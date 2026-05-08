DEBT 的當前價格是多少？

DEBT（$DEBT）的即時價格為 NT$0.0019332495482920704000 TWD。此實時估值會持續更新，並匯集全球主要交易所的價格資訊，以確保您看到準確的市場匯率。

DEBT 在市場上的定位如何？

DEBT 目前位居市場排名第 #7201，其市值達 NT$1469703.31801157088000。這一排名受到流動性深度、整體投資者需求以及流通代幣供應量的影響。

$DEBT 的流通供應量是多少？

$DEBT 的流通供應量為 760188306.732493 個代幣，代表目前在公開市場上可交易的數量。這個數字對於決定市場估值、稀缺性和長期通膨動態至關重要。

DEBT 近 24 小時的價格波動範圍是多少？

過去 24 小時內，DEBT 的交易價格在 NT$0.0019329353009662752000（24 小時低點）與 NT$0.0020976008996829600000（24 小時高點）之間波動。這一價格波動範圍有助於交易員理解短期動能和市場的不可預測性。

DEBT 距離歷史最高價和歷史最低價分別有多遠？

DEBT 曾達到歷史最高價 NT$0.0042335399731129344000，而記錄到的最低價（ATL）則為 NT$0.0015401261437222752000。這些歷史基準讓交易員能夠評估長期價格潛力與週期變化。

今日 $DEBT 的交易活躍度如何？

過去 24 小時的交易量為 NT$--，反映了當前市場參與程度。較高的交易量通常意味著投資者興趣更強，市場流動性也更深厚。

近期 DEBT 的走勢方向受哪些因素影響？

過去 24 小時內 -1.67% 的價格變動，是由市場情緒、交易活動、宏觀經濟因素，以及與 Solana Ecosystem,Meme 相關的生態系統特定更新所塑造。突然增加的交易量也可能成為推動價格大幅波動的催化劑。