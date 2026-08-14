BANX Network 今日價格

BANX Network (BXE) 今日實時價格為 NT$ 0.002791，過去 24 小時內變化了 2.48%。目前 BXE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.002791 每 BXE。

BANX Network 目前市值在 NT$ 839.59K 排名第 #1951，流通供應量為 300.82M BXE。過去 24 小時內，BXE 的交易價格在 NT$ 0.002761（低點）和 NT$ 0.00294（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2.6090533793321858951，而歷史最低價為 NT$ 0.0935174095600364809。

短期表現方面，BXE 在過去一小時內波動了 +0.68%，過去7 天內波動了 +1.86%。過去一天，總交易量達到 NT$ 10.90K。

BANX Network（BXE）市場資訊

排名 No.1951 市值 NT$ 839.59KNT$ 839.59K NT$ 839.59K 成交量（24H） NT$ 10.90KNT$ 10.90K NT$ 10.90K 完全稀釋市值 NT$ 1.40MNT$ 1.40M NT$ 1.40M 流通量 300.82M 300.82M 300.82M 最大供應量 500,000,000 500,000,000 500,000,000 總供應量 490,000,000 490,000,000 490,000,000 流通率 60.16% 所屬公鏈 XRP

BANX Network 的目前市值為 NT$ 839.59K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 10.90K。BXE 的流通量為 300.82M，總供應量是 490000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.40M。