Cysic (CYS) 今日技術分析
Cysic 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 CYS 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Cysic 分析的信息。
Cysic (CYS) 價格變動
|目前價格
|24 小時
|7 天
|30 天
|90 天
|$1.2281
|--
|+49.85%
|+301.60%
|+131.28%
Cysic 技術指標
技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Cysic 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。
強烈買入
賣出 4
中立 5
買入 17
|移動平均線:
|強烈買入
|賣出 1
|中立 0
|買入 13
|技術指標:
|中立
|賣出 3
|中立 5
|買入 4
樞紐點
移動平均線
技術指標
名稱
經典
斐波那契
R3
1.2297
1.2287
R2
1.2287
1.2281
R1
1.2282
1.2277
PP
1.2272
1.2272
S1
1.2267
1.2266
S2
1.2257
1.2262
S3
1.2252
1.2257
Cysic 市場信號
目前淨掛單量
-0.27M
$1.42 M
$1.69 M
待買入（USDT）
待賣出（USDT）
3 日主動買賣差額
0.37M
3 日主動買入
$14.47 M
3 日主動賣出
$14.10 M
7 日主動買賣差額
0.01M
7 日主動買入
$66.66 M
7 日主動賣出
$66.65 M
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
Cysic資金流向
淨流入CYSUSDT價格
|時間
|淨流入
|價格
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
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交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
$1.2281
$1.2281$1.2281
-1.30%
2.80M (USDT)
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本資料所提供的資訊不構成任何投資、稅務、法律、財務、會計或其他相關服務的建議，也不構成任何購買、出售或持有資產的推薦。MEXC Learn 僅提供此資訊供參考，不提供任何投資建議。請務必充分了解相關風險，並在投資時謹慎行事。MEXC 對用戶的投資決策不承擔任何責任。