Camp Network 是自主 IP 層——首個專門構建的 Layer 1 區塊鏈，旨在原生支援協議層級的溯源、可編程許可和代理變現。隨著生成式人工智慧 (Generic AI) 變革創造力，Camp 提供了基礎設施，用於在 PvP 和 AI 原生消費場景中註冊、授權和變現鏈上智慧財產權。 Camp 預設使內容可編程、可執行且可變現——從而解決了人工智慧與 IP 交叉領域的基礎設施缺口。