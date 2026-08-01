買幣行情現貨合約SNDK理財活動中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
註冊
DEXTNEW 目前實時價格為 -- TWD。DEXTNEW 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 DEXTNEW 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！DEXTNEW 目前實時價格為 -- TWD。DEXTNEW 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 DEXTNEW 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

更多關於 DEXTNEW

DEXTNEW 價格資訊

DEXTNEW 介紹

DEXTNEW 幣種官網

DEXTNEW 代幣經濟

DEXTNEW 價格預測

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

DEXTNEW 圖標

DEXTNEW實時價格 (DEXTNEW)

未上架

TWD
mexc
此幣種數據來自第三方，MEXC 僅作為資料聚合平台。探索 MEXC 現貨查看已上線幣種！
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 01:00:08 (UTC+8)

DEXTNEW 今日價格

DEXTNEW (DEXTNEW) 今日實時價格為 --，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 DEXTNEW 兌 TWD 的匯率為 -- 每 DEXTNEW。

DEXTNEW 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- DEXTNEW。過去 24 小時內，DEXTNEW 的交易價格在 --（低點）和 --（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --

短期表現方面，DEXTNEW 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 --。過去一天，總交易量達到 --

DEXTNEW（DEXTNEW）市場資訊

--
----

--
----

NT$ 0.00
NT$ 0.00NT$ 0.00

--
----

--
----

DEXTNEW 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 --。DEXTNEW 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --

DEXTNEW 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
--
----
24H最低價
--
----
24H最高價

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

DEXTNEW（DEXTNEW）價格歷史 TWD

跟蹤 DEXTNEW 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
No Data
DEXTNEW 今日價格變化

今天，DEXTNEW 記錄了 -- (--) 的變化，反映了其最新的市場活動。

DEXTNEW 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 -- (--)，顯示了該代幣在短期內的表現。

DEXTNEW 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，DEXTNEW 的變化為 -- (--)，從而更廣泛地了解其表現。

DEXTNEW 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 -- (--)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

DEXTNEW 的價格預測

DEXTNEW（DEXTNEW）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，DEXTNEW 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
DEXTNEW (DEXTNEW) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，DEXTNEW 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 DEXTNEW 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 DEXTNEW 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 DEXTNEW 2026–2027 年價格的預測。

DEXTNEW資源

要更深入地瞭解 DEXTNEW，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方DEXTNEW網站

人們還問：關於DEXTNEW的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 01:00:08 (UTC+8)

DEXTNEW（DEXTNEW）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 DEXTNEW 的更多資訊

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣

比特幣

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
以太幣

以太幣

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.5005162
NT$2.5005162NT$2.5005162

+311.52%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17259606
NT$0.17259606NT$0.17259606

+8.54%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4697862
NT$0.4697862NT$0.4697862

-5.28%

up

up

UPROBINHOOD

NT$10.908378
NT$10.908378NT$10.908378

+11.47%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.0010908
NT$9.0010908NT$9.0010908

-1.34%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.5005162
NT$2.5005162NT$2.5005162

+311.52%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

NT$0.03188406
NT$0.03188406NT$0.03188406

+66.16%

Talus

Talus

US

NT$0.5219136
NT$0.5219136NT$0.5219136

+15.66%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$9.123894
NT$9.123894NT$9.123894

+2.90%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

NT$0.00606021
NT$0.00606021NT$0.00606021

+26.33%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

DEXTNEW 兌 TWD 計算器

數量

DEXTNEW
DEXTNEW
TWD
TWD

1 DEXTNEW = -- TWD