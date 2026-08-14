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Chainbase (C) 今日技術分析

Chainbase (C) 今日技術分析

Chainbase 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 C 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Chainbase 分析的信息。

Chainbase (C) 價格變動

目前價格24 小時7 天30 天90 天
$0.06429--+13.10%-1.94%-14.97%
了解更多關於 Chainbase 價格

Chainbase 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Chainbase 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

強烈賣出賣出中立買入強烈買入
買入
賣出 7
中立 1
買入 18
移動平均線:強烈買入賣出 0中立 0買入 14
技術指標:賣出賣出 7中立 1買入 4
名稱
經典
斐波那契
R3
0.06416
0.06413
R2
0.06413
0.06412
R1
0.06412
0.06411
PP
0.06409
0.06409
S1
0.06408
0.06408
S2
0.06405
0.06407
S3
0.06404
0.06405

Chainbase 市場信號

目前淨掛單量
-0.41M
$4.53 M
$4.95 M
待買入（USDT）
待賣出（USDT）
3 日主動買賣差額
0.00M
3 日主動買入
$0.02 M
3 日主動賣出
$0.02 M
7 日主動買賣差額
0.00M
7 日主動買入
$0.15 M
7 日主動賣出
$0.15 M

以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

Chainbase資金流向

淨流入CUSDT價格
時間淨流入價格
2026-08-14-$0.02 M0.06
2026-08-13$0.00 M0.06
2026-08-12-$0.04 M0.06
2026-08-11$0.03 M0.07
2026-08-10$0.05 M0.07

以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
C/USDT
$0.06429
$0.06429$0.06429
+1.21%
901.82K (USDT)

免責聲明

本資料所提供的資訊不構成任何投資、稅務、法律、財務、會計或其他相關服務的建議，也不構成任何購買、出售或持有資產的推薦。MEXC Learn 僅提供此資訊供參考，不提供任何投資建議。請務必充分了解相關風險，並在投資時謹慎行事。MEXC 對用戶的投資決策不承擔任何責任。

C 兌 USD 計算器

數量

C
C
USD
USD

1 C = 0.06429 USD

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