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Decred 目前實時價格為 11.966 TWD。DCR 市值為 209,009,301.71377493062 TWD。追蹤台灣的 DCR 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Decred 目前實時價格為 11.966 TWD。DCR 市值為 209,009,301.71377493062 TWD。追蹤台灣的 DCR 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Decred 圖標

Decred實時價格 (DCR)

1 DCR 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$381.96225
NT$381.96225NT$381.96225
-1.23%1D
TWD
Decred (DCR) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:43:02 (UTC+8)

Decred 今日價格

Decred (DCR) 今日實時價格為 NT$ 11.966，過去 24 小時內變化了 1.23%。目前 DCR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 11.966 每 DCR。

Decred 目前市值在 NT$ 209.01M 排名第 #129，流通供應量為 17.47M DCR。過去 24 小時內，DCR 的交易價格在 NT$ 11.931（低點）和 NT$ 12.208（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 7,988.0245694775，而歷史最低價為 NT$ 12.613732641935348985

短期表現方面，DCR 在過去一小時內波動了 -0.31%，過去7 天內波動了 -6.15%。過去一天，總交易量達到 NT$ 73.98K

Decred（DCR）市場資訊

No.129

NT$ 209.01M
NT$ 209.01MNT$ 209.01M

NT$ 73.98K
NT$ 73.98KNT$ 73.98K

NT$ 251.29M
NT$ 251.29MNT$ 251.29M

17.47M
17.47M 17.47M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

17,466,931.44858557
17,466,931.44858557 17,466,931.44858557

83.17%

0.01%

NT$ 30.46113
NT$ 30.46113NT$ 30.46113

DCR

Decred 的目前市值為 NT$ 209.01M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 73.98K。DCR 的流通量為 17.47M，總供應量是 17466931.44858557，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 251.29M

Decred 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 11.931
NT$ 11.931NT$ 11.931
24H最低價
NT$ 12.208
NT$ 12.208NT$ 12.208
24H最高價

NT$ 11.931
NT$ 11.931NT$ 11.931

NT$ 12.208
NT$ 12.208NT$ 12.208

NT$ 7,988.0245694775
NT$ 7,988.0245694775NT$ 7,988.0245694775

NT$ 12.613732641935348985
NT$ 12.613732641935348985NT$ 12.613732641935348985

-0.31%

-1.23%

-6.15%

-6.15%

Decred（DCR）價格歷史 TWD

跟蹤 Decred 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -4.75664-1.23%
30天NT$ -1.71-12.51%
60天NT$ -0.894-6.96%
90天NT$ -5.033-29.61%
Decred 今日價格變化

今天，DCR 記錄了 NT$ -4.75664 (-1.23%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Decred 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -1.71 (-12.51%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Decred 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，DCR 的變化為 NT$ -0.894 (-6.96%)，從而更廣泛地了解其表現。

Decred 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -5.033 (-29.61%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Decred（DCR）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Decred 價格歷史頁面

Decred 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Decred 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 Decred 的價格？

Decred (DCR) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

供需動態——2,100 萬枚 DCR 的有限供應量，在需求增加時會形成稀缺壓力。

治理參與度——在 Decred 的混合共識機制中，積極進行權益證明與投票，將影響代幣的流通量以及投資者的信心。

市場情緒——整體加密貨幣市場趨勢及與比特幣的相關性，對 DCR 價格有顯著影響。

開發進展——協議升級、新功能推出以及技術改進，將推動採用率提升並帶動價格上漲。

交易所上市——新交易所的上架，可提高流動性並讓交易者更容易接觸到該資產。

監管環境——政府對加密貨幣的政策，會影響投資者的情緒與機構採納程度。

競爭狀況——相較於其他以治理為核心的加密貨幣，其表現優劣將決定市場定位。

網路安全性——算力穩定度與驗證節點的參與度，不僅彰顯了網路的健康狀態，更能吸引長期持有者。

這些相互關聯的因素，共同塑造了 DCR 的價格波動性與長期價值趨勢。

為什麼人們想知道 Decred 今天的價格？

人們希望了解今日的 Decred (DCR) 價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場時機把握以及投資規劃。DCR 的混合共識機制與治理功能，使其對同時追求工作量證明安全性和持份者投票權的投資人而言極具吸引力。

Decred 的價格預測

Decred（DCR）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，DCR 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Decred (DCR) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Decred 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Decred 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Decred 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 DCR 2026–2027 年價格的預測。

關於 Decred

Decred (DCR) 是一種數位加密貨幣，強調去中心化的治理、持份者的參與，以及可持續的資金政策。它旨在成為一種自我治理的貨幣，所有持份者都可以參與決策過程，包括其發展方向和資金的分配。Decred 的混合共識系統結合了工作量證明 (PoW) 和權益證明 (PoS)，因其在礦工和投票者之間的平衡而廣受認可，旨在防止任何單一群體主導交易流程或規則變更。它的主要用途是作為其生態系統內的交換媒介，但也可作為參與該項目治理的工具。

如何在台灣購買和投資 Decred

準備好開始使用 Decred 了嗎？在 MEXC 購買 DCR 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Decred 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Decred (DCR) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Decred 將立即存入您的錢包。
Decred (DCR) 購買教程

Decred 能做什麼？

擁有 Decred 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Decred (DCR) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
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掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Decred (DCR)

Decred 是一種開放的，漸進和自籌資金的平臺系統，將一個基於社區的治理系統整合到其中。 其核心是混合工作證明工具證明（PoW / PoS）共識制度，其目的是在 PoW 礦工和 PoS 選民之間取得平衡，以創造一個更強大的共識概念。

Decred資源

要更深入地瞭解 Decred，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Decred網站
區塊查詢

類別 :

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人們還問：關於Decred的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:43:02 (UTC+8)

Decred（DCR）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Decred 的更多資訊

DCRUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 DCR。在 MEXC 上探索 DCRUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Decred (DCR) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Decred 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
DCR/USDT
NT$381.83445
NT$381.83445NT$381.83445
-1.28%
6.15K (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.925342
NT$2.925342NT$2.925342

+381.89%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.1780893
NT$0.1780893NT$0.1780893

-5.57%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4635945
NT$0.4635945NT$0.4635945

-24.81%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.128115
NT$9.128115NT$9.128115

+22.82%

DAPPOS

DAPPOS

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NT$9.2613465
NT$9.2613465NT$9.2613465

+4.15%

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KiiChain

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KII

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+381.89%

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NT$8.4210615
NT$8.4210615NT$8.4210615

+127.66%

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NT$0.374687235
NT$0.374687235NT$0.374687235

+79.62%

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NT$5.4382095
NT$5.4382095NT$5.4382095

+39.14%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.7534025
NT$28.7534025NT$28.7534025

+27.32%

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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DCR
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1 DCR = 382.3137 TWD