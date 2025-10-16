Cointel 目前實時價格為 0.02536 USD。跟蹤 COLS 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 COLS 價格趨勢。Cointel 目前實時價格為 0.02536 USD。跟蹤 COLS 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 COLS 價格趨勢。

Cointel 圖標

Cointel實時價格 (COLS)

1 COLS 兌換為 USD 的實時價格：

$0.02535
$0.02535$0.02535
-0.03%1D
USD
Cointel (COLS) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:31:19 (UTC+8)

Cointel（COLS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.02525
$ 0.02525$ 0.02525
24H最低價
$ 0.02562
$ 0.02562$ 0.02562
24H最高價

$ 0.02525
$ 0.02525$ 0.02525

$ 0.02562
$ 0.02562$ 0.02562

$ 0.041637001905749906
$ 0.041637001905749906$ 0.041637001905749906

$ 0.02382642964189814
$ 0.02382642964189814$ 0.02382642964189814

-0.32%

-0.03%

-4.27%

-4.27%

Cointel（COLS）目前實時價格為 $ 0.02536。過去 24 小時內，COLS 的交易價格在 $ 0.02525$ 0.02562 之間波動，市場活躍度顯著。COLS 的歷史最高價為 $ 0.041637001905749906，歷史最低價為 $ 0.02382642964189814

從短期表現來看，COLS 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.32%，過去 24 小時內變動為 -0.03%，過去 7 天內累計變動為 -4.27%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Cointel（COLS）市場資訊

No.1017

$ 14.36M
$ 14.36M$ 14.36M

$ 434.34K
$ 434.34K$ 434.34K

$ 253.60M
$ 253.60M$ 253.60M

566.35M
566.35M 566.35M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

5.66%

AVAX_CCHAIN

Cointel 的目前市值為 $ 14.36M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 434.34K。COLS 的流通量為 566.35M，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 253.60M

Cointel（COLS）價格歷史 USD

跟蹤 Cointel 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0000076-0.03%
30天$ -0.00096-3.65%
60天$ +0.01236+95.07%
90天$ +0.01236+95.07%
Cointel 今日價格變化

今天，COLS 記錄了 $ -0.0000076 (-0.03%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Cointel 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.00096 (-3.65%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Cointel 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，COLS 的變化為 $ +0.01236 (+95.07%)，從而更廣泛地了解其表現。

Cointel 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.01236 (+95.07%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Cointel（COLS）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Cointel 價格歷史頁面

什麼是Cointel (COLS)

COINTEL 是一個 AI 原生的加密智慧和教育平台，旨在簡化 Web3。 COINTEL 提供預測洞察、即時新聞、詐騙偵測和遊戲化學習，幫助用戶消除乾擾、保障安全並掌握加密技術。

Cointel在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Cointel 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 COLS 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Cointel 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Cointel 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Cointel 價格預測 (USD)

Cointel（COLS）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Cointel（COLS）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Cointel 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Cointel 價格預測

Cointel（COLS）代幣經濟

了解 Cointel（COLS）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 COLS 代幣的完整經濟學

如何購買Cointel (COLS)

正在尋找如何購買 Cointel？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Cointel。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

COLS 兌換為當地貨幣

1 Cointel（COLS）至 VND
667.3484
1 Cointel（COLS）至 AUD
A$0.0385472
1 Cointel（COLS）至 GBP
0.0187664
1 Cointel（COLS）至 EUR
0.021556
1 Cointel（COLS）至 USD
$0.02536
1 Cointel（COLS）至 MYR
RM0.106512
1 Cointel（COLS）至 TRY
1.0628376
1 Cointel（COLS）至 JPY
¥3.85472
1 Cointel（COLS）至 ARS
ARS$37.8505608
1 Cointel（COLS）至 RUB
2.00978
1 Cointel（COLS）至 INR
2.2372592
1 Cointel（COLS）至 IDR
Rp422.6664976
1 Cointel（COLS）至 PHP
1.4919288
1 Cointel（COLS）至 EGP
￡E.1.2030784
1 Cointel（COLS）至 BRL
R$0.1359296
1 Cointel（COLS）至 CAD
C$0.0352504
1 Cointel（COLS）至 BDT
3.102796
1 Cointel（COLS）至 NGN
36.9677792
1 Cointel（COLS）至 COP
$98.2943456
1 Cointel（COLS）至 ZAR
R.0.436192
1 Cointel（COLS）至 UAH
1.0648664
1 Cointel（COLS）至 TZS
T.Sh.62.6171368
1 Cointel（COLS）至 VES
Bs5.37632
1 Cointel（COLS）至 CLP
$23.81304
1 Cointel（COLS）至 PKR
Rs7.1738368
1 Cointel（COLS）至 KZT
13.6342968
1 Cointel（COLS）至 THB
฿0.8285112
1 Cointel（COLS）至 TWD
NT$0.7780448
1 Cointel（COLS）至 AED
د.إ0.0930712
1 Cointel（COLS）至 CHF
Fr0.0200344
1 Cointel（COLS）至 HKD
HK$0.1967936
1 Cointel（COLS）至 AMD
֏9.6867592
1 Cointel（COLS）至 MAD
.د.م0.2335656
1 Cointel（COLS）至 MXN
$0.4663704
1 Cointel（COLS）至 SAR
ريال0.0951
1 Cointel（COLS）至 ETB
Br3.876276
1 Cointel（COLS）至 KES
KSh3.2762584
1 Cointel（COLS）至 JOD
د.أ0.01798024
1 Cointel（COLS）至 PLN
0.0920568
1 Cointel（COLS）至 RON
лв0.1105696
1 Cointel（COLS）至 SEK
kr0.2373696
1 Cointel（COLS）至 BGN
лв0.0426048
1 Cointel（COLS）至 HUF
Ft8.4758192
1 Cointel（COLS）至 CZK
0.5292632
1 Cointel（COLS）至 KWD
د.ك0.00776016
1 Cointel（COLS）至 ILS
0.0826736
1 Cointel（COLS）至 BOB
Bs0.1747304
1 Cointel（COLS）至 AZN
0.043112
1 Cointel（COLS）至 TJS
SM0.2361016
1 Cointel（COLS）至 GEL
0.0687256
1 Cointel（COLS）至 AOA
Kz23.1174152
1 Cointel（COLS）至 BHD
.د.ب0.00956072
1 Cointel（COLS）至 BMD
$0.02536
1 Cointel（COLS）至 DKK
kr0.1625576
1 Cointel（COLS）至 HNL
L0.6651928
1 Cointel（COLS）至 MUR
1.1533728
1 Cointel（COLS）至 NAD
$0.4392352
1 Cointel（COLS）至 NOK
kr0.2533464
1 Cointel（COLS）至 NZD
$0.0438728
1 Cointel（COLS）至 PAB
B/.0.02536
1 Cointel（COLS）至 PGK
K0.1080336
1 Cointel（COLS）至 QAR
ر.ق0.0923104
1 Cointel（COLS）至 RSD
дин.2.5519768
1 Cointel（COLS）至 UZS
soʻm305.5420984
1 Cointel（COLS）至 ALL
L2.1071624
1 Cointel（COLS）至 ANG
ƒ0.0453944
1 Cointel（COLS）至 AWG
ƒ0.0453944
1 Cointel（COLS）至 BBD
$0.05072
1 Cointel（COLS）至 BAM
KM0.0426048
1 Cointel（COLS）至 BIF
Fr74.58376
1 Cointel（COLS）至 BND
$0.0327144
1 Cointel（COLS）至 BSD
$0.02536
1 Cointel（COLS）至 JMD
$4.0606432
1 Cointel（COLS）至 KHR
101.8472816
1 Cointel（COLS）至 KMF
Fr10.75264
1 Cointel（COLS）至 LAK
551.3043368
1 Cointel（COLS）至 LKR
රු7.6894056
1 Cointel（COLS）至 MDL
L0.4321344
1 Cointel（COLS）至 MGA
Ar114.23412
1 Cointel（COLS）至 MOP
P0.2026264
1 Cointel（COLS）至 MVR
0.388008
1 Cointel（COLS）至 MWK
MK43.875336
1 Cointel（COLS）至 MZN
MT1.620504
1 Cointel（COLS）至 NPR
रु3.5552184
1 Cointel（COLS）至 PYG
178.58512
1 Cointel（COLS）至 RWF
Fr36.74664
1 Cointel（COLS）至 SBD
$0.2089664
1 Cointel（COLS）至 SCR
0.3514896
1 Cointel（COLS）至 SRD
$1.0075528
1 Cointel（COLS）至 SVC
$0.2213928
1 Cointel（COLS）至 SZL
L0.4392352
1 Cointel（COLS）至 TMT
m0.0890136
1 Cointel（COLS）至 TND
د.ت0.07440624
1 Cointel（COLS）至 TTD
$0.1716872
1 Cointel（COLS）至 UGX
Sh88.04992
1 Cointel（COLS）至 XAF
Fr14.27768
1 Cointel（COLS）至 XCD
$0.068472
1 Cointel（COLS）至 XOF
Fr14.27768
1 Cointel（COLS）至 XPF
Fr2.58672
1 Cointel（COLS）至 BWP
P0.36138
1 Cointel（COLS）至 BZD
$0.05072
1 Cointel（COLS）至 CVE
$2.4043816
1 Cointel（COLS）至 DJF
Fr4.48872
1 Cointel（COLS）至 DOP
$1.6222792
1 Cointel（COLS）至 DZD
د.ج3.2962928
1 Cointel（COLS）至 FJD
$0.0580744
1 Cointel（COLS）至 GNF
Fr220.5052
1 Cointel（COLS）至 GTQ
Q0.1937504
1 Cointel（COLS）至 GYD
$5.2974504
1 Cointel（COLS）至 ISK
kr3.09392

要更深入地瞭解 Cointel，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Cointel網站
區塊查詢

人們還問：關於Cointel的其他問題

Cointel（COLS）今日價格是多少？
COLS 實時價格為 0.02536 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 COLS 兌 USD 的價格是多少？
目前 COLS 兌 USD 的價格為 $ 0.02536。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Cointel 的市值是多少？
COLS 的市值為 $ 14.36M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
COLS 的流通供應量是多少？
COLS 的流通供應量為 566.35M USD
COLS 的歷史最高價（ATH）是多少？
COLS 的歷史最高價是 0.041637001905749906 USD
COLS 的歷史最低價（ATL）是多少？
COLS 的歷史最低價是 0.02382642964189814 USD
COLS 的交易量是多少？
COLS 的 24 小時實時交易量為 $ 434.34K USD
COLS 今年會漲嗎？
COLS 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 COLS 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:31:19 (UTC+8)

Cointel（COLS）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

