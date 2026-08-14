Cap (CAP) 今日技術分析 Cap 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 CAP 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Cap 分析的信息。 註 冊

Cap (CAP) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.05934 -- +59.03% +250.29% +2,273.60%

Cap 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Cap 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 賣出 賣出 15 中立 5 買入 6 移動平均線 : 賣出 賣出 11 中立 0 買入 3 技術指標 : 中立 賣出 4 中立 5 買入 3 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.05979 0.05965 R2 0.05965 0.05952 R1 0.05946 0.05944 PP 0.05932 0.05932 S1 0.05913 0.05919 S2 0.05899 0.05911 S3 0.0588 0.05899

Cap 市場信號 目前淨掛單量 -1.28M $6.96 M $8.25 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.04M 3 日主動買入 $5.15 M 3 日主動賣出 $5.11 M 7 日主動買賣差額 -0.15M 7 日主動買入 $15.24 M 7 日主動賣出 $15.39 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Cap資金流向 淨流入 CAPUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-14 $0.85 M 0.07 2026-08-13 $0.24 M 0.05 2026-08-12 $0.35 M 0.06 2026-08-11 $0.64 M 0.05 2026-08-10 $0.72 M 0.04 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 Cap (CAP) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 Cap 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 CAP / USDT $0.05925 $0.05925 $0.05925 -0.91% 13.23M (USDT) 去交易