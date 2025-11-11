一個源自日本的項目，旨在透過 $COT 代幣連接全球 cosplay 社群。該專案由「WorldCosplay」平台（擁有 120 多萬用戶）發展而來，將現實世界的活動與數位互動連接起來，為 cosplay 文化打造一個新的經濟領域。

目前市場上可供交易和公眾持有的代幣數量。

已創建或將要創建的 COT 代幣的最大數量。

了解 Cosplay Token（COT）的代幣經濟模型，對於分析其長期價值、可持續性和發展潛力至關重要。

Cosplay Token（COT）價格歷史 分析 COT 的價格歷史有助於用戶了解過去的市場走勢、關鍵支撐/阻力位以及波動模式。無論是追蹤歷史最高價，還是識別趨勢，歷史數據都是價格預測和技術分析的重要組成部分。