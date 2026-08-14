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CKUSDT 目前實時價格為 1.0003 TWD。CKUSDT 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 CKUSDT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！CKUSDT 目前實時價格為 1.0003 TWD。CKUSDT 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 CKUSDT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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CKUSDT實時價格 (CKUSDT)

1 CKUSDT 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$31.966803
NT$31.966803NT$31.966803
+0.04%1D
TWD
CKUSDT (CKUSDT) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:34:43 (UTC+8)

CKUSDT 今日價格

CKUSDT (CKUSDT) 今日實時價格為 NT$ 1.0003，過去 24 小時內變化了 0.04%。目前 CKUSDT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1.0003 每 CKUSDT。

CKUSDT 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- CKUSDT。過去 24 小時內，CKUSDT 的交易價格在 NT$ 0.9993（低點）和 NT$ 1.0008（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --

短期表現方面，CKUSDT 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 +0.07%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.19K

CKUSDT（CKUSDT）市場資訊

--
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NT$ 56.19K
NT$ 56.19KNT$ 56.19K

NT$ 0.00
NT$ 0.00NT$ 0.00

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CKUSDT

CKUSDT 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.19K。CKUSDT 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --

CKUSDT 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.9993
NT$ 0.9993NT$ 0.9993
24H最低價
NT$ 1.0008
NT$ 1.0008NT$ 1.0008
24H最高價

NT$ 0.9993
NT$ 0.9993NT$ 0.9993

NT$ 1.0008
NT$ 1.0008NT$ 1.0008

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+0.05%

+0.04%

+0.07%

+0.07%

CKUSDT（CKUSDT）價格歷史 TWD

跟蹤 CKUSDT 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.012782+0.04%
30天NT$ +0.0004+0.04%
60天NT$ +0.0004+0.04%
90天NT$ +0.0005+0.05%
CKUSDT 今日價格變化

今天，CKUSDT 記錄了 NT$ +0.012782 (+0.04%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

CKUSDT 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.0004 (+0.04%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

CKUSDT 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，CKUSDT 的變化為 NT$ +0.0004 (+0.04%)，從而更廣泛地了解其表現。

CKUSDT 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.0005 (+0.05%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 CKUSDT（CKUSDT）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 CKUSDT 價格歷史頁面

CKUSDT 分析

本分析利用人工智慧模型評估 CKUSDT 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 CKUSDT 的價格？

CKUSDT 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場供需動態
2. 整體加密貨幣市場的情緒與趨勢
3. 比特幣及主要競爭幣的價格走勢
4. 交易所的交易量與流動性
5. 監管消息與政策變動
6. 項目發展與合作夥伴關係
7. 投資者情緒與投機行為
8. 大戶持有的市場操縱行為
9. 經濟環境與風險偏好
10. 技術分析形態與支撐／阻力水準

為什麼人們想知道 CKUSDT 今天的價格？

人們希望了解今日CKUSDT的價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理、把握買賣時機、追蹤投資績效，以及隨時掌握市場趨勢。即時行情資訊有助於交易者把握投資機會。

CKUSDT 的價格預測

CKUSDT（CKUSDT）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，CKUSDT 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
CKUSDT (CKUSDT) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，CKUSDT 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 CKUSDT 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 CKUSDT 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 CKUSDT 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 CKUSDT

準備好開始使用 CKUSDT 了嗎？在 MEXC 購買 CKUSDT 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 CKUSDT 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 CKUSDT (CKUSDT) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，CKUSDT 將立即存入您的錢包。
CKUSDT (CKUSDT) 購買教程

CKUSDT 能做什麼？

擁有 CKUSDT 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 CKUSDT (CKUSDT) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是CKUSDT (CKUSDT)

Chain-Key USDT 由以太坊主網上的 ERC-20 標準 USDT 代幣 1:1 支撐，它基於互聯網計算機構建，並採用先進的加密技術，可直接與以太坊網絡交互。與其他 Chain-Key 代幣（例如 ckBTC 和 ckETH，以及其他 ckERC20 代幣）一樣，ckUSDT 不依賴可能故障或被利用的橋接器、封裝合約或託管機構。它為用戶帶來快速、低手續費的交易、無縫的應用程式整合以及對其資金的完全控制權，而無需將資金交給第三方。

CKUSDT資源

要更深入地瞭解 CKUSDT，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方CKUSDT網站
區塊查詢

類別 :

Fiat-backed StablecoinInternet Computer EcosystemStablecoins

人們還問：關於CKUSDT的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:34:43 (UTC+8)

CKUSDT（CKUSDT）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 CKUSDT 的更多資訊

CKUSDTUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 CKUSDT。在 MEXC 上探索 CKUSDTUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 CKUSDT (CKUSDT) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 CKUSDT 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
CKUSDT/USDT
NT$31.966803
NT$31.966803NT$31.966803
+0.03%
56.20K (USDT)

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NT$2.9204595
NT$2.9204595NT$2.9204595

+380.78%

utility token

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UTILITY

NT$0.17698592
NT$0.17698592NT$0.17698592

-6.21%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4677211
NT$0.4677211NT$0.4677211

-24.19%

up

up

UPROBINHOOD

NT$8.980373
NT$8.980373NT$8.980373

+20.76%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3854329
NT$9.3854329NT$9.3854329

+5.48%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.7687316
NT$8.7687316NT$8.7687316

+136.91%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.373534283
NT$0.373534283NT$0.373534283

+78.96%

Heima

Heima

HEI

NT$5.4675094
NT$5.4675094NT$5.4675094

+39.80%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.3398065
NT$28.3398065NT$28.3398065

+25.41%

Humanity

Humanity

H

NT$3.7379324
NT$3.7379324NT$3.7379324

+22.40%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

CKUSDT 兌 TWD 計算器

數量

CKUSDT
CKUSDT
TWD
TWD

1 CKUSDT = 31.979591 TWD