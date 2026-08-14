Coinweb 今日價格

Coinweb (CWEB) 今日實時價格為 NT$ 0,00054，過去 24 小時內變化了 9,89%。目前 CWEB 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0,00054 每 CWEB。

Coinweb 目前市值在 NT$ 1.33M 排名第 #1472，流通供應量為 2.46B CWEB。過去 24 小時內，CWEB 的交易價格在 NT$ 0,0005（低點）和 NT$ 0,0006428（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 7,319893043906598195，而歷史最低價為 NT$ 0,027886465482392862。

短期表現方面，CWEB 在過去一小時內波動了 +1,96%，過去7 天內波動了 -25,38%。過去一天，總交易量達到 NT$ 48.28K。

Coinweb（CWEB）市場資訊

排名 No.1472 市值 NT$ 1.33MNT$ 1.33M NT$ 1.33M 成交量（24H） NT$ 48.28KNT$ 48.28K NT$ 48.28K 完全稀釋市值 NT$ 4,10MNT$ 4,10M NT$ 4,10M 流通量 2.46B 2.46B 2.46B 總供應量 7.597.398.622,55741 7.597.398.622,55741 7.597.398.622,55741 所屬公鏈 ETH

Coinweb 的目前市值為 NT$ 1.33M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 48.28K。CWEB 的流通量為 2.46B，總供應量是 7597398622.55741，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 4,10M。