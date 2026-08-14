Echelon 今日價格

Echelon (ECHELON) 今日實時價格為 NT$ 0.06314，過去 24 小時內變化了 0.95%。目前 ECHELON 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.06314 每 ECHELON。

Echelon 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- ECHELON。過去 24 小時內，ECHELON 的交易價格在 NT$ 0.05952（低點）和 NT$ 0.06415（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，ECHELON 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -3.34%。過去一天，總交易量達到 NT$ 55.49K。

Echelon（ECHELON）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 55.49KNT$ 55.49K NT$ 55.49K 完全稀釋市值 NT$ 6.31MNT$ 6.31M NT$ 6.31M 流通量 ---- -- 總供應量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 所屬公鏈 APTOS

Echelon 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 55.49K。ECHELON 的流通量為 --，總供應量是 100000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 6.31M。