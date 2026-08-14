Decred 今日價格

Decred (DCR) 今日實時價格為 NT$ 11.966，過去 24 小時內變化了 1.23%。目前 DCR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 11.966 每 DCR。

Decred 目前市值在 NT$ 209.01M 排名第 #129，流通供應量為 17.47M DCR。過去 24 小時內，DCR 的交易價格在 NT$ 11.931（低點）和 NT$ 12.208（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 7,988.0245694775，而歷史最低價為 NT$ 12.613732641935348985。

短期表現方面，DCR 在過去一小時內波動了 -0.31%，過去7 天內波動了 -6.15%。過去一天，總交易量達到 NT$ 73.98K。

Decred（DCR）市場資訊

排名 No.129 市值 NT$ 209.01MNT$ 209.01M NT$ 209.01M 成交量（24H） NT$ 73.98KNT$ 73.98K NT$ 73.98K 完全稀釋市值 NT$ 251.29MNT$ 251.29M NT$ 251.29M 流通量 17.47M 17.47M 17.47M 最大供應量 21,000,000 21,000,000 21,000,000 總供應量 17,466,931.44858557 17,466,931.44858557 17,466,931.44858557 流通率 83.17% 市場佔有率 0.01% 發行價格 NT$ 30.46113NT$ 30.46113 NT$ 30.46113 所屬公鏈 DCR

Decred 的目前市值為 NT$ 209.01M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 73.98K。DCR 的流通量為 17.47M，總供應量是 17466931.44858557，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 251.29M。