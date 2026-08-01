Chonketha Wet Beaver 今日價格

Chonketha Wet Beaver (CHONKETHA) 今日實時價格為 NT$ 0.006414，過去 24 小時內變化了 1.83%。目前 CHONKETHA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.006414 每 CHONKETHA。

Chonketha Wet Beaver 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- CHONKETHA。過去 24 小時內，CHONKETHA 的交易價格在 NT$ 0.004949（低點）和 NT$ 0.008153（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，CHONKETHA 在過去一小時內波動了 -1.84%，過去7 天內波動了 -25.37%。過去一天，總交易量達到 NT$ 62.60K。

Chonketha Wet Beaver（CHONKETHA）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 62.60KNT$ 62.60K NT$ 62.60K 完全稀釋市值 NT$ 6.41MNT$ 6.41M NT$ 6.41M 流通量 ---- -- 總供應量 999,900,000 999,900,000 999,900,000 所屬公鏈 SOL

Chonketha Wet Beaver 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 62.60K。CHONKETHA 的流通量為 --，總供應量是 999900000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 6.41M。