Coinbase 目前實時價格為 363.62 USD。跟蹤 COINON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 COINON 價格趨勢。

更多關於 COINON

COINON 價格資訊

COINON 幣種官網

COINON 代幣經濟

COINON 價格預測

COINON 價格歷史

COINON 購買指南

COINON 兌換法幣計算

COINON 現貨

Coinbase 圖標

Coinbase實時價格 (COINON)

1 COINON 兌換為 USD 的實時價格：

+2.70%1D
USD
Coinbase (COINON) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:15:17 (UTC+8)

Coinbase（COINON）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
24H最低價
24H最高價

-0.16%

+2.70%

+5.62%

+5.62%

Coinbase（COINON）目前實時價格為 $ 363.62。過去 24 小時內，COINON 的交易價格在 $ 351.74$ 372.35 之間波動，市場活躍度顯著。COINON 的歷史最高價為 $ 398.53963644307055，歷史最低價為 $ 293.6694422926958

從短期表現來看，COINON 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.16%，過去 24 小時內變動為 +2.70%，過去 7 天內累計變動為 +5.62%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Coinbase（COINON）市場資訊

No.2608

ETH

Coinbase 的目前市值為 $ 439.37K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 60.25K。COINON 的流通量為 1.21K，總供應量是 1208.33017723，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 439.37K

Coinbase（COINON）價格歷史 USD

跟蹤 Coinbase 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +9.5596+2.70%
30天$ +54.01+17.44%
60天$ +113.62+45.44%
90天$ +113.62+45.44%
Coinbase 今日價格變化

今天，COINON 記錄了 $ +9.5596 (+2.70%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Coinbase 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +54.01 (+17.44%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Coinbase 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，COINON 的變化為 $ +113.62 (+45.44%)，從而更廣泛地了解其表現。

Coinbase 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +113.62 (+45.44%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Coinbase（COINON）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Coinbase 價格歷史頁面

什麼是Coinbase (COINON)

Ondo 是一家區塊鏈技術公司。其使命是透過建構將金融市場鏈上的平台、資產和基礎設施，加速向開放經濟的轉型。

Coinbase在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Coinbase 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 COINON 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Coinbase 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Coinbase 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Coinbase 價格預測 (USD)

Coinbase（COINON）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Coinbase（COINON）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Coinbase 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Coinbase 價格預測

Coinbase（COINON）代幣經濟

了解 Coinbase（COINON）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 COINON 代幣的完整經濟學

如何購買Coinbase (COINON)

正在尋找如何購買 Coinbase？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Coinbase。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

COINON 兌換為當地貨幣

1 Coinbase（COINON）至 VND
9,568,660.3
1 Coinbase（COINON）至 AUD
A$552.7024
1 Coinbase（COINON）至 GBP
269.0788
1 Coinbase（COINON）至 EUR
309.077
1 Coinbase（COINON）至 USD
1 Coinbase（COINON）至 MYR
RM1,527.204
1 Coinbase（COINON）至 TRY
15,239.3142
1 Coinbase（COINON）至 JPY
¥55,270.24
1 Coinbase（COINON）至 ARS
ARS$542,713.7586
1 Coinbase（COINON）至 RUB
28,816.885
1 Coinbase（COINON）至 INR
32,078.5564
1 Coinbase（COINON）至 IDR
Rp6,060,330.9092
1 Coinbase（COINON）至 PHP
21,391.7646
1 Coinbase（COINON）至 EGP
￡E.17,250.1328
1 Coinbase（COINON）至 BRL
R$1,949.0032
1 Coinbase（COINON）至 CAD
C$505.4318
1 Coinbase（COINON）至 BDT
44,488.907
1 Coinbase（COINON）至 NGN
530,056.1464
1 Coinbase（COINON）至 COP
$1,409,376.5752
1 Coinbase（COINON）至 ZAR
R.6,254.264
1 Coinbase（COINON）至 UAH
15,268.4038
1 Coinbase（COINON）至 TZS
T.Sh.897,825.0506
1 Coinbase（COINON）至 VES
Bs77,087.44
1 Coinbase（COINON）至 CLP
$341,439.18
1 Coinbase（COINON）至 PKR
Rs102,860.8256
1 Coinbase（COINON）至 KZT
195,493.0206
1 Coinbase（COINON）至 THB
฿11,879.4654
1 Coinbase（COINON）至 TWD
NT$11,155.8616
1 Coinbase（COINON）至 AED
د.إ1,334.4854
1 Coinbase（COINON）至 CHF
Fr287.2598
1 Coinbase（COINON）至 HKD
HK$2,821.6912
1 Coinbase（COINON）至 AMD
֏138,891.9314
1 Coinbase（COINON）至 MAD
.د.م3,348.9402
1 Coinbase（COINON）至 MXN
$6,686.9718
1 Coinbase（COINON）至 SAR
ريال1,363.575
1 Coinbase（COINON）至 ETB
Br55,579.317
1 Coinbase（COINON）至 KES
KSh46,976.0678
1 Coinbase（COINON）至 JOD
د.أ257.80658
1 Coinbase（COINON）至 PLN
1,319.9406
1 Coinbase（COINON）至 RON
лв1,585.3832
1 Coinbase（COINON）至 SEK
kr3,403.4832
1 Coinbase（COINON）至 BGN
лв610.8816
1 Coinbase（COINON）至 HUF
Ft121,529.0764
1 Coinbase（COINON）至 CZK
7,588.7494
1 Coinbase（COINON）至 KWD
د.ك111.26772
1 Coinbase（COINON）至 ILS
1,185.4012
1 Coinbase（COINON）至 BOB
Bs2,505.3418
1 Coinbase（COINON）至 AZN
618.154
1 Coinbase（COINON）至 TJS
SM3,385.3022
1 Coinbase（COINON）至 GEL
985.4102
1 Coinbase（COINON）至 AOA
Kz331,465.0834
1 Coinbase（COINON）至 BHD
.د.ب137.08474
1 Coinbase（COINON）至 BMD
1 Coinbase（COINON）至 DKK
kr2,330.8042
1 Coinbase（COINON）至 HNL
L9,537.7526
1 Coinbase（COINON）至 MUR
16,537.4376
1 Coinbase（COINON）至 NAD
$6,297.8984
1 Coinbase（COINON）至 NOK
kr3,632.5638
1 Coinbase（COINON）至 NZD
$629.0626
1 Coinbase（COINON）至 PAB
1 Coinbase（COINON）至 PGK
K1,549.0212
1 Coinbase（COINON）至 QAR
ر.ق1,323.5768
1 Coinbase（COINON）至 RSD
дин.36,591.0806
1 Coinbase（COINON）至 UZS
soʻm4,380,962.8478
1 Coinbase（COINON）至 ALL
L30,213.1858
1 Coinbase（COINON）至 ANG
ƒ650.8798
1 Coinbase（COINON）至 AWG
ƒ650.8798
1 Coinbase（COINON）至 BBD
1 Coinbase（COINON）至 BAM
KM610.8816
1 Coinbase（COINON）至 BIF
Fr1,069,406.42
1 Coinbase（COINON）至 BND
$469.0698
1 Coinbase（COINON）至 BSD
1 Coinbase（COINON）至 JMD
$58,222.8344
1 Coinbase（COINON）至 KHR
1,460,319.7372
1 Coinbase（COINON）至 KMF
Fr154,174.88
1 Coinbase（COINON）至 LAK
7,904,782.4506
1 Coinbase（COINON）至 LKR
රු110,253.2202
1 Coinbase（COINON）至 MDL
L6,196.0848
1 Coinbase（COINON）至 MGA
Ar1,637,926.29
1 Coinbase（COINON）至 MOP
P2,905.3238
1 Coinbase（COINON）至 MVR
5,563.386
1 Coinbase（COINON）至 MWK
MK629,098.962
1 Coinbase（COINON）至 MZN
MT23,235.318
1 Coinbase（COINON）至 NPR
रु50,975.8878
1 Coinbase（COINON）至 PYG
2,560,612.04
1 Coinbase（COINON）至 RWF
Fr526,885.38
1 Coinbase（COINON）至 SBD
$2,996.2288
1 Coinbase（COINON）至 SCR
5,039.7732
1 Coinbase（COINON）至 SRD
$14,446.6226
1 Coinbase（COINON）至 SVC
$3,174.4026
1 Coinbase（COINON）至 SZL
L6,297.8984
1 Coinbase（COINON）至 TMT
m1,276.3062
1 Coinbase（COINON）至 TND
د.ت1,066.86108
1 Coinbase（COINON）至 TTD
$2,461.7074
1 Coinbase（COINON）至 UGX
Sh1,262,488.64
1 Coinbase（COINON）至 XAF
Fr204,718.06
1 Coinbase（COINON）至 XCD
$981.774
1 Coinbase（COINON）至 XOF
Fr204,718.06
1 Coinbase（COINON）至 XPF
Fr37,089.24
1 Coinbase（COINON）至 BWP
P5,181.585
1 Coinbase（COINON）至 BZD
1 Coinbase（COINON）至 CVE
$34,474.8122
1 Coinbase（COINON）至 DJF
Fr64,360.74
1 Coinbase（COINON）至 DOP
$23,260.7714
1 Coinbase（COINON）至 DZD
د.ج47,263.3276
1 Coinbase（COINON）至 FJD
$832.6898
1 Coinbase（COINON）至 GNF
Fr3,161,675.9
1 Coinbase（COINON）至 GTQ
Q2,778.0568
1 Coinbase（COINON）至 GYD
$75,956.5818
1 Coinbase（COINON）至 ISK
kr44,361.64

Coinbase資源

要更深入地瞭解 Coinbase，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Coinbase網站
區塊查詢

人們還問：關於Coinbase的其他問題

Coinbase（COINON）今日價格是多少？
COINON 實時價格為 363.62 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 COINON 兌 USD 的價格是多少？
目前 COINON 兌 USD 的價格為 $ 363.62。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Coinbase 的市值是多少？
COINON 的市值為 $ 439.37K USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
COINON 的流通供應量是多少？
COINON 的流通供應量為 1.21K USD
COINON 的歷史最高價（ATH）是多少？
COINON 的歷史最高價是 398.53963644307055 USD
COINON 的歷史最低價（ATL）是多少？
COINON 的歷史最低價是 293.6694422926958 USD
COINON 的交易量是多少？
COINON 的 24 小時實時交易量為 $ 60.25K USD
COINON 今年會漲嗎？
COINON 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 COINON 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:15:17 (UTC+8)

Coinbase（COINON）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

COINON 兌 USD 計算器

數量

COINON
COINON
USD
USD

1 COINON = 363.62 USD

交易 COINON

COINON/USDT
$363.62
$363.62$363.62
+2.71%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

