Camp Network 目前實時價格為 0.01449 USD。跟蹤 CAMP 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 CAMP 價格趨勢。Camp Network 目前實時價格為 0.01449 USD。跟蹤 CAMP 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 CAMP 價格趨勢。

更多關於 CAMP

CAMP 價格資訊

CAMP 白皮書

CAMP 幣種官網

CAMP 代幣經濟

CAMP 價格預測

CAMP 價格歷史

CAMP 購買指南

CAMP 兌換法幣計算

CAMP 現貨

CAMP U本位合約

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Camp Network 圖標

Camp Network實時價格 (CAMP)

1 CAMP 兌換為 USD 的實時價格：

$0.01449
$0.01449$0.01449
-5.35%1D
USD
Camp Network (CAMP) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:30:43 (UTC+8)

Camp Network（CAMP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.01446
$ 0.01446$ 0.01446
24H最低價
$ 0.01538
$ 0.01538$ 0.01538
24H最高價

$ 0.01446
$ 0.01446$ 0.01446

$ 0.01538
$ 0.01538$ 0.01538

--
----

--
----

-0.07%

-5.35%

-22.23%

-22.23%

Camp Network（CAMP）目前實時價格為 $ 0.01449。過去 24 小時內，CAMP 的交易價格在 $ 0.01446$ 0.01538 之間波動，市場活躍度顯著。CAMP 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，CAMP 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.07%，過去 24 小時內變動為 -5.35%，過去 7 天內累計變動為 -22.23%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Camp Network（CAMP）市場資訊

--
----

$ 232.65K
$ 232.65K$ 232.65K

$ 144.90M
$ 144.90M$ 144.90M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Camp Network 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 232.65K。CAMP 的流通量為 --，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 144.90M

Camp Network（CAMP）價格歷史 USD

跟蹤 Camp Network 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000819-5.35%
30天$ -0.02116-59.36%
60天$ -0.08127-84.87%
90天$ +0.00449+44.90%
Camp Network 今日價格變化

今天，CAMP 記錄了 $ -0.000819 (-5.35%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Camp Network 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.02116 (-59.36%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Camp Network 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，CAMP 的變化為 $ -0.08127 (-84.87%)，從而更廣泛地了解其表現。

Camp Network 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.00449 (+44.90%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Camp Network（CAMP）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Camp Network 價格歷史頁面

什麼是Camp Network (CAMP)

Camp Network 是自主 IP 層——首個專門構建的 Layer 1 區塊鏈，旨在原生支援協議層級的溯源、可編程許可和代理變現。隨著生成式人工智慧 (Generic AI) 變革創造力，Camp 提供了基礎設施，用於在 PvP 和 AI 原生消費場景中註冊、授權和變現鏈上智慧財產權。 Camp 預設使內容可編程、可執行且可變現——從而解決了人工智慧與 IP 交叉領域的基礎設施缺口。

Camp Network在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Camp Network 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 CAMP 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Camp Network 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Camp Network 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Camp Network 價格預測 (USD)

Camp Network（CAMP）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Camp Network（CAMP）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Camp Network 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Camp Network 價格預測

Camp Network（CAMP）代幣經濟

了解 Camp Network（CAMP）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 CAMP 代幣的完整經濟學

如何購買Camp Network (CAMP)

正在尋找如何購買 Camp Network？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Camp Network。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

CAMP 兌換為當地貨幣

1 Camp Network（CAMP）至 VND
381.30435
1 Camp Network（CAMP）至 AUD
A$0.0220248
1 Camp Network（CAMP）至 GBP
0.0107226
1 Camp Network（CAMP）至 EUR
0.0123165
1 Camp Network（CAMP）至 USD
$0.01449
1 Camp Network（CAMP）至 MYR
RM0.060858
1 Camp Network（CAMP）至 TRY
0.6072759
1 Camp Network（CAMP）至 JPY
¥2.20248
1 Camp Network（CAMP）至 ARS
ARS$21.6267597
1 Camp Network（CAMP）至 RUB
1.1483325
1 Camp Network（CAMP）至 INR
1.2783078
1 Camp Network（CAMP）至 IDR
Rp241.4999034
1 Camp Network（CAMP）至 PHP
0.8524467
1 Camp Network（CAMP）至 EGP
￡E.0.6874056
1 Camp Network（CAMP）至 BRL
R$0.0776664
1 Camp Network（CAMP）至 CAD
C$0.0201411
1 Camp Network（CAMP）至 BDT
1.7728515
1 Camp Network（CAMP）至 NGN
21.1223628
1 Camp Network（CAMP）至 COP
$56.1626604
1 Camp Network（CAMP）至 ZAR
R.0.249228
1 Camp Network（CAMP）至 UAH
0.6084351
1 Camp Network（CAMP）至 TZS
T.Sh.35.7776937
1 Camp Network（CAMP）至 VES
Bs3.07188
1 Camp Network（CAMP）至 CLP
$13.60611
1 Camp Network（CAMP）至 PKR
Rs4.0989312
1 Camp Network（CAMP）至 KZT
7.7902587
1 Camp Network（CAMP）至 THB
฿0.4733883
1 Camp Network（CAMP）至 TWD
NT$0.4445532
1 Camp Network（CAMP）至 AED
د.إ0.0531783
1 Camp Network（CAMP）至 CHF
Fr0.0114471
1 Camp Network（CAMP）至 HKD
HK$0.1124424
1 Camp Network（CAMP）至 AMD
֏5.5347453
1 Camp Network（CAMP）至 MAD
.د.م0.1334529
1 Camp Network（CAMP）至 MXN
$0.2664711
1 Camp Network（CAMP）至 SAR
ريال0.0543375
1 Camp Network（CAMP）至 ETB
Br2.2147965
1 Camp Network（CAMP）至 KES
KSh1.8719631
1 Camp Network（CAMP）至 JOD
د.أ0.01027341
1 Camp Network（CAMP）至 PLN
0.0525987
1 Camp Network（CAMP）至 RON
лв0.0631764
1 Camp Network（CAMP）至 SEK
kr0.1356264
1 Camp Network（CAMP）至 BGN
лв0.0243432
1 Camp Network（CAMP）至 HUF
Ft4.8428478
1 Camp Network（CAMP）至 CZK
0.3024063
1 Camp Network（CAMP）至 KWD
د.ك0.00443394
1 Camp Network（CAMP）至 ILS
0.0472374
1 Camp Network（CAMP）至 BOB
Bs0.0998361
1 Camp Network（CAMP）至 AZN
0.024633
1 Camp Network（CAMP）至 TJS
SM0.1349019
1 Camp Network（CAMP）至 GEL
0.0392679
1 Camp Network（CAMP）至 AOA
Kz13.2086493
1 Camp Network（CAMP）至 BHD
.د.ب0.00546273
1 Camp Network（CAMP）至 BMD
$0.01449
1 Camp Network（CAMP）至 DKK
kr0.0928809
1 Camp Network（CAMP）至 HNL
L0.3800727
1 Camp Network（CAMP）至 MUR
0.6590052
1 Camp Network（CAMP）至 NAD
$0.2509668
1 Camp Network（CAMP）至 NOK
kr0.1447551
1 Camp Network（CAMP）至 NZD
$0.0250677
1 Camp Network（CAMP）至 PAB
B/.0.01449
1 Camp Network（CAMP）至 PGK
K0.0617274
1 Camp Network（CAMP）至 QAR
ر.ق0.0527436
1 Camp Network（CAMP）至 RSD
дин.1.4581287
1 Camp Network（CAMP）至 UZS
soʻm174.5782731
1 Camp Network（CAMP）至 ALL
L1.2039741
1 Camp Network（CAMP）至 ANG
ƒ0.0259371
1 Camp Network（CAMP）至 AWG
ƒ0.0259371
1 Camp Network（CAMP）至 BBD
$0.02898
1 Camp Network（CAMP）至 BAM
KM0.0243432
1 Camp Network（CAMP）至 BIF
Fr42.61509
1 Camp Network（CAMP）至 BND
$0.0186921
1 Camp Network（CAMP）至 BSD
$0.01449
1 Camp Network（CAMP）至 JMD
$2.3201388
1 Camp Network（CAMP）至 KHR
58.1927094
1 Camp Network（CAMP）至 KMF
Fr6.14376
1 Camp Network（CAMP）至 LAK
314.9999937
1 Camp Network（CAMP）至 LKR
රු4.3935129
1 Camp Network（CAMP）至 MDL
L0.2469096
1 Camp Network（CAMP）至 MGA
Ar65.270205
1 Camp Network（CAMP）至 MOP
P0.1157751
1 Camp Network（CAMP）至 MVR
0.221697
1 Camp Network（CAMP）至 MWK
MK25.069149
1 Camp Network（CAMP）至 MZN
MT0.925911
1 Camp Network（CAMP）至 NPR
रु2.0313531
1 Camp Network（CAMP）至 PYG
102.03858
1 Camp Network（CAMP）至 RWF
Fr20.99601
1 Camp Network（CAMP）至 SBD
$0.1193976
1 Camp Network（CAMP）至 SCR
0.2008314
1 Camp Network（CAMP）至 SRD
$0.5756877
1 Camp Network（CAMP）至 SVC
$0.1264977
1 Camp Network（CAMP）至 SZL
L0.2509668
1 Camp Network（CAMP）至 TMT
m0.0508599
1 Camp Network（CAMP）至 TND
د.ت0.04251366
1 Camp Network（CAMP）至 TTD
$0.0980973
1 Camp Network（CAMP）至 UGX
Sh50.30928
1 Camp Network（CAMP）至 XAF
Fr8.15787
1 Camp Network（CAMP）至 XCD
$0.039123
1 Camp Network（CAMP）至 XOF
Fr8.15787
1 Camp Network（CAMP）至 XPF
Fr1.47798
1 Camp Network（CAMP）至 BWP
P0.2064825
1 Camp Network（CAMP）至 BZD
$0.02898
1 Camp Network（CAMP）至 CVE
$1.3737969
1 Camp Network（CAMP）至 DJF
Fr2.56473
1 Camp Network（CAMP）至 DOP
$0.9269253
1 Camp Network（CAMP）至 DZD
د.ج1.8834102
1 Camp Network（CAMP）至 FJD
$0.0331821
1 Camp Network（CAMP）至 GNF
Fr125.99055
1 Camp Network（CAMP）至 GTQ
Q0.1107036
1 Camp Network（CAMP）至 GYD
$3.0268161
1 Camp Network（CAMP）至 ISK
kr1.76778

Camp Network資源

要更深入地瞭解 Camp Network，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Camp Network網站
區塊查詢

人們還問：關於Camp Network的其他問題

Camp Network（CAMP）今日價格是多少？
CAMP 實時價格為 0.01449 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 CAMP 兌 USD 的價格是多少？
目前 CAMP 兌 USD 的價格為 $ 0.01449。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Camp Network 的市值是多少？
CAMP 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
CAMP 的流通供應量是多少？
CAMP 的流通供應量為 -- USD
CAMP 的歷史最高價（ATH）是多少？
CAMP 的歷史最高價是 -- USD
CAMP 的歷史最低價（ATL）是多少？
CAMP 的歷史最低價是 -- USD
CAMP 的交易量是多少？
CAMP 的 24 小時實時交易量為 $ 232.65K USD
CAMP 今年會漲嗎？
CAMP 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 CAMP 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:30:43 (UTC+8)

Camp Network（CAMP）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

CAMP 兌 USD 計算器

數量

CAMP
CAMP
USD
USD

1 CAMP = 0.01449 USD

交易 CAMP

CAMP/USDC
$0.01447
$0.01447$0.01447
-5.54%
CAMP/USDT
$0.01449
$0.01449$0.01449
-5.41%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,291.47
$115,291.47$115,291.47

+1.40%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,153.14
$4,153.14$4,153.14

+1.91%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.04962
$0.04962$0.04962

+56.97%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.70
$199.70$199.70

+0.07%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.5323
$5.5323$5.5323

-11.34%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,153.14
$4,153.14$4,153.14

+1.91%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,291.47
$115,291.47$115,291.47

+1.40%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.70
$199.70$199.70

+0.07%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6269
$2.6269$2.6269

-0.51%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20285
$0.20285$0.20285

-0.09%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2246
$0.2246$0.2246

+349.20%

CHONKY 圖標

CHONKY

CHONKY

$0.002042
$0.002042$0.002042

+104.20%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000005500
$0.000000000000000000005500$0.000000000000000000005500

+632.35%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2246
$0.2246$0.2246

+349.20%

DEGENFI 圖標

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000956
$0.0000000956$0.0000000956

+139.00%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04264
$0.04264$0.04264

+113.20%

Cryvantis 圖標

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003666
$0.0003666$0.0003666

+83.94%