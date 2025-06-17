什麼是Coupon Assets (CA1)

Coupon Assets（CA)是由RADAR LAB（美國）發起並於 2018年3月發行的平臺幣，CA代幣發行的價值在於其基於全球金融市場的具有金融屬性的高流動性加密數宇資產（股權代幣資產)，具有防偽 saku 來源的債券和本票!

Coupon Assets在MEXC已上線，爲您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Coupon Assets 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。



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Coupon Assets價格預測

加密貨幣價格預測涉及預測或推測加密貨幣的未來價值。這些預測旨在預測特定加密貨幣的潛在未來價值，例如Coupon Assets、比特幣或以太坊。 CA1未來的價格是多少？ 2026、2027、2028到2050年價值多少？如需詳細預測信息，請查看我們的Coupon Assets價格預測頁面。

Coupon Assets價格歷史

追蹤CA1的價格軌跡可以為其過去的表現提供有價值的見解，並幫助投資者了解隨著時間的推移影響其價值的因素。了解這些歷史模式可以為評估CA1的潛在未來軌跡提供有價值的背景。有關詳細的價格歴史信息，請查看我們的Coupon Assets價格歷史頁面。

Coupon Assets（CA1）代幣經濟

了解 Coupon Assets（CA1）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 CA1 代幣的完整經濟學！

如何購買Coupon Assets (CA1)

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CA1 兌換爲當地貨幣

1 CA1 兌換 VND ₫ 11,949.6415 1 CA1 兌換 AUD A$ 0.694773 1 CA1 兌換 GBP ￡ 0.331493 1 CA1 兌換 EUR € 0.390526 1 CA1 兌換 USD $ 0.4541 1 CA1 兌換 MYR RM 1.925384 1 CA1 兌換 TRY ₺ 17.882458 1 CA1 兌換 JPY ¥ 65.762762 1 CA1 兌換 RUB ₽ 35.687719 1 CA1 兌換 INR ₹ 39.175207 1 CA1 兌換 IDR Rp 7,444.261104 1 CA1 兌換 KRW ₩ 621.199718 1 CA1 兌換 PHP ₱ 25.788339 1 CA1 兌換 EGP ￡E. 22.75041 1 CA1 兌換 BRL R$ 2.483927 1 CA1 兌換 CAD C$ 0.613035 1 CA1 兌換 BDT ৳ 55.509184 1 CA1 兌換 NGN ₦ 701.852419 1 CA1 兌換 UAH ₴ 18.858773 1 CA1 兌換 VES Bs 46.3182 1 CA1 兌換 PKR Rs 128.60112 1 CA1 兌換 KZT ₸ 232.748955 1 CA1 兌換 THB ฿ 14.776414 1 CA1 兌換 TWD NT$ 13.400491 1 CA1 兌換 AED د.إ 1.666547 1 CA1 兌換 CHF Fr 0.367821 1 CA1 兌換 HKD HK$ 3.560144 1 CA1 兌換 MAD .د.م 4.13231 1 CA1 兌換 MXN $ 8.605195

Coupon Assets資源

要更深入地瞭解 Coupon Assets，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

人們還問：關於Coupon Assets的其他問題 Coupon Assets (CA1)今天的價格是多少？ Coupon Assets (CA1) 的實時價格爲 0.4541 USD 。 Coupon Assets (CA1)的市值是多少？ Coupon Assets 目前的市值爲 $ 4.39M USD 。它的計算方法是將 CA1 的目前供應量乘以 0.4541 USD 的實時市場價格。 Coupon Assets (CA1) 的流通量是多少？ Coupon Assets (CA1) 目前的流通供應量爲 9.67M USD 。 Coupon Assets (CA1) 的最高價格是多少？ 截至 2025-06-17 ，Coupon Assets (CA1) 的最高價格爲 1.735 USD 。 Coupon Assets (CA1) 的24小時交易量是多少？ Coupon Assets (CA1) 的 24 小時交易量爲 $ 83.88K USD 。您可以在 MEXC 上發現更多可交易代幣並查看其 24 小時交易量。

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