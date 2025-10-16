Cirrca 目前實時價格為 0.0011 USD。跟蹤 CIRRCA 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 CIRRCA 價格趨勢。Cirrca 目前實時價格為 0.0011 USD。跟蹤 CIRRCA 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 CIRRCA 價格趨勢。

Cirrca 圖標

Cirrca實時價格 (CIRRCA)

1 CIRRCA 兌換為 USD 的實時價格：

$0.0011
$0.0011$0.0011
-5.17%1D
USD
Cirrca (CIRRCA) 實時價格圖表
Cirrca（CIRRCA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.00103
$ 0.00103$ 0.00103
24H最低價
$ 0.00149
$ 0.00149$ 0.00149
24H最高價

$ 0.00103
$ 0.00103$ 0.00103

$ 0.00149
$ 0.00149$ 0.00149

--
----

--
----

0.00%

-5.17%

-59.41%

-59.41%

Cirrca（CIRRCA）目前實時價格為 $ 0.0011。過去 24 小時內，CIRRCA 的交易價格在 $ 0.00103$ 0.00149 之間波動，市場活躍度顯著。CIRRCA 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，CIRRCA 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 -5.17%，過去 7 天內累計變動為 -59.41%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Cirrca（CIRRCA）市場資訊

--
----

$ 8.27K
$ 8.27K$ 8.27K

$ 110.00K
$ 110.00K$ 110.00K

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BASE

Cirrca 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 8.27K。CIRRCA 的流通量為 --，總供應量是 100000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 110.00K

Cirrca（CIRRCA）價格歷史 USD

跟蹤 Cirrca 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00006-5.17%
30天$ -0.0089-89.00%
60天$ -0.0089-89.00%
90天$ -0.0089-89.00%
Cirrca 今日價格變化

今天，CIRRCA 記錄了 $ -0.00006 (-5.17%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Cirrca 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.0089 (-89.00%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Cirrca 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，CIRRCA 的變化為 $ -0.0089 (-89.00%)，從而更廣泛地了解其表現。

Cirrca 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.0089 (-89.00%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Cirrca（CIRRCA）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Cirrca 價格歷史頁面

什麼是Cirrca (CIRRCA)

Cirrca 支持對股票、商品、加密貨幣和其他現實世界資產等代幣化資產進行質押，以釋放靈活的被動收益和獎勵。

Cirrca在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Cirrca 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 CIRRCA 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Cirrca 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Cirrca 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Cirrca 價格預測 (USD)

Cirrca（CIRRCA）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Cirrca（CIRRCA）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Cirrca 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Cirrca 價格預測

Cirrca（CIRRCA）代幣經濟

了解 Cirrca（CIRRCA）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 CIRRCA 代幣的完整經濟學

如何購買Cirrca (CIRRCA)

正在尋找如何購買 Cirrca？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Cirrca。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

CIRRCA 兌換為當地貨幣

1 Cirrca（CIRRCA）至 VND
28.9465
1 Cirrca（CIRRCA）至 AUD
A$0.001672
1 Cirrca（CIRRCA）至 GBP
0.000814
1 Cirrca（CIRRCA）至 EUR
0.000935
1 Cirrca（CIRRCA）至 USD
$0.0011
1 Cirrca（CIRRCA）至 MYR
RM0.00462
1 Cirrca（CIRRCA）至 TRY
0.046101
1 Cirrca（CIRRCA）至 JPY
¥0.1672
1 Cirrca（CIRRCA）至 ARS
ARS$1.553662
1 Cirrca（CIRRCA）至 RUB
0.087164
1 Cirrca（CIRRCA）至 INR
0.097053
1 Cirrca（CIRRCA）至 IDR
Rp18.333326
1 Cirrca（CIRRCA）至 PHP
0.064768
1 Cirrca（CIRRCA）至 EGP
￡E.0.052184
1 Cirrca（CIRRCA）至 BRL
R$0.005907
1 Cirrca（CIRRCA）至 CAD
C$0.001529
1 Cirrca（CIRRCA）至 BDT
0.134618
1 Cirrca（CIRRCA）至 NGN
1.603492
1 Cirrca（CIRRCA）至 COP
$4.230765
1 Cirrca（CIRRCA）至 ZAR
R.0.018953
1 Cirrca（CIRRCA）至 UAH
0.046332
1 Cirrca（CIRRCA）至 TZS
T.Sh.2.716043
1 Cirrca（CIRRCA）至 VES
Bs0.2343
1 Cirrca（CIRRCA）至 CLP
$1.034
1 Cirrca（CIRRCA）至 PKR
Rs0.309067
1 Cirrca（CIRRCA）至 KZT
0.591712
1 Cirrca（CIRRCA）至 THB
฿0.035915
1 Cirrca（CIRRCA）至 TWD
NT$0.033715
1 Cirrca（CIRRCA）至 AED
د.إ0.004037
1 Cirrca（CIRRCA）至 CHF
Fr0.000869
1 Cirrca（CIRRCA）至 HKD
HK$0.008536
1 Cirrca（CIRRCA）至 AMD
֏0.422741
1 Cirrca（CIRRCA）至 MAD
.د.م0.010142
1 Cirrca（CIRRCA）至 MXN
$0.020229
1 Cirrca（CIRRCA）至 SAR
ريال0.004125
1 Cirrca（CIRRCA）至 ETB
Br0.166716
1 Cirrca（CIRRCA）至 KES
KSh0.142208
1 Cirrca（CIRRCA）至 JOD
د.أ0.0007799
1 Cirrca（CIRRCA）至 PLN
0.003993
1 Cirrca（CIRRCA）至 RON
лв0.004796
1 Cirrca（CIRRCA）至 SEK
kr0.010318
1 Cirrca（CIRRCA）至 BGN
лв0.001848
1 Cirrca（CIRRCA）至 HUF
Ft0.367026
1 Cirrca（CIRRCA）至 CZK
0.02299
1 Cirrca（CIRRCA）至 KWD
د.ك0.0003366
1 Cirrca（CIRRCA）至 ILS
0.003575
1 Cirrca（CIRRCA）至 BOB
Bs0.007612
1 Cirrca（CIRRCA）至 AZN
0.00187
1 Cirrca（CIRRCA）至 TJS
SM0.010175
1 Cirrca（CIRRCA）至 GEL
0.002981
1 Cirrca（CIRRCA）至 AOA
Kz1.008249
1 Cirrca（CIRRCA）至 BHD
.د.ب0.0004136
1 Cirrca（CIRRCA）至 BMD
$0.0011
1 Cirrca（CIRRCA）至 DKK
kr0.007051
1 Cirrca（CIRRCA）至 HNL
L0.028754
1 Cirrca（CIRRCA）至 MUR
0.050028
1 Cirrca（CIRRCA）至 NAD
$0.018953
1 Cirrca（CIRRCA）至 NOK
kr0.010978
1 Cirrca（CIRRCA）至 NZD
$0.001903
1 Cirrca（CIRRCA）至 PAB
B/.0.0011
1 Cirrca（CIRRCA）至 PGK
K0.004631
1 Cirrca（CIRRCA）至 QAR
ر.ق0.004004
1 Cirrca（CIRRCA）至 RSD
дин.0.110759
1 Cirrca（CIRRCA）至 UZS
soʻm13.414632
1 Cirrca（CIRRCA）至 ALL
L0.091531
1 Cirrca（CIRRCA）至 ANG
ƒ0.001969
1 Cirrca（CIRRCA）至 AWG
ƒ0.00198
1 Cirrca（CIRRCA）至 BBD
$0.0022
1 Cirrca（CIRRCA）至 BAM
KM0.001848
1 Cirrca（CIRRCA）至 BIF
Fr3.2637
1 Cirrca（CIRRCA）至 BND
$0.001419
1 Cirrca（CIRRCA）至 BSD
$0.0011
1 Cirrca（CIRRCA）至 JMD
$0.176385
1 Cirrca（CIRRCA）至 KHR
4.435475
1 Cirrca（CIRRCA）至 KMF
Fr0.4653
1 Cirrca（CIRRCA）至 LAK
23.913043
1 Cirrca（CIRRCA）至 LKR
රු0.334642
1 Cirrca（CIRRCA）至 MDL
L0.018634
1 Cirrca（CIRRCA）至 MGA
Ar4.910708
1 Cirrca（CIRRCA）至 MOP
P0.0088
1 Cirrca（CIRRCA）至 MVR
0.01683
1 Cirrca（CIRRCA）至 MWK
MK1.909721
1 Cirrca（CIRRCA）至 MZN
MT0.070301
1 Cirrca（CIRRCA）至 NPR
रु0.155298
1 Cirrca（CIRRCA）至 PYG
7.8012
1 Cirrca（CIRRCA）至 RWF
Fr1.5939
1 Cirrca（CIRRCA）至 SBD
$0.009086
1 Cirrca（CIRRCA）至 SCR
0.015895
1 Cirrca（CIRRCA）至 SRD
$0.043879
1 Cirrca（CIRRCA）至 SVC
$0.009625
1 Cirrca（CIRRCA）至 SZL
L0.018942
1 Cirrca（CIRRCA）至 TMT
m0.003861
1 Cirrca（CIRRCA）至 TND
د.ت0.0032087
1 Cirrca（CIRRCA）至 TTD
$0.007469
1 Cirrca（CIRRCA）至 UGX
Sh3.8324
1 Cirrca（CIRRCA）至 XAF
Fr0.6193
1 Cirrca（CIRRCA）至 XCD
$0.00297
1 Cirrca（CIRRCA）至 XOF
Fr0.6193
1 Cirrca（CIRRCA）至 XPF
Fr0.1122
1 Cirrca（CIRRCA）至 BWP
P0.014685
1 Cirrca（CIRRCA）至 BZD
$0.002211
1 Cirrca（CIRRCA）至 CVE
$0.10472
1 Cirrca（CIRRCA）至 DJF
Fr0.1947
1 Cirrca（CIRRCA）至 DOP
$0.070444
1 Cirrca（CIRRCA）至 DZD
د.ج0.143022
1 Cirrca（CIRRCA）至 FJD
$0.002519
1 Cirrca（CIRRCA）至 GNF
Fr9.5645
1 Cirrca（CIRRCA）至 GTQ
Q0.008426
1 Cirrca（CIRRCA）至 GYD
$0.230318
1 Cirrca（CIRRCA）至 ISK
kr0.1342

Cirrca資源

要更深入地瞭解 Cirrca，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Cirrca網站
區塊查詢

人們還問：關於Cirrca的其他問題

Cirrca（CIRRCA）今日價格是多少？
CIRRCA 實時價格為 0.0011 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 CIRRCA 兌 USD 的價格是多少？
目前 CIRRCA 兌 USD 的價格為 $ 0.0011。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Cirrca 的市值是多少？
CIRRCA 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
CIRRCA 的流通供應量是多少？
CIRRCA 的流通供應量為 -- USD
CIRRCA 的歷史最高價（ATH）是多少？
CIRRCA 的歷史最高價是 -- USD
CIRRCA 的歷史最低價（ATL）是多少？
CIRRCA 的歷史最低價是 -- USD
CIRRCA 的交易量是多少？
CIRRCA 的 24 小時實時交易量為 $ 8.27K USD
CIRRCA 今年會漲嗎？
CIRRCA 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 CIRRCA 價格預測 獲取更深入的分析。
免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

CIRRCA 兌 USD 計算器

數量

CIRRCA
CIRRCA
USD
USD

1 CIRRCA = 0.0011 USD

交易 CIRRCA

CIRRCA/USDT
$0.0011
$0.0011$0.0011
-5.17%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

