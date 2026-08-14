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tokenbot (CLANKER) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $12.66 -- +0.23% -13.11% -44.53%

Tokenbot 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Tokenbot 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 買入 賣出 7 中立 2 買入 17 移動平均線 : 強烈買入 賣出 2 中立 0 買入 12 技術指標 : 中立 賣出 5 中立 2 買入 5 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 12.7066 12.7033 R2 12.7033 12.6995 R1 12.6966 12.6971 PP 12.6933 12.6933 S1 12.6866 12.6895 S2 12.6833 12.6871 S3 12.6766 12.6833

Tokenbot 市場信號 目前淨掛單量 -0.11M $1.62 M $1.73 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.00M 3 日主動買入 $0.01 M 3 日主動賣出 $0.02 M 7 日主動買賣差額 0.00M 7 日主動買入 $0.06 M 7 日主動賣出 $0.06 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Tokenbot資金流向 淨流入 CLANKERUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-14 $0.01 M 12.52 2026-08-13 $0.00 M 12.45 2026-08-12 -$0.01 M 12.48 2026-08-11 -$0.02 M 12.43 2026-08-10 -$0.02 M 13.06 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 tokenbot (CLANKER) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 tokenbot 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 CLANKER / USDT $12.65 $12.65 $12.65 +1.20% 6.40K (USDT) 去交易