Curve (CRV) 今日技術分析 Curve 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 CRV 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Curve 分析的信息。 註 冊

Curve (CRV) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.2452 -- +15.44% +13.78% +1.19%

Curve 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Curve 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 中立 賣出 13 中立 2 買入 11 移動平均線 : 賣出 賣出 10 中立 0 買入 4 技術指標 : 買入 賣出 3 中立 2 買入 7 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.2451 0.2451 R2 0.2451 0.245 R1 0.245 0.245 PP 0.245 0.245 S1 0.2449 0.2449 S2 0.2449 0.2449 S3 0.2448 0.2449

Curve 市場信號 目前淨掛單量 -0.39M $14.23 M $14.62 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 -0.07M 3 日主動買入 $4.10 M 3 日主動賣出 $4.17 M 7 日主動買賣差額 0.26M 7 日主動買入 $21.07 M 7 日主動賣出 $20.81 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Curve資金流向 淨流入 CRVUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-14 -$0.09 M 0.25 2026-08-13 -$1.08 M 0.25 2026-08-12 -$0.67 M 0.28 2026-08-11 $1.36 M 0.27 2026-08-10 $0.16 M 0.24 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。