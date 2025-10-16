Credora 目前實時價格為 0.0000000000000000000000000001 USD。跟蹤 CRED 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 CRED 價格趨勢。Credora 目前實時價格為 0.0000000000000000000000000001 USD。跟蹤 CRED 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 CRED 價格趨勢。

Credora 圖標

Credora實時價格 (CRED)

1 CRED 兌換為 USD 的實時價格：

-91.66%1D
USD
Credora (CRED) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:15:24 (UTC+8)

Credora（CRED）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
24H最低價
24H最高價

0.00%

-91.66%

-100.00%

-100.00%

Credora（CRED）目前實時價格為 $ 0.0000000000000000000000000001。過去 24 小時內，CRED 的交易價格在 $ 0.0000000000000000000000000001$ 0.0000000000000000000000000194 之間波動，市場活躍度顯著。CRED 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，CRED 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 -91.66%，過去 7 天內累計變動為 -100.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Credora（CRED）市場資訊

$ 618.72K
$ 618.72K$ 618.72K

$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

BSC

Credora 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 618.72K。CRED 的流通量為 --，總供應量是 100000000000000000000000000000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.00M

Credora（CRED）價格歷史 USD

跟蹤 Credora 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000000000000000000000000001099-91.66%
30天$ -0.0000000053999999999999999999-100.00%
60天$ -0.1999999999999999999999999999-100.00%
90天$ -0.0249999999999999999999999999-100.00%
Credora 今日價格變化

今天，CRED 記錄了 $ -0.000000000000000000000000001099 (-91.66%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Credora 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.0000000053999999999999999999 (-100.00%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Credora 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，CRED 的變化為 $ -0.1999999999999999999999999999 (-100.00%)，從而更廣泛地了解其表現。

Credora 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.0249999999999999999999999999 (-100.00%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Credora（CRED）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Credora 價格歷史頁面

什麼是Credora (CRED)

Credora 是一個去中心化的信用管理協議，基於去中心化身份識別（DID）與 AI 智能代理，致力於為 Web3 時代打造動態的信用基礎設施。

Credora在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Credora 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 CRED 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Credora 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Credora 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Credora 價格預測 (USD)

Credora（CRED）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Credora（CRED）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Credora 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Credora 價格預測

Credora（CRED）代幣經濟

了解 Credora（CRED）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 CRED 代幣的完整經濟學

如何購買Credora (CRED)

正在尋找如何購買 Credora？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Credora。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

CRED 兌換為當地貨幣

1 Credora（CRED）至 VND
0.0000000000000000000000026315
1 Credora（CRED）至 AUD
A$0.000000000000000000000000000152
1 Credora（CRED）至 GBP
0.000000000000000000000000000074
1 Credora（CRED）至 EUR
0.000000000000000000000000000085
1 Credora（CRED）至 USD
$0.0000000000000000000000000001
1 Credora（CRED）至 MYR
RM0.00000000000000000000000000042
1 Credora（CRED）至 TRY
0.000000000000000000000000004191
1 Credora（CRED）至 JPY
¥0.0000000000000000000000000152
1 Credora（CRED）至 ARS
ARS$0.000000000000000000000000149253
1 Credora（CRED）至 RUB
0.000000000000000000000000007925
1 Credora（CRED）至 INR
0.000000000000000000000000008822
1 Credora（CRED）至 IDR
Rp0.000000000000000000000001666666
1 Credora（CRED）至 PHP
0.000000000000000000000000005883
1 Credora（CRED）至 EGP
￡E.0.000000000000000000000000004744
1 Credora（CRED）至 BRL
R$0.000000000000000000000000000536
1 Credora（CRED）至 CAD
C$0.000000000000000000000000000139
1 Credora（CRED）至 BDT
0.000000000000000000000000012235
1 Credora（CRED）至 NGN
0.000000000000000000000000145772
1 Credora（CRED）至 COP
$0.000000000000000000000000387596
1 Credora（CRED）至 ZAR
R.0.00000000000000000000000000172
1 Credora（CRED）至 UAH
0.000000000000000000000000004199
1 Credora（CRED）至 TZS
T.Sh.0.000000000000000000000000246913
1 Credora（CRED）至 VES
Bs0.0000000000000000000000000212
1 Credora（CRED）至 CLP
$0.0000000000000000000000000939
1 Credora（CRED）至 PKR
Rs0.000000000000000000000000028288
1 Credora（CRED）至 KZT
0.000000000000000000000000053763
1 Credora（CRED）至 THB
฿0.000000000000000000000000003267
1 Credora（CRED）至 TWD
NT$0.000000000000000000000000003068
1 Credora（CRED）至 AED
د.إ0.000000000000000000000000000367
1 Credora（CRED）至 CHF
Fr0.000000000000000000000000000079
1 Credora（CRED）至 HKD
HK$0.000000000000000000000000000776
1 Credora（CRED）至 AMD
֏0.000000000000000000000000038197
1 Credora（CRED）至 MAD
.د.م0.000000000000000000000000000921
1 Credora（CRED）至 MXN
$0.000000000000000000000000001839
1 Credora（CRED）至 SAR
ريال0.000000000000000000000000000375
1 Credora（CRED）至 ETB
Br0.000000000000000000000000015285
1 Credora（CRED）至 KES
KSh0.000000000000000000000000012919
1 Credora（CRED）至 JOD
د.أ0.0000000000000000000000000000709
1 Credora（CRED）至 PLN
0.000000000000000000000000000363
1 Credora（CRED）至 RON
лв0.000000000000000000000000000436
1 Credora（CRED）至 SEK
kr0.000000000000000000000000000936
1 Credora（CRED）至 BGN
лв0.000000000000000000000000000168
1 Credora（CRED）至 HUF
Ft0.000000000000000000000000033422
1 Credora（CRED）至 CZK
0.000000000000000000000000002087
1 Credora（CRED）至 KWD
د.ك0.0000000000000000000000000000306
1 Credora（CRED）至 ILS
0.000000000000000000000000000326
1 Credora（CRED）至 BOB
Bs0.000000000000000000000000000689
1 Credora（CRED）至 AZN
0.00000000000000000000000000017
1 Credora（CRED）至 TJS
SM0.000000000000000000000000000931
1 Credora（CRED）至 GEL
0.000000000000000000000000000271
1 Credora（CRED）至 AOA
Kz0.000000000000000000000000091157
1 Credora（CRED）至 BHD
.د.ب0.0000000000000000000000000000377
1 Credora（CRED）至 BMD
$0.0000000000000000000000000001
1 Credora（CRED）至 DKK
kr0.000000000000000000000000000641
1 Credora（CRED）至 HNL
L0.000000000000000000000000002623
1 Credora（CRED）至 MUR
0.000000000000000000000000004548
1 Credora（CRED）至 NAD
$0.000000000000000000000000001732
1 Credora（CRED）至 NOK
kr0.000000000000000000000000000999
1 Credora（CRED）至 NZD
$0.000000000000000000000000000173
1 Credora（CRED）至 PAB
B/.0.0000000000000000000000000001
1 Credora（CRED）至 PGK
K0.000000000000000000000000000426
1 Credora（CRED）至 QAR
ر.ق0.000000000000000000000000000364
1 Credora（CRED）至 RSD
дин.0.000000000000000000000000010063
1 Credora（CRED）至 UZS
soʻm0.000000000000000000000001204819
1 Credora（CRED）至 ALL
L0.000000000000000000000000008309
1 Credora（CRED）至 ANG
ƒ0.000000000000000000000000000179
1 Credora（CRED）至 AWG
ƒ0.000000000000000000000000000179
1 Credora（CRED）至 BBD
$0.0000000000000000000000000002
1 Credora（CRED）至 BAM
KM0.000000000000000000000000000168
1 Credora（CRED）至 BIF
Fr0.0000000000000000000000002941
1 Credora（CRED）至 BND
$0.000000000000000000000000000129
1 Credora（CRED）至 BSD
$0.0000000000000000000000000001
1 Credora（CRED）至 JMD
$0.000000000000000000000000016012
1 Credora（CRED）至 KHR
0.000000000000000000000000401606
1 Credora（CRED）至 KMF
Fr0.0000000000000000000000000424
1 Credora（CRED）至 LAK
0.000000000000000000000002173913
1 Credora（CRED）至 LKR
රු0.000000000000000000000000030321
1 Credora（CRED）至 MDL
L0.000000000000000000000000001704
1 Credora（CRED）至 MGA
Ar0.00000000000000000000000045045
1 Credora（CRED）至 MOP
P0.000000000000000000000000000799
1 Credora（CRED）至 MVR
0.00000000000000000000000000153
1 Credora（CRED）至 MWK
MK0.00000000000000000000000017301
1 Credora（CRED）至 MZN
MT0.00000000000000000000000000639
1 Credora（CRED）至 NPR
रु0.000000000000000000000000014019
1 Credora（CRED）至 PYG
0.0000000000000000000000007042
1 Credora（CRED）至 RWF
Fr0.0000000000000000000000001449
1 Credora（CRED）至 SBD
$0.000000000000000000000000000824
1 Credora（CRED）至 SCR
0.000000000000000000000000001386
1 Credora（CRED）至 SRD
$0.000000000000000000000000003973
1 Credora（CRED）至 SVC
$0.000000000000000000000000000873
1 Credora（CRED）至 SZL
L0.000000000000000000000000001732
1 Credora（CRED）至 TMT
m0.000000000000000000000000000351
1 Credora（CRED）至 TND
د.ت0.0000000000000000000000000002934
1 Credora（CRED）至 TTD
$0.000000000000000000000000000677
1 Credora（CRED）至 UGX
Sh0.0000000000000000000000003472
1 Credora（CRED）至 XAF
Fr0.0000000000000000000000000563
1 Credora（CRED）至 XCD
$0.00000000000000000000000000027
1 Credora（CRED）至 XOF
Fr0.0000000000000000000000000563
1 Credora（CRED）至 XPF
Fr0.0000000000000000000000000102
1 Credora（CRED）至 BWP
P0.000000000000000000000000001425
1 Credora（CRED）至 BZD
$0.0000000000000000000000000002
1 Credora（CRED）至 CVE
$0.000000000000000000000000009481
1 Credora（CRED）至 DJF
Fr0.0000000000000000000000000177
1 Credora（CRED）至 DOP
$0.000000000000000000000000006397
1 Credora（CRED）至 DZD
د.ج0.000000000000000000000000012998
1 Credora（CRED）至 FJD
$0.000000000000000000000000000229
1 Credora（CRED）至 GNF
Fr0.0000000000000000000000008695
1 Credora（CRED）至 GTQ
Q0.000000000000000000000000000764
1 Credora（CRED）至 GYD
$0.000000000000000000000000020889
1 Credora（CRED）至 ISK
kr0.0000000000000000000000000122

Credora資源

要更深入地瞭解 Credora，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

區塊查詢

人們還問：關於Credora的其他問題

Credora（CRED）今日價格是多少？
CRED 實時價格為 0.0000000000000000000000000001 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 CRED 兌 USD 的價格是多少？
目前 CRED 兌 USD 的價格為 $ 0.0000000000000000000000000001。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Credora 的市值是多少？
CRED 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
CRED 的流通供應量是多少？
CRED 的流通供應量為 -- USD
CRED 的歷史最高價（ATH）是多少？
CRED 的歷史最高價是 -- USD
CRED 的歷史最低價（ATL）是多少？
CRED 的歷史最低價是 -- USD
CRED 的交易量是多少？
CRED 的 24 小時實時交易量為 $ 618.72K USD
CRED 今年會漲嗎？
CRED 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 CRED 價格預測 獲取更深入的分析。
Credora（CRED）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

