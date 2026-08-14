CRYPGPT 今日價格

CRYPGPT (CRYPGPT) 今日實時價格為 NT$ 0.05233，過去 24 小時內變化了 0.22%。目前 CRYPGPT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.05233 每 CRYPGPT。

CRYPGPT 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- CRYPGPT。過去 24 小時內，CRYPGPT 的交易價格在 NT$ 0.05204（低點）和 NT$ 0.05257（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，CRYPGPT 在過去一小時內波動了 -0.12%，過去7 天內波動了 -0.42%。過去一天，總交易量達到 NT$ 34.34K。

CRYPGPT（CRYPGPT）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 34.34KNT$ 34.34K NT$ 34.34K 完全稀釋市值 NT$ 44.48MNT$ 44.48M NT$ 44.48M 流通量 ---- -- 總供應量 850,000,000 850,000,000 850,000,000 所屬公鏈 BSC

CRYPGPT 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 34.34K。CRYPGPT 的流通量為 --，總供應量是 850000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 44.48M。