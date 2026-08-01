Data Ownership 今日價格

Data Ownership (DOP2) 今日實時價格為 NT$ 0.0005903，過去 24 小時內變化了 0.18%。目前 DOP2 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0005903 每 DOP2。

Data Ownership 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #3909，流通供應量為 0.00 DOP2。過去 24 小時內，DOP2 的交易價格在 NT$ 0.0005835（低點）和 NT$ 0.0005931（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 3.6578465979305861485，而歷史最低價為 NT$ 0.0472595723322838122。

短期表現方面，DOP2 在過去一小時內波動了 +0.16%，過去7 天內波動了 -0.02%。過去一天，總交易量達到 NT$ 137.34K。

Data Ownership（DOP2）市場資訊

排名 No.3909 市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 成交量（24H） NT$ 137.34KNT$ 137.34K NT$ 137.34K 完全稀釋市值 NT$ 12.27MNT$ 12.27M NT$ 12.27M 流通量 0.00 0.00 0.00 總供應量 20,793,255,250.60114809 20,793,255,250.60114809 20,793,255,250.60114809 所屬公鏈 ETH

Data Ownership 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 137.34K。DOP2 的流通量為 0.00，總供應量是 20793255250.60114809，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 12.27M。