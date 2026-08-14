USD.AI (CHIP) 今日技術分析 USD.AI 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 CHIP 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 USD.AI 分析的信息。 註 冊

USD.AI (CHIP) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.02266 -- -10.01% -27.00% -58.54%

USD.AI 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 USD.AI 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 買入 賣出 6 中立 6 買入 14 移動平均線 : 買入 賣出 4 中立 0 買入 10 技術指標 : 中立 賣出 2 中立 6 買入 4 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.02267 0.02266 R2 0.02266 0.02265 R1 0.02264 0.02265 PP 0.02263 0.02263 S1 0.02261 0.02262 S2 0.0226 0.02262 S3 0.02258 0.0226

USD.AI 市場信號 目前淨掛單量 -0.99M $6.17 M $7.16 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 -0.01M 3 日主動買入 $0.46 M 3 日主動賣出 $0.47 M 7 日主動買賣差額 0.05M 7 日主動買入 $1.69 M 7 日主動賣出 $1.65 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 USD.AI資金流向 淨流入 CHIPUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-14 $0.07 M 0.02 2026-08-13 $0.09 M 0.02 2026-08-12 $0.22 M 0.02 2026-08-11 $0.06 M 0.02 2026-08-10 $0.32 M 0.02 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 USD.AI (CHIP) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 USD.AI 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 CHIP / USDC $0.02263 $0.02263 $0.02263 +0.98% 2.49M (USDT) 去交易 CHIP / USDT $0.02265 $0.02265 $0.02265 +1.02% 3.14M (USDT) 去交易