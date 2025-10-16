Eagles 目前實時價格為 0.00000017998 USD。跟蹤 EAGLES 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 EAGLES 價格趨勢。Eagles 目前實時價格為 0.00000017998 USD。跟蹤 EAGLES 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 EAGLES 價格趨勢。

更多關於 EAGLES

EAGLES 價格資訊

EAGLES 幣種官網

EAGLES 代幣經濟

EAGLES 價格預測

EAGLES 價格歷史

EAGLES 購買指南

EAGLES 兌換法幣計算

EAGLES 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Eagles 圖標

Eagles實時價格 (EAGLES)

1 EAGLES 兌換為 USD 的實時價格：

$0.00000018396
$0.00000018396$0.00000018396
-7.25%1D
USD
Eagles (EAGLES) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:16:14 (UTC+8)

Eagles（EAGLES）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.00000016631
$ 0.00000016631$ 0.00000016631
24H最低價
$ 0.00000020938
$ 0.00000020938$ 0.00000020938
24H最高價

$ 0.00000016631
$ 0.00000016631$ 0.00000016631

$ 0.00000020938
$ 0.00000020938$ 0.00000020938

--
----

--
----

-3.14%

-7.24%

-1.92%

-1.92%

Eagles（EAGLES）目前實時價格為 $ 0.00000017998。過去 24 小時內，EAGLES 的交易價格在 $ 0.00000016631$ 0.00000020938 之間波動，市場活躍度顯著。EAGLES 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，EAGLES 在過去 1 小時內的價格變動為 -3.14%，過去 24 小時內變動為 -7.24%，過去 7 天內累計變動為 -1.92%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Eagles（EAGLES）市場資訊

--
----

$ 251.42
$ 251.42$ 251.42

$ 1.40K
$ 1.40K$ 1.40K

--
----

7,777,692,918
7,777,692,918 7,777,692,918

SOL

Eagles 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 251.42。EAGLES 的流通量為 --，總供應量是 7777692918，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.40K

Eagles（EAGLES）價格歷史 USD

跟蹤 Eagles 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0000000143796-7.24%
30天$ -0.00000016714-48.16%
60天$ -0.00008162002-99.78%
90天$ -0.00999982002-100.00%
Eagles 今日價格變化

今天，EAGLES 記錄了 $ -0.0000000143796 (-7.24%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Eagles 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.00000016714 (-48.16%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Eagles 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，EAGLES 的變化為 $ -0.00008162002 (-99.78%)，從而更廣泛地了解其表現。

Eagles 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.00999982002 (-100.00%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Eagles（EAGLES）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Eagles 價格歷史頁面

什麼是Eagles (EAGLES)

EAGLES 是一個大膽的、由人工智慧驅動的 meme 幣運動，在喧囂中脫穎而出。它基於 Solana 構建，將社區、樂趣和財務自由融為一體。 EAGLES 的口號是“讓我們讓 Eagles 再次偉大”，它將智慧 AI 角色與引人入勝的活動相結合，重新定義 meme 幣文化。

Eagles在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Eagles 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 EAGLES 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Eagles 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Eagles 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Eagles 價格預測 (USD)

Eagles（EAGLES）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Eagles（EAGLES）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Eagles 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Eagles 價格預測

Eagles（EAGLES）代幣經濟

了解 Eagles（EAGLES）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 EAGLES 代幣的完整經濟學

如何購買Eagles (EAGLES)

正在尋找如何購買 Eagles？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Eagles。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

EAGLES 兌換為當地貨幣

1 Eagles（EAGLES）至 VND
0.0047361737
1 Eagles（EAGLES）至 AUD
A$0.0000002735696
1 Eagles（EAGLES）至 GBP
0.0000001331852
1 Eagles（EAGLES）至 EUR
0.000000152983
1 Eagles（EAGLES）至 USD
$0.00000017998
1 Eagles（EAGLES）至 MYR
RM0.000000755916
1 Eagles（EAGLES）至 TRY
0.0000075429618
1 Eagles（EAGLES）至 JPY
¥0.00002735696
1 Eagles（EAGLES）至 ARS
ARS$0.0002686255494
1 Eagles（EAGLES）至 RUB
0.000014263415
1 Eagles（EAGLES）至 INR
0.0000158778356
1 Eagles（EAGLES）至 IDR
Rp0.0029996654668
1 Eagles（EAGLES）至 PHP
0.0000105882234
1 Eagles（EAGLES）至 EGP
￡E.0.0000085382512
1 Eagles（EAGLES）至 BRL
R$0.0000009646928
1 Eagles（EAGLES）至 CAD
C$0.0000002501722
1 Eagles（EAGLES）至 BDT
0.000022020553
1 Eagles（EAGLES）至 NGN
0.0002623604456
1 Eagles（EAGLES）至 COP
$0.0006975952808
1 Eagles（EAGLES）至 ZAR
R.0.000003095656
1 Eagles（EAGLES）至 UAH
0.0000075573602
1 Eagles（EAGLES）至 TZS
T.Sh.0.0004443940174
1 Eagles（EAGLES）至 VES
Bs0.00003815576
1 Eagles（EAGLES）至 CLP
$0.00016900122
1 Eagles（EAGLES）至 PKR
Rs0.0000509127424
1 Eagles（EAGLES）至 KZT
0.0000967626474
1 Eagles（EAGLES）至 THB
฿0.0000058799466
1 Eagles（EAGLES）至 TWD
NT$0.0000055217864
1 Eagles（EAGLES）至 AED
د.إ0.0000006605266
1 Eagles（EAGLES）至 CHF
Fr0.0000001421842
1 Eagles（EAGLES）至 HKD
HK$0.0000013966448
1 Eagles（EAGLES）至 AMD
֏0.0000687469606
1 Eagles（EAGLES）至 MAD
.د.م0.0000016576158
1 Eagles（EAGLES）至 MXN
$0.0000033098322
1 Eagles（EAGLES）至 SAR
ريال0.000000674925
1 Eagles（EAGLES）至 ETB
Br0.000027509943
1 Eagles（EAGLES）至 KES
KSh0.0000232516162
1 Eagles（EAGLES）至 JOD
د.أ0.00000012760582
1 Eagles（EAGLES）至 PLN
0.0000006533274
1 Eagles（EAGLES）至 RON
лв0.0000007847128
1 Eagles（EAGLES）至 SEK
kr0.0000016846128
1 Eagles（EAGLES）至 BGN
лв0.0000003023664
1 Eagles（EAGLES）至 HUF
Ft0.0000601529156
1 Eagles（EAGLES）至 CZK
0.0000037561826
1 Eagles（EAGLES）至 KWD
د.ك0.00000005507388
1 Eagles（EAGLES）至 ILS
0.0000005867348
1 Eagles（EAGLES）至 BOB
Bs0.0000012400622
1 Eagles（EAGLES）至 AZN
0.000000305966
1 Eagles（EAGLES）至 TJS
SM0.0000016756138
1 Eagles（EAGLES）至 GEL
0.0000004877458
1 Eagles（EAGLES）至 AOA
Kz0.0001640643686
1 Eagles（EAGLES）至 BHD
.د.ب0.00000006785246
1 Eagles（EAGLES）至 BMD
$0.00000017998
1 Eagles（EAGLES）至 DKK
kr0.0000011536718
1 Eagles（EAGLES）至 HNL
L0.0000047208754
1 Eagles（EAGLES）至 MUR
0.0000081854904
1 Eagles（EAGLES）至 NAD
$0.0000031172536
1 Eagles（EAGLES）至 NOK
kr0.0000017980002
1 Eagles（EAGLES）至 NZD
$0.0000003113654
1 Eagles（EAGLES）至 PAB
B/.0.00000017998
1 Eagles（EAGLES）至 PGK
K0.0000007667148
1 Eagles（EAGLES）至 QAR
ر.ق0.0000006551272
1 Eagles（EAGLES）至 RSD
дин.0.0000181113874
1 Eagles（EAGLES）至 UZS
soʻm0.0021684332362
1 Eagles（EAGLES）至 ALL
L0.0000149545382
1 Eagles（EAGLES）至 ANG
ƒ0.0000003221642
1 Eagles（EAGLES）至 AWG
ƒ0.0000003221642
1 Eagles（EAGLES）至 BBD
$0.00000035996
1 Eagles（EAGLES）至 BAM
KM0.0000003023664
1 Eagles（EAGLES）至 BIF
Fr0.00052932118
1 Eagles（EAGLES）至 BND
$0.0000002321742
1 Eagles（EAGLES）至 BSD
$0.00000017998
1 Eagles（EAGLES）至 JMD
$0.0000288183976
1 Eagles（EAGLES）至 KHR
0.0007228104788
1 Eagles（EAGLES）至 KMF
Fr0.00007631152
1 Eagles（EAGLES）至 LAK
0.0039126086174
1 Eagles（EAGLES）至 LKR
රු0.0000545717358
1 Eagles（EAGLES）至 MDL
L0.0000030668592
1 Eagles（EAGLES）至 MGA
Ar0.00081071991
1 Eagles（EAGLES）至 MOP
P0.0000014380402
1 Eagles（EAGLES）至 MVR
0.000002753694
1 Eagles（EAGLES）至 MWK
MK0.000311383398
1 Eagles（EAGLES）至 MZN
MT0.000011500722
1 Eagles（EAGLES）至 NPR
रु0.0000252313962
1 Eagles（EAGLES）至 PYG
0.00126741916
1 Eagles（EAGLES）至 RWF
Fr0.00026079102
1 Eagles（EAGLES）至 SBD
$0.0000014830352
1 Eagles（EAGLES）至 SCR
0.0000024945228
1 Eagles（EAGLES）至 SRD
$0.0000071506054
1 Eagles（EAGLES）至 SVC
$0.0000015712254
1 Eagles（EAGLES）至 SZL
L0.0000031172536
1 Eagles（EAGLES）至 TMT
m0.0000006317298
1 Eagles（EAGLES）至 TND
د.ت0.00000052806132
1 Eagles（EAGLES）至 TTD
$0.0000012184646
1 Eagles（EAGLES）至 UGX
Sh0.00062489056
1 Eagles（EAGLES）至 XAF
Fr0.00010132874
1 Eagles（EAGLES）至 XCD
$0.000000485946
1 Eagles（EAGLES）至 XOF
Fr0.00010132874
1 Eagles（EAGLES）至 XPF
Fr0.00001835796
1 Eagles（EAGLES）至 BWP
P0.000002564715
1 Eagles（EAGLES）至 BZD
$0.00000035996
1 Eagles（EAGLES）至 CVE
$0.0000170639038
1 Eagles（EAGLES）至 DJF
Fr0.00003185646
1 Eagles（EAGLES）至 DOP
$0.0000115133206
1 Eagles（EAGLES）至 DZD
د.ج0.0000233938004
1 Eagles（EAGLES）至 FJD
$0.0000004121542
1 Eagles（EAGLES）至 GNF
Fr0.0015649261
1 Eagles（EAGLES）至 GTQ
Q0.0000013750472
1 Eagles（EAGLES）至 GYD
$0.0000375960222
1 Eagles（EAGLES）至 ISK
kr0.00002195756

Eagles資源

要更深入地瞭解 Eagles，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Eagles網站
區塊查詢

人們還問：關於Eagles的其他問題

Eagles（EAGLES）今日價格是多少？
EAGLES 實時價格為 0.00000017998 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 EAGLES 兌 USD 的價格是多少？
目前 EAGLES 兌 USD 的價格為 $ 0.00000017998。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Eagles 的市值是多少？
EAGLES 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
EAGLES 的流通供應量是多少？
EAGLES 的流通供應量為 -- USD
EAGLES 的歷史最高價（ATH）是多少？
EAGLES 的歷史最高價是 -- USD
EAGLES 的歷史最低價（ATL）是多少？
EAGLES 的歷史最低價是 -- USD
EAGLES 的交易量是多少？
EAGLES 的 24 小時實時交易量為 $ 251.42 USD
EAGLES 今年會漲嗎？
EAGLES 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 EAGLES 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:16:14 (UTC+8)

Eagles（EAGLES）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

EAGLES 兌 USD 計算器

數量

EAGLES
EAGLES
USD
USD

1 EAGLES = 0.000000 USD

交易 EAGLES

EAGLES/USDT
$0.00000018396
$0.00000018396$0.00000018396
-7.24%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,252.36
$115,252.36$115,252.36

+1.36%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,155.16
$4,155.16$4,155.16

+1.95%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.04930
$0.04930$0.04930

+55.96%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.63
$199.63$199.63

+0.03%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.5259
$5.5259$5.5259

-11.45%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,155.16
$4,155.16$4,155.16

+1.95%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,252.36
$115,252.36$115,252.36

+1.36%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.63
$199.63$199.63

+0.03%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6281
$2.6281$2.6281

-0.47%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20290
$0.20290$0.20290

-0.07%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2281
$0.2281$0.2281

+356.20%

CHONKY 圖標

CHONKY

CHONKY

$0.002145
$0.002145$0.002145

+114.50%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000012900
$0.000000000000000000012900$0.000000000000000000012900

+1,617.70%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2281
$0.2281$0.2281

+356.20%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04986
$0.04986$0.04986

+149.30%

Dogelink 圖標

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000009
$0.000000000000009$0.000000000000009

+80.00%

DEGENFI 圖標

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000910
$0.0000000910$0.0000000910

+127.50%