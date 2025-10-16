DEGENFI 目前實時價格為 0.000000091 USD。跟蹤 DEGENFI 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 DEGENFI 價格趨勢。DEGENFI 目前實時價格為 0.000000091 USD。跟蹤 DEGENFI 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 DEGENFI 價格趨勢。

DEGENFI實時價格 (DEGENFI)

1 DEGENFI 兌換為 USD 的實時價格：

+127.25%1D
USD
DEGENFI (DEGENFI) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:15:53 (UTC+8)

DEGENFI（DEGENFI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
24H最低價
24H最高價

-35.42%

+127.25%

+127.50%

+127.50%

DEGENFI（DEGENFI）目前實時價格為 $ 0.000000091。過去 24 小時內，DEGENFI 的交易價格在 $ 0.00000004$ 0.000000544 之間波動，市場活躍度顯著。DEGENFI 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，DEGENFI 在過去 1 小時內的價格變動為 -35.42%，過去 24 小時內變動為 +127.25%，過去 7 天內累計變動為 +127.50%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

DEGENFI（DEGENFI）市場資訊

BSC

DEGENFI 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 792.40K。DEGENFI 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --

DEGENFI（DEGENFI）價格歷史 USD

跟蹤 DEGENFI 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0000000509+127.25%
30天$ +0.000000051+127.50%
60天$ +0.000000051+127.50%
90天$ +0.000000051+127.50%
DEGENFI 今日價格變化

今天，DEGENFI 記錄了 $ +0.0000000509 (+127.25%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

DEGENFI 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.000000051 (+127.50%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

DEGENFI 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，DEGENFI 的變化為 $ +0.000000051 (+127.50%)，從而更廣泛地了解其表現。

DEGENFI 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.000000051 (+127.50%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 DEGENFI（DEGENFI）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 DEGENFI 價格歷史頁面

什麼是DEGENFI (DEGENFI)

DegenFi 是新一代 MemeFi 協議，它將 DeFi、AI 和遊戲化相結合，旨在釋放 memecoin 的真正價值。您可以進行質押、借貸、交易衍生品，並透過基於戰鬥的遊戲賺取收益——所有這些都由 $DEGENFFI 代幣和 Degen Beer Mug NFT 提供支援。

DEGENFI在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 DEGENFI 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 DEGENFI 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 DEGENFI 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 DEGENFI 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

DEGENFI 價格預測 (USD)

DEGENFI（DEGENFI）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 DEGENFI（DEGENFI）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 DEGENFI 的長期和短期價格預測。

現在就查看 DEGENFI 價格預測

DEGENFI（DEGENFI）代幣經濟

了解 DEGENFI（DEGENFI）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 DEGENFI 代幣的完整經濟學

如何購買DEGENFI (DEGENFI)

正在尋找如何購買 DEGENFI？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買DEGENFI。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

DEGENFI 兌換為當地貨幣

DEGENFI資源

要更深入地瞭解 DEGENFI，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方DEGENFI網站
區塊查詢

人們還問：關於DEGENFI的其他問題

DEGENFI（DEGENFI）今日價格是多少？
DEGENFI 實時價格為 0.000000091 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 DEGENFI 兌 USD 的價格是多少？
目前 DEGENFI 兌 USD 的價格為 $ 0.000000091。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
DEGENFI 的市值是多少？
DEGENFI 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
DEGENFI 的流通供應量是多少？
DEGENFI 的流通供應量為 -- USD
DEGENFI 的歷史最高價（ATH）是多少？
DEGENFI 的歷史最高價是 -- USD
DEGENFI 的歷史最低價（ATL）是多少？
DEGENFI 的歷史最低價是 -- USD
DEGENFI 的交易量是多少？
DEGENFI 的 24 小時實時交易量為 $ 792.40K USD
DEGENFI 今年會漲嗎？
DEGENFI 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 DEGENFI 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:15:53 (UTC+8)

DEGENFI（DEGENFI）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

