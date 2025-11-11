Alliance Games 是一個去中心化網絡，它融合了 AI 驅動的遊戲創作、區塊鏈整合的多人遊戲網路以及分散式工作節點系統，旨在重新定義遊戲的構建、託管和變現方式。其原生代幣 $COA 為整個生態系統提供動力——開發者可以使用它來訪問基礎設施，節點運營商可以使用它來賺取獎勵，用戶可以使用它進行質押、治理和解鎖高級功能。