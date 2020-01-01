Cysic (CYS) 今日技術分析 Cysic 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 CYS 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Cysic 分析的信息。 註 冊

Cysic (CYS) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $1.2281 -- +49.85% +301.60% +131.28%

Cysic 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Cysic 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 強烈買入 賣出 4 中立 5 買入 17 移動平均線 : 強烈買入 賣出 1 中立 0 買入 13 技術指標 : 中立 賣出 3 中立 5 買入 4 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 1.2297 1.2287 R2 1.2287 1.2281 R1 1.2282 1.2277 PP 1.2272 1.2272 S1 1.2267 1.2266 S2 1.2257 1.2262 S3 1.2252 1.2257

Cysic 市場信號 目前淨掛單量 -0.27M $1.42 M $1.69 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.37M 3 日主動買入 $14.47 M 3 日主動賣出 $14.10 M 7 日主動買賣差額 0.01M 7 日主動買入 $66.66 M 7 日主動賣出 $66.65 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Cysic資金流向 淨流入 CYSUSDT價格 時間 淨流入 價格 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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