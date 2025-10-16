CLIPPY 目前實時價格為 0.0000000000000276 USD。跟蹤 CLIPPYETH 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 CLIPPYETH 價格趨勢。CLIPPY 目前實時價格為 0.0000000000000276 USD。跟蹤 CLIPPYETH 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 CLIPPYETH 價格趨勢。

CLIPPY 圖標

CLIPPY實時價格 (CLIPPYETH)

1 CLIPPYETH 兌換為 USD 的實時價格：

$0.0000000000000276
+1.84%1D
USD
CLIPPY (CLIPPYETH) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:15:03 (UTC+8)

CLIPPY（CLIPPYETH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.0000000000000252
24H最低價
$ 0.0000000000000276
24H最高價

$ 0.0000000000000252
$ 0.0000000000000276
$ 0.000000000002603537
$ 0.000000000000027922
+9.52%

+1.84%

-10.97%

-10.97%

CLIPPY（CLIPPYETH）目前實時價格為 $ 0.0000000000000276。過去 24 小時內，CLIPPYETH 的交易價格在 $ 0.0000000000000252$ 0.0000000000000276 之間波動，市場活躍度顯著。CLIPPYETH 的歷史最高價為 $ 0.000000000002603537，歷史最低價為 $ 0.000000000000027922

從短期表現來看，CLIPPYETH 在過去 1 小時內的價格變動為 +9.52%，過去 24 小時內變動為 +1.84%，過去 7 天內累計變動為 -10.97%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

CLIPPY（CLIPPYETH）市場資訊

No.9083

$ 0.00
$ 80.68
$ 11.59K
0.00
420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000
0.00%

ETH

CLIPPY 的目前市值為 $ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 $ 80.68。CLIPPYETH 的流通量為 0.00，總供應量是 420000000000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.59K

CLIPPY（CLIPPYETH）價格歷史 USD

跟蹤 CLIPPY 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.000000000000000499+1.84%
30天$ -0.0000000000000134-32.69%
60天$ -0.0000000000000552-66.67%
90天$ -0.0000000000002224-88.96%
CLIPPY 今日價格變化

今天，CLIPPYETH 記錄了 $ +0.000000000000000499 (+1.84%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

CLIPPY 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.0000000000000134 (-32.69%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

CLIPPY 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，CLIPPYETH 的變化為 $ -0.0000000000000552 (-66.67%)，從而更廣泛地了解其表現。

CLIPPY 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.0000000000002224 (-88.96%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 CLIPPY（CLIPPYETH）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 CLIPPY 價格歷史頁面

什麼是CLIPPY (CLIPPYETH)

嗨，我是 Clippy！我可以怎麼幫助你呢？

CLIPPY在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 CLIPPY 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 CLIPPYETH 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 CLIPPY 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 CLIPPY 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

CLIPPY 價格預測 (USD)

CLIPPY（CLIPPYETH）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 CLIPPY（CLIPPYETH）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 CLIPPY 的長期和短期價格預測。

現在就查看 CLIPPY 價格預測

CLIPPY（CLIPPYETH）代幣經濟

了解 CLIPPY（CLIPPYETH）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 CLIPPYETH 代幣的完整經濟學

如何購買CLIPPY (CLIPPYETH)

正在尋找如何購買 CLIPPY？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買CLIPPY。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

CLIPPYETH 兌換為當地貨幣

1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 VND
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 AUD
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 GBP
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 EUR
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 USD
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 MYR
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 TRY
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 JPY
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 ARS
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 RUB
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 INR
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 IDR
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 PHP
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 EGP
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 BRL
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 CAD
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 BDT
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 NGN
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 COP
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 ZAR
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 UAH
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 TZS
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 VES
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 CLP
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 PKR
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 KZT
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 THB
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 TWD
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 AED
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 CHF
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 HKD
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 AMD
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 MAD
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 MXN
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 SAR
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 ETB
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 KES
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 JOD
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 PLN
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 RON
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 SEK
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 BGN
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 HUF
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 CZK
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 KWD
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 ILS
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 BOB
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 AZN
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 TJS
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 GEL
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 AOA
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 BHD
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 BMD
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 DKK
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 HNL
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 MUR
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 NAD
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 NOK
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 NZD
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 PAB
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 PGK
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 QAR
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 RSD
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 UZS
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 ALL
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 ANG
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 AWG
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 BBD
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 BAM
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 BIF
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 BND
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 BSD
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 JMD
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 KHR
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 KMF
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 LAK
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 LKR
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 MDL
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 MGA
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 MOP
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 MVR
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 MWK
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 MZN
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 NPR
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 PYG
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 RWF
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 SBD
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 SCR
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 SRD
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 SVC
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 SZL
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 TMT
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 TND
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 TTD
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 UGX
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 XAF
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 XCD
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 XOF
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 XPF
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 BWP
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 BZD
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 CVE
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 DJF
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 DOP
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 DZD
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 FJD
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 GNF
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 GTQ
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 GYD
1 CLIPPY（CLIPPYETH）至 ISK
CLIPPY資源

要更深入地瞭解 CLIPPY，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方CLIPPY網站
區塊查詢

人們還問：關於CLIPPY的其他問題

CLIPPY（CLIPPYETH）今日價格是多少？
CLIPPYETH 實時價格為 0.0000000000000276 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 CLIPPYETH 兌 USD 的價格是多少？
目前 CLIPPYETH 兌 USD 的價格為 $ 0.0000000000000276。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
CLIPPY 的市值是多少？
CLIPPYETH 的市值為 $ 0.00 USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
CLIPPYETH 的流通供應量是多少？
CLIPPYETH 的流通供應量為 0.00 USD
CLIPPYETH 的歷史最高價（ATH）是多少？
CLIPPYETH 的歷史最高價是 0.000000000002603537 USD
CLIPPYETH 的歷史最低價（ATL）是多少？
CLIPPYETH 的歷史最低價是 0.000000000000027922 USD
CLIPPYETH 的交易量是多少？
CLIPPYETH 的 24 小時實時交易量為 $ 80.68 USD
CLIPPYETH 今年會漲嗎？
CLIPPYETH 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 CLIPPYETH 價格預測 獲取更深入的分析。
CLIPPY（CLIPPYETH）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

