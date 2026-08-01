Doom 今日價格

Doom (DOOM) 今日實時價格為 NT$ 0.0002978，過去 24 小時內變化了 2.58%。目前 DOOM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0002978 每 DOOM。

Doom 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- DOOM。過去 24 小時內，DOOM 的交易價格在 NT$ 0.0002557（低點）和 NT$ 0.0003162（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，DOOM 在過去一小時內波動了 -3.10%，過去7 天內波動了 -55.49%。過去一天，總交易量達到 NT$ 57.03K。

Doom（DOOM）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 57.03KNT$ 57.03K NT$ 57.03K 完全稀釋市值 NT$ 288.90KNT$ 288.90K NT$ 288.90K 流通量 ---- -- 總供應量 970,100,000 970,100,000 970,100,000 所屬公鏈 SOL

Doom 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 57.03K。DOOM 的流通量為 --，總供應量是 970100000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 288.90K。