阻力位中枢0.1069距現價5.4%，R1位置0.1096距現價8.1%構成遠端參考。下方支撐位S1(0.1051)距現價3.6%為近端關鍵價位，S2(0.1024)距現價1.0%形成重要支撐基礎。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

Echelon 的價格預測

Echelon（ECHELON）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ECHELON 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Echelon (ECHELON) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Echelon 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Echelon 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Echelon 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ECHELON 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Echelon

準備好開始使用 Echelon 了嗎？在 MEXC 購買 ECHELON 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Echelon 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Echelon (ECHELON) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Echelon 將立即存入您的錢包。
Echelon (ECHELON) 購買教程

Echelon 能做什麼？

擁有 Echelon 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Echelon (ECHELON) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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--
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查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Echelon (ECHELON)

Echelon 是一個基於 Aptos 構建的去中心化、非託管協議，為 Move 生態系統提供借貸基礎設施。用戶可以提供加密資產以賺取動態利率，或透過隔離的、風險管理的市場進行抵押借貸。

Echelon資源

要更深入地瞭解 Echelon，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Echelon網站
區塊查詢

人們還問：關於Echelon的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:46:23 (UTC+8)

Echelon（ECHELON）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Echelon 的更多資訊

ECHELONUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 ECHELON。在 MEXC 上探索 ECHELONUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Echelon (ECHELON) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Echelon 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ECHELON/USDT
NT$2.0176425
NT$2.0176425NT$2.0176425
+0.89%
884.59K (USDT)

更多加密貨幣值得探索

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.85633
NT$2.85633NT$2.85633

+370.52%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17882415
NT$0.17882415NT$0.17882415

-5.18%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.456246
NT$0.456246NT$0.456246

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up

up

UPROBINHOOD

NT$9.09936
NT$9.09936NT$9.09936

+22.44%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.2159775
NT$9.2159775NT$9.2159775

+3.64%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

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KII

NT$2.85633
NT$2.85633NT$2.85633

+370.52%

Fusionist

Fusionist

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NT$8.526177
NT$8.526177NT$8.526177

+130.50%

AKEDO

AKEDO

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NT$0.374655285
NT$0.374655285NT$0.374655285

+79.61%

Heima

Heima

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NT$4.988034
NT$4.988034NT$4.988034

+27.62%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.641897
NT$28.641897NT$28.641897

+26.82%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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ECHELON
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