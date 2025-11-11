Dango Planet 是一個基於 BNBChain 的 AI 驅動跨鏈兌換平台——從比特幣上的 BRC20 開始，逐步擴展到 EVM 鏈、Solana、Sui，並最終覆蓋所有網路。只需向我們基於 LLM 的 AI 代理髮出自然語言命令，它就會執行兌換，優化交易路線和 Gas 費用，並即時發送買入/持有/賣出訊號。主要特點：AI 代理和 LLM 整合、跨鏈橋和路由、路線和 Gas 優化、即時交易訊號、企業級安全。