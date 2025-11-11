Cygnus 是一個模組化的真實收益層，同時也是首個 Web3 Instagram 應用層（App Layer），旨在將 鏈上資產與鏈下資產 融合，以支持 創作者經濟。該網路透過 Cygnus 全鏈流動性驗證系統（LVS），在 EVM 與非 EVM 生態系統中提供 可擴展、安全且高效的流動性驗證與質押基礎設施。此框架促進了 可持續的質押收益、LVS 手續費，以及 生態系統獎勵，為所有參與者創造長期價值。