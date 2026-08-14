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Coinweb 目前實時價格為 0,00054 TWD。CWEB 市值為 1.325.855,6483814435114 TWD。追蹤台灣的 CWEB 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Coinweb 目前實時價格為 0,00054 TWD。CWEB 市值為 1.325.855,6483814435114 TWD。追蹤台灣的 CWEB 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Coinweb 圖標

Coinweb實時價格 (CWEB)

1 CWEB 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0,017253
NT$0,017253NT$0,017253
-9.89%1D
TWD
Coinweb (CWEB) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:42:17 (UTC+8)

Coinweb 今日價格

Coinweb (CWEB) 今日實時價格為 NT$ 0,00054，過去 24 小時內變化了 9,89%。目前 CWEB 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0,00054 每 CWEB。

Coinweb 目前市值在 NT$ 1.33M 排名第 #1472，流通供應量為 2.46B CWEB。過去 24 小時內，CWEB 的交易價格在 NT$ 0,0005（低點）和 NT$ 0,0006428（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 7,319893043906598195，而歷史最低價為 NT$ 0,027886465482392862

短期表現方面，CWEB 在過去一小時內波動了 +1,96%，過去7 天內波動了 -25,38%。過去一天，總交易量達到 NT$ 48.28K

Coinweb（CWEB）市場資訊

No.1472

NT$ 1.33M
NT$ 1.33MNT$ 1.33M

NT$ 48.28K
NT$ 48.28KNT$ 48.28K

NT$ 4,10M
NT$ 4,10MNT$ 4,10M

2.46B
2.46B 2.46B

7.597.398.622,55741
7.597.398.622,55741 7.597.398.622,55741

ETH

Coinweb 的目前市值為 NT$ 1.33M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 48.28K。CWEB 的流通量為 2.46B，總供應量是 7597398622.55741，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 4,10M

Coinweb 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0,0005
NT$ 0,0005NT$ 0,0005
24H最低價
NT$ 0,0006428
NT$ 0,0006428NT$ 0,0006428
24H最高價

NT$ 0,0005
NT$ 0,0005NT$ 0,0005

NT$ 0,0006428
NT$ 0,0006428NT$ 0,0006428

NT$ 7,319893043906598195
NT$ 7,319893043906598195NT$ 7,319893043906598195

NT$ 0,027886465482392862
NT$ 0,027886465482392862NT$ 0,027886465482392862

+1,96%

-9,89%

-25,38%

-25,38%

Coinweb（CWEB）價格歷史 TWD

跟蹤 Coinweb 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0,001893599-9,89%
30天NT$ -0,0001434-20,99%
60天NT$ -0,0005399-50,00%
90天NT$ -0,000812-60,06%
Coinweb 今日價格變化

今天，CWEB 記錄了 NT$ -0,001893599 (-9,89%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Coinweb 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0,0001434 (-20,99%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Coinweb 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，CWEB 的變化為 NT$ -0,0005399 (-50,00%)，從而更廣泛地了解其表現。

Coinweb 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0,000812 (-60,06%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Coinweb（CWEB）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Coinweb 價格歷史頁面

Coinweb 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Coinweb 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 Coinweb 的價格？

CWEB 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場情緒與整體加密貨幣市場趨勢
2. Coinweb 平台的採用率及使用量成長
3. 合作夥伴公告與生態系統發展
4. 代幣的實用性與質押獎勵
5. 交易所上的交易量與流動性
6. 影響區塊鏈互操作性專案的監管消息
7. 技術進展與路線圖里程碑
8. 其他跨鏈解決方案的競爭
9. 整體經濟環境與投資者的風險偏好
10. 供應動態與代幣經濟結構

為什麼人們想知道 Coinweb 今天的價格？

人們希望了解 Coinweb (CWEB) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合表現、識別市場趨勢、掌握買賣時機、評估投資機會，以及隨時掌握市場波動以進行風險管理。

Coinweb 的價格預測

Coinweb（CWEB）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，CWEB 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0,00%
Coinweb (CWEB) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Coinweb 的價格可能實現 0,00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Coinweb 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Coinweb 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 CWEB 2026–2027 年價格的預測。

關於 Coinweb

CWEB是一種在其自身區塊鏈網路上運作的數位資產。它被設計來促進交易並在數位生態系統內作為交換媒介。CWEB的共識機制基於權益證明（PoS），相較於傳統的工作證明（PoW）系統，它能更快地處理交易並降低能源消耗。該資產的發行模型是通脹的，以預定的新代幣創建速率來激勵網路參與。CWEB的主要使用情境是作為數位貨幣，但其區塊鏈也支援智能合約和去中心化應用程式（dApps），擴大了其在數位經濟中的潛在應用。

如何在台灣購買和投資 Coinweb

準備好開始使用 Coinweb 了嗎？在 MEXC 購買 CWEB 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Coinweb 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Coinweb (CWEB) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Coinweb 將立即存入您的錢包。
Coinweb (CWEB) 購買教程

Coinweb 能做什麼？

擁有 Coinweb 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Coinweb (CWEB) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Coinweb (CWEB)

Coinweb addresses fundamental problems with current blockchain technology. Coinweb aims to be the first general-purpose blockchain platform to deliver true interoperability for real world usage. To achieve this, we are actively approaching collaboration with traditional businesses. The core building block at the foundation of Coinweb’s unique approach is the InChain architecture. It is the InChain architecture that allows Coinweb dApps to deliver our radical new solutions to fundamental problems. InChain architecture makes it possible to take maximum advantage of blockchain interoperability with fewer tradeoffs. The InChain architecture proves the state of a blockchain in a different way. This has huge implications for the Coinweb platform and dApps. With this new approach, it is possible to retain properties of the underlying chains and dramatically increase the efficiency and usefulness of dApps.

Coinweb資源

要更深入地瞭解 Coinweb，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Coinweb網站
區塊查詢

類別 :

Bitcoin SidechainsCross-chain CommunicationEthereum Ecosystem

人們還問：關於Coinweb的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:42:17 (UTC+8)

Coinweb（CWEB）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Coinweb 的更多資訊

CWEBUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 CWEB。在 MEXC 上探索 CWEBUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Coinweb (CWEB) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Coinweb 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
CWEB/USDT
NT$0,017253
NT$0,017253NT$0,017253
-9,93%
82.31M (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2,908089
NT$2,908089NT$2,908089

+379,05%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0,17831295
NT$0,17831295NT$0,17831295

-5,45%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0,4635945
NT$0,4635945NT$0,4635945

-24,81%

up

up

UPROBINHOOD

NT$8,981145
NT$8,981145NT$8,981145

+20,85%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9,261027
NT$9,261027NT$9,261027

+4,15%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2,908089
NT$2,908089NT$2,908089

+379,05%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8,4862395
NT$8,4862395NT$8,4862395

+129,42%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0,376431705
NT$0,376431705NT$0,376431705

+80,46%

Heima

Heima

HEI

NT$5,4120105
NT$5,4120105NT$5,4120105

+38,46%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28,774809
NT$28,774809NT$28,774809

+27,41%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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CWEB
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TWD

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