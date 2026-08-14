Cap (CAP) 今日技術分析
Cap 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 CAP 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Cap 分析的信息。
Cap (CAP) 價格變動
|目前價格
|24 小時
|7 天
|30 天
|90 天
|$0.05934
|--
|+59.03%
|+250.29%
|+2,273.60%
Cap 技術指標
技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Cap 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。
賣出
賣出 15
中立 5
買入 6
|移動平均線:
|賣出
|賣出 11
|中立 0
|買入 3
|技術指標:
|中立
|賣出 4
|中立 5
|買入 3
樞紐點
移動平均線
技術指標
名稱
經典
斐波那契
R3
0.05979
0.05965
R2
0.05965
0.05952
R1
0.05946
0.05944
PP
0.05932
0.05932
S1
0.05913
0.05919
S2
0.05899
0.05911
S3
0.0588
0.05899
Cap 市場信號
目前淨掛單量
-1.28M
$6.96 M
$8.25 M
待買入（USDT）
待賣出（USDT）
3 日主動買賣差額
0.04M
3 日主動買入
$5.15 M
3 日主動賣出
$5.11 M
7 日主動買賣差額
-0.15M
7 日主動買入
$15.24 M
7 日主動賣出
$15.39 M
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
Cap資金流向
淨流入CAPUSDT價格
|時間
|淨流入
|價格
|2026-08-14
|$0.85 M
|0.07
|2026-08-13
|$0.24 M
|0.05
|2026-08-12
|$0.35 M
|0.06
|2026-08-11
|$0.64 M
|0.05
|2026-08-10
|$0.72 M
|0.04
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
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交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
$0.05925
$0.05925$0.05925
-0.91%
13.23M (USDT)
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本資料所提供的資訊不構成任何投資、稅務、法律、財務、會計或其他相關服務的建議，也不構成任何購買、出售或持有資產的推薦。MEXC Learn 僅提供此資訊供參考，不提供任何投資建議。請務必充分了解相關風險，並在投資時謹慎行事。MEXC 對用戶的投資決策不承擔任何責任。