買幣行情現貨合約SNDK理財活動中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
註冊
BANX Network 目前實時價格為 0.002791 TWD。BXE 市值為 839,588.617209 TWD。追蹤台灣的 BXE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！BANX Network 目前實時價格為 0.002791 TWD。BXE 市值為 839,588.617209 TWD。追蹤台灣的 BXE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

更多關於 BXE

BXE 價格資訊

BXE 介紹

BXE 白皮書

BXE 幣種官網

BXE 代幣經濟

BXE 價格預測

BXE 價格歷史

BXE 購買指南

BXE 兌換法幣計算

BXE 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

BANX Network 圖標

BANX Network實時價格 (BXE)

1 BXE 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.08900448
NT$0.08900448NT$0.08900448
-2.48%1D
TWD
BANX Network (BXE) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:31:00 (UTC+8)

BANX Network 今日價格

BANX Network (BXE) 今日實時價格為 NT$ 0.002791，過去 24 小時內變化了 2.48%。目前 BXE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.002791 每 BXE。

BANX Network 目前市值在 NT$ 839.59K 排名第 #1951，流通供應量為 300.82M BXE。過去 24 小時內，BXE 的交易價格在 NT$ 0.002761（低點）和 NT$ 0.00294（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2.6090533793321858951，而歷史最低價為 NT$ 0.0935174095600364809

短期表現方面，BXE 在過去一小時內波動了 +0.68%，過去7 天內波動了 +1.86%。過去一天，總交易量達到 NT$ 10.90K

BANX Network（BXE）市場資訊

No.1951

NT$ 839.59K
NT$ 839.59KNT$ 839.59K

NT$ 10.90K
NT$ 10.90KNT$ 10.90K

NT$ 1.40M
NT$ 1.40MNT$ 1.40M

300.82M
300.82M 300.82M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

490,000,000
490,000,000 490,000,000

60.16%

XRP

BANX Network 的目前市值為 NT$ 839.59K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 10.90K。BXE 的流通量為 300.82M，總供應量是 490000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.40M

BANX Network 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.002761
NT$ 0.002761NT$ 0.002761
24H最低價
NT$ 0.00294
NT$ 0.00294NT$ 0.00294
24H最高價

NT$ 0.002761
NT$ 0.002761NT$ 0.002761

NT$ 0.00294
NT$ 0.00294NT$ 0.00294

NT$ 2.6090533793321858951
NT$ 2.6090533793321858951NT$ 2.6090533793321858951

NT$ 0.0935174095600364809
NT$ 0.0935174095600364809NT$ 0.0935174095600364809

+0.68%

-2.48%

+1.86%

+1.86%

BANX Network（BXE）價格歷史 TWD

跟蹤 BANX Network 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.00226344-2.48%
30天NT$ -0.000188-6.32%
60天NT$ -0.000253-8.32%
90天NT$ -0.005879-67.81%
BANX Network 今日價格變化

今天，BXE 記錄了 NT$ -0.00226344 (-2.48%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

BANX Network 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.000188 (-6.32%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

BANX Network 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，BXE 的變化為 NT$ -0.000253 (-8.32%)，從而更廣泛地了解其表現。

BANX Network 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.005879 (-67.81%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 BANX Network（BXE）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 BANX Network 價格歷史頁面

BANX Network 分析

本分析利用人工智慧模型評估 BANX Network 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 BANX Network 的價格？

BXE 代幣的價格受到多項關鍵因素的影響：

供給與需求：交易量與代幣流通量會影響價格走勢。

市場情緒：整體加密貨幣市場趨勢及投資者信心會對 BXE 的估值產生影響。

實用性與採用度：實際應用場景與平台採用程度會驅動需求。

為什麼人們想知道 BANX Network 今天的價格？

人們希望了解今日的BXE價格，主要有以下幾個原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合價值、識別市場趨勢、掌握買賣時機、評估投資績效，以及隨時掌握市場波動以進行風險管理。

BANX Network 的價格預測

BANX Network（BXE）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，BXE 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
BANX Network (BXE) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，BANX Network 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 BANX Network 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 BANX Network 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 BXE 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 BANX Network

準備好開始使用 BANX Network 了嗎？在 MEXC 購買 BXE 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 BANX Network 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 BANX Network (BXE) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，BANX Network 將立即存入您的錢包。
BANX Network (BXE) 購買教程

BANX Network 能做什麼？

擁有 BANX Network 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

    探索 MEXC 現貨市場

    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

    合約交易

    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 BANX Network (BXE) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是BANX Network (BXE)

Banx Network 是一個建立在 XRP Ledger 上的去中心化媒體平台，由 BXE 代幣驅動，支援公民新聞和鏈上所有權。

BANX Network資源

要更深入地瞭解 BANX Network，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方BANX Network網站
區塊查詢

類別 :

Decentralized Finance (DeFi)XRP Ledger Ecosystem

人們還問：關於BANX Network的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:31:00 (UTC+8)

BANX Network（BXE）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 BANX Network 的更多資訊

BXEUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 BXE。在 MEXC 上探索 BXEUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 BANX Network (BXE) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 BANX Network 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
BXE/USDT
NT$0.08900448
NT$0.08900448NT$0.08900448
-2.48%
3.81M (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣

比特幣

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
以太幣

以太幣

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.9345263
NT$2.9345263NT$2.9345263

+383.10%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.175835
NT$0.175835NT$0.175835

-6.82%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4741151
NT$0.4741151NT$0.4741151

-23.16%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.009146
NT$9.009146NT$9.009146

+21.15%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3173368
NT$9.3173368NT$9.3173368

+4.72%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.8058168
NT$8.8058168NT$8.8058168

+137.92%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.368236854
NT$0.368236854NT$0.368236854

+76.42%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$29.9587673
NT$29.9587673NT$29.9587673

+32.57%

Heima

Heima

HEI

NT$5.0570146
NT$5.0570146NT$5.0570146

+29.30%

Humanity

Humanity

H

NT$3.7024457
NT$3.7024457NT$3.7024457

+21.24%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

BXE 兌 TWD 計算器

數量

BXE
BXE
TWD
TWD

1 BXE = 0.08922827 TWD