Data Ownership (DOP2) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 01:04:51 (UTC+8)
Data Ownership 今日價格
Data Ownership (DOP2) 今日實時價格為 NT$ 0.0005903，過去 24 小時內變化了 0.18%。目前 DOP2 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0005903 每 DOP2。
Data Ownership 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #3909，流通供應量為 0.00 DOP2。過去 24 小時內，DOP2 的交易價格在 NT$ 0.0005835（低點）和 NT$ 0.0005931（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 3.6578465979305861485，而歷史最低價為 NT$ 0.0472595723322838122。
短期表現方面，DOP2 在過去一小時內波動了 +0.16%，過去7 天內波動了 -0.02%。過去一天，總交易量達到 NT$ 137.34K。
Data Ownership（DOP2）市場資訊
NT$ 137.34K
NT$ 137.34KNT$ 137.34K
NT$ 12.27M
NT$ 12.27MNT$ 12.27M
20,793,255,250.60114809
20,793,255,250.60114809 20,793,255,250.60114809
Data Ownership 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 137.34K。DOP2 的流通量為 0.00，總供應量是 20793255250.60114809，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 12.27M。
Data Ownership 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0005835
NT$ 0.0005835NT$ 0.0005835
24H最低價
NT$ 0.0005931
NT$ 0.0005931NT$ 0.0005931
24H最高價
NT$ 0.0005835
NT$ 0.0005835NT$ 0.0005835
NT$ 0.0005931
NT$ 0.0005931NT$ 0.0005931
NT$ 3.6578465979305861485
NT$ 3.6578465979305861485NT$ 3.6578465979305861485
NT$ 0.0472595723322838122
NT$ 0.0472595723322838122NT$ 0.0472595723322838122
Data Ownership（DOP2）價格歷史 TWD
跟蹤 Data Ownership 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +0.000033935
|+0.18%
|30天
|NT$ -0.0003482
|-37.11%
|60天
|NT$ -0.0009577
|-61.87%
|90天
|NT$ -0.0022287
|-79.06%
Data Ownership 今日價格變化
今天，DOP2 記錄了 NT$ +0.000033935 (+0.18%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
Data Ownership 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0003482 (-37.11%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
Data Ownership 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，DOP2 的變化為 NT$ -0.0009577 (-61.87%)，從而更廣泛地了解其表現。
Data Ownership 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0022287 (-79.06%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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哪些因素影響 Data Ownership 的價格？
Data Ownership Protocol (DOP2) 的價格受到多項關鍵因素的影響：
1. 市場對資料隱私解決方案的需求
2. 企業與個人的採用率
3. 生態系統內代幣的實用價值
4. 整體加密貨幣市場的情緒
5. 資料保護相關的法規發展
6. 類似以隱私為核心專案的競爭
7. 技術更新與平台改進
8. 交易量與流動性
9. 合作夥伴關係的公告
10. 投資者整體的風險偏好
為什麼人們想知道 Data Ownership 今天的價格？
人們希望了解今日的 DOP2 價格，主要有以下幾個原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合表現、掌握市場進出點的時機、評估投資盈虧，以及隨時掌握市場波動情況。即時價格資訊有助於交易者把握機會。
Data Ownership 的價格預測
Data Ownership（DOP2）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，DOP2 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%。Data Ownership (DOP2) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，Data Ownership 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Data Ownership 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Data Ownership 價格預測
，訪問我們的價格預測頁面，查看 DOP2 2026–2027 年價格的預測。
如何在台灣購買和投資 Data Ownership
準備好開始使用 Data Ownership 了嗎？在 MEXC 購買 DOP2 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Data Ownership 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Data Ownership (DOP2) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 0.00 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Data Ownership 將立即存入您的錢包。
Data Ownership 能做什麼？
擁有 Data Ownership 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。
在 MEXC 上以極低的費用進行交易
在 MEXC 上購買 Data Ownership (DOP2) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
什麼是Data Ownership (DOP2)
Data Ownership Protocol 使企業能夠安心轉移數位資產。付款通過 KYT 審核，在鏈上保持機密，並產生即時審計證明。從薪資單到財務，團隊都能透過直覺的儀表板獲得隱私和合規性。
Data Ownership資源
要更深入地瞭解 Data Ownership，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於Data Ownership的其他問題
如果 Data Ownership 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 Data Ownership 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
Data Ownership 今日價格為 NT$ 0.018883697。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
Data Ownership 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 DOP2 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 Data Ownership 的交易量為 --。
DOP2 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 Data Ownership 價格，請造訪 DOP2 價格頁面了解更多資訊。
DOP2 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
63,157.34
+0.26%
ETH
1,885.62
+0.20%
GOLD(XAUT)
4,365.41
-0.18%
USDC
1.00094
0.00%
SOL
75.55
-0.14%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 DOP2/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 Data Ownership 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
Data Ownership 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 Data Ownership (DOP2) 的價格預測，了解更深入的分析。
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Data Ownership（DOP2）重要行業更新
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
DOP2USDT（合約交易）
使用槓桿做多或做空 DOP2。在 MEXC 上探索 DOP2USDT 合約交易，把握市場波動機會。
NT$0.018883697
NT$0.018883697NT$0.018883697
+0.30%
233.26M (USDT)
免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
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