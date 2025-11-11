DarkStar 是一款有趣的跨平台太空遊戲，結合了 Web2 與 Web3 元素。這是一款飛機闖關遊戲，非常容易上手——玩家可以透過戰鬥、首領挑戰、自動巡航等方式盡情享受冒險，同時可升級太空船以保持遊戲的持續吸引力。遊戲內嵌即時 AI 系統，提供動態玩法，包括 AI 輔助任務與個人化策略，讓玩家獲得獨一無二的遊戲體驗。