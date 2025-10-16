Burnr 目前實時價格為 0.00002236 USD。跟蹤 BURNR 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 BURNR 價格趨勢。Burnr 目前實時價格為 0.00002236 USD。跟蹤 BURNR 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 BURNR 價格趨勢。

Burnr 圖標

Burnr實時價格 (BURNR)

1 BURNR 兌換為 USD 的實時價格：

$0.00002236
$0.00002236$0.00002236
+8.54%1D
USD
Burnr (BURNR) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:14:13 (UTC+8)

Burnr（BURNR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.00001975
$ 0.00001975$ 0.00001975
24H最低價
$ 0.0000245
$ 0.0000245$ 0.0000245
24H最高價

$ 0.00001975
$ 0.00001975$ 0.00001975

$ 0.0000245
$ 0.0000245$ 0.0000245

--
----

--
----

-1.55%

+8.54%

+91.11%

+91.11%

Burnr（BURNR）目前實時價格為 $ 0.00002236。過去 24 小時內，BURNR 的交易價格在 $ 0.00001975 至 $ 0.0000245 之間波動，市場活躍度顯著。BURNR 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，BURNR 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.55%，過去 24 小時內變動為 +8.54%，過去 7 天內累計變動為 +91.11%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Burnr（BURNR）市場資訊

--
----

$ 6.42K
$ 6.42K$ 6.42K

$ 22.36K
$ 22.36K$ 22.36K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Burnr 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 6.42K。BURNR 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 22.36K

Burnr（BURNR）價格歷史 USD

跟蹤 Burnr 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0000017593+8.54%
30天$ -0.00085564-97.46%
60天$ -0.00097764-97.77%
90天$ -0.00097764-97.77%
Burnr 今日價格變化

今天，BURNR 記錄了 $ +0.0000017593 (+8.54%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Burnr 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.00085564 (-97.46%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Burnr 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，BURNR 的變化為 $ -0.00097764 (-97.77%)，從而更廣泛地了解其表現。

Burnr 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.00097764 (-97.77%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Burnr（BURNR）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Burnr 價格歷史頁面

什麼是Burnr (BURNR)

Burnr 让您完全掌控分享内容；加密的消息和文件，一次浏览后即消失。不被追踪，不留痕迹。纯粹的隐私。

Burnr在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Burnr 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 BURNR 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Burnr 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Burnr 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Burnr 價格預測 (USD)

Burnr（BURNR）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Burnr（BURNR）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Burnr 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Burnr 價格預測

Burnr（BURNR）代幣經濟

了解 Burnr（BURNR）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 BURNR 代幣的完整經濟學

如何購買Burnr (BURNR)

正在尋找如何購買 Burnr？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Burnr。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

BURNR 兌換為當地貨幣

1 Burnr（BURNR）至 VND
0.5884034
1 Burnr（BURNR）至 AUD
A$0.0000339872
1 Burnr（BURNR）至 GBP
0.0000165464
1 Burnr（BURNR）至 EUR
0.000019006
1 Burnr（BURNR）至 USD
$0.00002236
1 Burnr（BURNR）至 MYR
RM0.000093912
1 Burnr（BURNR）至 TRY
0.0009371076
1 Burnr（BURNR）至 JPY
¥0.00339872
1 Burnr（BURNR）至 ARS
ARS$0.0333729708
1 Burnr（BURNR）至 RUB
0.00177203
1 Burnr（BURNR）至 INR
0.0019725992
1 Burnr（BURNR）至 IDR
Rp0.3726665176
1 Burnr（BURNR）至 PHP
0.0013154388
1 Burnr（BURNR）至 EGP
￡E.0.0010607584
1 Burnr（BURNR）至 BRL
R$0.0001198496
1 Burnr（BURNR）至 CAD
C$0.0000310804
1 Burnr（BURNR）至 BDT
0.002735746
1 Burnr（BURNR）至 NGN
0.0325946192
1 Burnr（BURNR）至 COP
$0.0866664656
1 Burnr（BURNR）至 ZAR
R.0.0003848156
1 Burnr（BURNR）至 UAH
0.0009388964
1 Burnr（BURNR）至 TZS
T.Sh.0.0552097468
1 Burnr（BURNR）至 VES
Bs0.00474032
1 Burnr（BURNR）至 CLP
$0.02104076
1 Burnr（BURNR）至 PKR
Rs0.0063251968
1 Burnr（BURNR）至 KZT
0.0120214068
1 Burnr（BURNR）至 THB
฿0.0007305012
1 Burnr（BURNR）至 TWD
NT$0.0006860048
1 Burnr（BURNR）至 AED
د.إ0.0000820612
1 Burnr（BURNR）至 CHF
Fr0.0000176644
1 Burnr（BURNR）至 HKD
HK$0.0001735136
1 Burnr（BURNR）至 AMD
֏0.0085408492
1 Burnr（BURNR）至 MAD
.د.م0.0002059356
1 Burnr（BURNR）至 MXN
$0.0004112004
1 Burnr（BURNR）至 SAR
ريال0.00008385
1 Burnr（BURNR）至 ETB
Br0.003417726
1 Burnr（BURNR）至 KES
KSh0.0028886884
1 Burnr（BURNR）至 JOD
د.أ0.00001585324
1 Burnr（BURNR）至 PLN
0.0000811668
1 Burnr（BURNR）至 RON
лв0.0000974896
1 Burnr（BURNR）至 SEK
kr0.0002095132
1 Burnr（BURNR）至 BGN
лв0.0000375648
1 Burnr（BURNR）至 HUF
Ft0.0074756188
1 Burnr（BURNR）至 CZK
0.0004668768
1 Burnr（BURNR）至 KWD
د.ك0.00000684216
1 Burnr（BURNR）至 ILS
0.0000728936
1 Burnr（BURNR）至 BOB
Bs0.0001540604
1 Burnr（BURNR）至 AZN
0.000038012
1 Burnr（BURNR）至 TJS
SM0.0002081716
1 Burnr（BURNR）至 GEL
0.0000605956
1 Burnr（BURNR）至 AOA
Kz0.0203827052
1 Burnr（BURNR）至 BHD
.د.ب0.00000842972
1 Burnr（BURNR）至 BMD
$0.00002236
1 Burnr（BURNR）至 DKK
kr0.0001433276
1 Burnr（BURNR）至 HNL
L0.0005865028
1 Burnr（BURNR）至 MUR
0.0010169328
1 Burnr（BURNR）至 NAD
$0.0003872752
1 Burnr（BURNR）至 NOK
kr0.0002233764
1 Burnr（BURNR）至 NZD
$0.0000386828
1 Burnr（BURNR）至 PAB
B/.0.00002236
1 Burnr（BURNR）至 PGK
K0.0000952536
1 Burnr（BURNR）至 QAR
ر.ق0.0000813904
1 Burnr（BURNR）至 RSD
дин.0.0022512048
1 Burnr（BURNR）至 UZS
soʻm0.2693975284
1 Burnr（BURNR）至 ALL
L0.0018578924
1 Burnr（BURNR）至 ANG
ƒ0.0000400244
1 Burnr（BURNR）至 AWG
ƒ0.0000400244
1 Burnr（BURNR）至 BBD
$0.00004472
1 Burnr（BURNR）至 BAM
KM0.0000375648
1 Burnr（BURNR）至 BIF
Fr0.06576076
1 Burnr（BURNR）至 BND
$0.0000288444
1 Burnr（BURNR）至 BSD
$0.00002236
1 Burnr（BURNR）至 JMD
$0.0035802832
1 Burnr（BURNR）至 KHR
0.0897991016
1 Burnr（BURNR）至 KMF
Fr0.00948064
1 Burnr（BURNR）至 LAK
0.4860869468
1 Burnr（BURNR）至 LKR
රු0.0067797756
1 Burnr（BURNR）至 MDL
L0.0003810144
1 Burnr（BURNR）至 MGA
Ar0.10072062
1 Burnr（BURNR）至 MOP
P0.0001786564
1 Burnr（BURNR）至 MVR
0.000342108
1 Burnr（BURNR）至 MWK
MK0.038685036
1 Burnr（BURNR）至 MZN
MT0.001428804
1 Burnr（BURNR）至 NPR
रु0.0031346484
1 Burnr（BURNR）至 PYG
0.15745912
1 Burnr（BURNR）至 RWF
Fr0.03239964
1 Burnr（BURNR）至 SBD
$0.0001842464
1 Burnr（BURNR）至 SCR
0.0003099096
1 Burnr（BURNR）至 SRD
$0.0008883628
1 Burnr（BURNR）至 SVC
$0.0001952028
1 Burnr（BURNR）至 SZL
L0.0003872752
1 Burnr（BURNR）至 TMT
m0.0000784836
1 Burnr（BURNR）至 TND
د.ت0.00006560424
1 Burnr（BURNR）至 TTD
$0.0001513772
1 Burnr（BURNR）至 UGX
Sh0.07763392
1 Burnr（BURNR）至 XAF
Fr0.01258868
1 Burnr（BURNR）至 XCD
$0.000060372
1 Burnr（BURNR）至 XOF
Fr0.01258868
1 Burnr（BURNR）至 XPF
Fr0.00228072
1 Burnr（BURNR）至 BWP
P0.00031863
1 Burnr（BURNR）至 BZD
$0.00004472
1 Burnr（BURNR）至 CVE
$0.0021199516
1 Burnr（BURNR）至 DJF
Fr0.00395772
1 Burnr（BURNR）至 DOP
$0.0014303692
1 Burnr（BURNR）至 DZD
د.ج0.0029063528
1 Burnr（BURNR）至 FJD
$0.0000512044
1 Burnr（BURNR）至 GNF
Fr0.1944202
1 Burnr（BURNR）至 GTQ
Q0.0001708304
1 Burnr（BURNR）至 GYD
$0.0046707804
1 Burnr（BURNR）至 ISK
kr0.00272792

要更深入地瞭解 Burnr，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Burnr網站
區塊查詢

人們還問：關於Burnr的其他問題

Burnr（BURNR）今日價格是多少？
BURNR 實時價格為 0.00002236 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 BURNR 兌 USD 的價格是多少？
目前 BURNR 兌 USD 的價格為 $ 0.00002236。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Burnr 的市值是多少？
BURNR 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
BURNR 的流通供應量是多少？
BURNR 的流通供應量為 -- USD
BURNR 的歷史最高價（ATH）是多少？
BURNR 的歷史最高價是 -- USD
BURNR 的歷史最低價（ATL）是多少？
BURNR 的歷史最低價是 -- USD
BURNR 的交易量是多少？
BURNR 的 24 小時實時交易量為 $ 6.42K USD
BURNR 今年會漲嗎？
BURNR 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 BURNR 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:14:13 (UTC+8)

Burnr（BURNR）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

