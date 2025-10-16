CarFi 目前實時價格為 0.468 USD。跟蹤 CARFI 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 CARFI 價格趨勢。CarFi 目前實時價格為 0.468 USD。跟蹤 CARFI 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 CARFI 價格趨勢。

更多關於 CARFI

CARFI 價格資訊

CARFI 白皮書

CARFI 幣種官網

CARFI 代幣經濟

CARFI 價格預測

CARFI 價格歷史

CARFI 購買指南

CARFI 兌換法幣計算

CARFI 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

CarFi 圖標

CarFi實時價格 (CARFI)

1 CARFI 兌換為 USD 的實時價格：

$0.468
$0.468$0.468
+1.01%1D
USD
CarFi (CARFI) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:14:20 (UTC+8)

CarFi（CARFI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.405
$ 0.405$ 0.405
24H最低價
$ 0.5204
$ 0.5204$ 0.5204
24H最高價

$ 0.405
$ 0.405$ 0.405

$ 0.5204
$ 0.5204$ 0.5204

--
----

--
----

-6.40%

+1.01%

+35.26%

+35.26%

CarFi（CARFI）目前實時價格為 $ 0.468。過去 24 小時內，CARFI 的交易價格在 $ 0.405$ 0.5204 之間波動，市場活躍度顯著。CARFI 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，CARFI 在過去 1 小時內的價格變動為 -6.40%，過去 24 小時內變動為 +1.01%，過去 7 天內累計變動為 +35.26%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

CarFi（CARFI）市場資訊

--
----

$ 51.74K
$ 51.74K$ 51.74K

$ 46.80M
$ 46.80M$ 46.80M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

CarFi 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 51.74K。CARFI 的流通量為 --，總供應量是 100000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 46.80M

CarFi（CARFI）價格歷史 USD

跟蹤 CarFi 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00468+1.01%
30天$ +0.3169+209.72%
60天$ +0.318+212.00%
90天$ +0.318+212.00%
CarFi 今日價格變化

今天，CARFI 記錄了 $ +0.00468 (+1.01%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

CarFi 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.3169 (+209.72%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

CarFi 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，CARFI 的變化為 $ +0.318 (+212.00%)，從而更廣泛地了解其表現。

CarFi 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.318 (+212.00%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 CarFi（CARFI）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 CarFi 價格歷史頁面

什麼是CarFi (CARFI)

CarFi 是一個專為發行和交易現實世界資產（RWA）而設計的基礎設施平台，可實現各種具有法律效力的現實世界資產的鏈上表示、驗證和流通。

CarFi在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 CarFi 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 CARFI 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 CarFi 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 CarFi 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

CarFi 價格預測 (USD)

CarFi（CARFI）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 CarFi（CARFI）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 CarFi 的長期和短期價格預測。

現在就查看 CarFi 價格預測

CarFi（CARFI）代幣經濟

了解 CarFi（CARFI）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 CARFI 代幣的完整經濟學

如何購買CarFi (CARFI)

正在尋找如何購買 CarFi？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買CarFi。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

CARFI 兌換為當地貨幣

1 CarFi（CARFI）至 VND
12,315.42
1 CarFi（CARFI）至 AUD
A$0.71136
1 CarFi（CARFI）至 GBP
0.34632
1 CarFi（CARFI）至 EUR
0.3978
1 CarFi（CARFI）至 USD
$0.468
1 CarFi（CARFI）至 MYR
RM1.9656
1 CarFi（CARFI）至 TRY
19.61388
1 CarFi（CARFI）至 JPY
¥71.136
1 CarFi（CARFI）至 ARS
ARS$698.50404
1 CarFi（CARFI）至 RUB
37.089
1 CarFi（CARFI）至 INR
41.28696
1 CarFi（CARFI）至 IDR
Rp7,799.99688
1 CarFi（CARFI）至 PHP
27.53244
1 CarFi（CARFI）至 EGP
￡E.22.20192
1 CarFi（CARFI）至 BRL
R$2.50848
1 CarFi（CARFI）至 CAD
C$0.65052
1 CarFi（CARFI）至 BDT
57.2598
1 CarFi（CARFI）至 NGN
682.21296
1 CarFi（CARFI）至 COP
$1,813.94928
1 CarFi（CARFI）至 ZAR
R.8.05428
1 CarFi（CARFI）至 UAH
19.65132
1 CarFi（CARFI）至 TZS
T.Sh.1,155.55284
1 CarFi（CARFI）至 VES
Bs99.216
1 CarFi（CARFI）至 CLP
$440.388
1 CarFi（CARFI）至 PKR
Rs132.38784
1 CarFi（CARFI）至 KZT
251.61084
1 CarFi（CARFI）至 THB
฿15.28956
1 CarFi（CARFI）至 TWD
NT$14.35824
1 CarFi（CARFI）至 AED
د.إ1.71756
1 CarFi（CARFI）至 CHF
Fr0.36972
1 CarFi（CARFI）至 HKD
HK$3.63168
1 CarFi（CARFI）至 AMD
֏178.76196
1 CarFi（CARFI）至 MAD
.د.م4.31028
1 CarFi（CARFI）至 MXN
$8.60652
1 CarFi（CARFI）至 SAR
ريال1.755
1 CarFi（CARFI）至 ETB
Br71.5338
1 CarFi（CARFI）至 KES
KSh60.46092
1 CarFi（CARFI）至 JOD
د.أ0.331812
1 CarFi（CARFI）至 PLN
1.69884
1 CarFi（CARFI）至 RON
лв2.04048
1 CarFi（CARFI）至 SEK
kr4.38048
1 CarFi（CARFI）至 BGN
лв0.78624
1 CarFi（CARFI）至 HUF
Ft156.46644
1 CarFi（CARFI）至 CZK
9.77184
1 CarFi（CARFI）至 KWD
د.ك0.143208
1 CarFi（CARFI）至 ILS
1.52568
1 CarFi（CARFI）至 BOB
Bs3.22452
1 CarFi（CARFI）至 AZN
0.7956
1 CarFi（CARFI）至 TJS
SM4.35708
1 CarFi（CARFI）至 GEL
1.26828
1 CarFi（CARFI）至 AOA
Kz426.61476
1 CarFi（CARFI）至 BHD
.د.ب0.176436
1 CarFi（CARFI）至 BMD
$0.468
1 CarFi（CARFI）至 DKK
kr2.99988
1 CarFi（CARFI）至 HNL
L12.27564
1 CarFi（CARFI）至 MUR
21.28464
1 CarFi（CARFI）至 NAD
$8.10576
1 CarFi（CARFI）至 NOK
kr4.67532
1 CarFi（CARFI）至 NZD
$0.80964
1 CarFi（CARFI）至 PAB
B/.0.468
1 CarFi（CARFI）至 PGK
K1.99368
1 CarFi（CARFI）至 QAR
ر.ق1.70352
1 CarFi（CARFI）至 RSD
дин.47.11824
1 CarFi（CARFI）至 UZS
soʻm5,638.55292
1 CarFi（CARFI）至 ALL
L38.88612
1 CarFi（CARFI）至 ANG
ƒ0.83772
1 CarFi（CARFI）至 AWG
ƒ0.83772
1 CarFi（CARFI）至 BBD
$0.936
1 CarFi（CARFI）至 BAM
KM0.78624
1 CarFi（CARFI）至 BIF
Fr1,376.388
1 CarFi（CARFI）至 BND
$0.60372
1 CarFi（CARFI）至 BSD
$0.468
1 CarFi（CARFI）至 JMD
$74.93616
1 CarFi（CARFI）至 KHR
1,879.51608
1 CarFi（CARFI）至 KMF
Fr198.432
1 CarFi（CARFI）至 LAK
10,173.91284
1 CarFi（CARFI）至 LKR
රු141.90228
1 CarFi（CARFI）至 MDL
L7.97472
1 CarFi（CARFI）至 MGA
Ar2,108.106
1 CarFi（CARFI）至 MOP
P3.73932
1 CarFi（CARFI）至 MVR
7.1604
1 CarFi（CARFI）至 MWK
MK809.6868
1 CarFi（CARFI）至 MZN
MT29.9052
1 CarFi（CARFI）至 NPR
रु65.60892
1 CarFi（CARFI）至 PYG
3,295.656
1 CarFi（CARFI）至 RWF
Fr678.132
1 CarFi（CARFI）至 SBD
$3.85632
1 CarFi（CARFI）至 SCR
6.48648
1 CarFi（CARFI）至 SRD
$18.59364
1 CarFi（CARFI）至 SVC
$4.08564
1 CarFi（CARFI）至 SZL
L8.10576
1 CarFi（CARFI）至 TMT
m1.64268
1 CarFi（CARFI）至 TND
د.ت1.373112
1 CarFi（CARFI）至 TTD
$3.16836
1 CarFi（CARFI）至 UGX
Sh1,624.896
1 CarFi（CARFI）至 XAF
Fr263.484
1 CarFi（CARFI）至 XCD
$1.2636
1 CarFi（CARFI）至 XOF
Fr263.484
1 CarFi（CARFI）至 XPF
Fr47.736
1 CarFi（CARFI）至 BWP
P6.669
1 CarFi（CARFI）至 BZD
$0.936
1 CarFi（CARFI）至 CVE
$44.37108
1 CarFi（CARFI）至 DJF
Fr82.836
1 CarFi（CARFI）至 DOP
$29.93796
1 CarFi（CARFI）至 DZD
د.ج60.83064
1 CarFi（CARFI）至 FJD
$1.07172
1 CarFi（CARFI）至 GNF
Fr4,069.26
1 CarFi（CARFI）至 GTQ
Q3.57552
1 CarFi（CARFI）至 GYD
$97.76052
1 CarFi（CARFI）至 ISK
kr57.096

CarFi資源

要更深入地瞭解 CarFi，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方CarFi網站
區塊查詢

人們還問：關於CarFi的其他問題

CarFi（CARFI）今日價格是多少？
CARFI 實時價格為 0.468 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 CARFI 兌 USD 的價格是多少？
目前 CARFI 兌 USD 的價格為 $ 0.468。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
CarFi 的市值是多少？
CARFI 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
CARFI 的流通供應量是多少？
CARFI 的流通供應量為 -- USD
CARFI 的歷史最高價（ATH）是多少？
CARFI 的歷史最高價是 -- USD
CARFI 的歷史最低價（ATL）是多少？
CARFI 的歷史最低價是 -- USD
CARFI 的交易量是多少？
CARFI 的 24 小時實時交易量為 $ 51.74K USD
CARFI 今年會漲嗎？
CARFI 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 CARFI 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:14:20 (UTC+8)

CarFi（CARFI）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

CARFI 兌 USD 計算器

數量

CARFI
CARFI
USD
USD

1 CARFI = 0.468 USD

交易 CARFI

CARFI/USDT
$0.468
$0.468$0.468
+1.01%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,300.00
$115,300.00$115,300.00

+1.41%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,160.54
$4,160.54$4,160.54

+2.09%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.05120
$0.05120$0.05120

+61.97%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.92
$199.92$199.92

+0.18%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.5356
$5.5356$5.5356

-11.29%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,160.54
$4,160.54$4,160.54

+2.09%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,300.00
$115,300.00$115,300.00

+1.41%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.92
$199.92$199.92

+0.18%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6284
$2.6284$2.6284

-0.46%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20308
$0.20308$0.20308

+0.01%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2270
$0.2270$0.2270

+354.00%

CHONKY 圖標

CHONKY

CHONKY

$0.002121
$0.002121$0.002121

+112.10%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000013900
$0.000000000000000000013900$0.000000000000000000013900

+1,750.86%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2270
$0.2270$0.2270

+354.00%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.05040
$0.05040$0.05040

+152.00%

Dogelink 圖標

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000012
$0.000000000000012$0.000000000000012

+140.00%

DEGENFI 圖標

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000828
$0.0000000828$0.0000000828

+107.00%