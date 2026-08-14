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The Bull 目前實時價格為 0.003082 TWD。BULLCOIN 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 BULLCOIN 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！The Bull 目前實時價格為 0.003082 TWD。BULLCOIN 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 BULLCOIN 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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The Bull 圖標

The Bull實時價格 (BULLCOIN)

1 BULLCOIN 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.09853154
NT$0.09853154NT$0.09853154
-20.05%1D
TWD
The Bull (BULLCOIN) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:30:45 (UTC+8)

The Bull 今日價格

The Bull (BULLCOIN) 今日實時價格為 NT$ 0.003082，過去 24 小時內變化了 20.05%。目前 BULLCOIN 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.003082 每 BULLCOIN。

The Bull 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- BULLCOIN。過去 24 小時內，BULLCOIN 的交易價格在 NT$ 0.002758（低點）和 NT$ 0.004051（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --

短期表現方面，BULLCOIN 在過去一小時內波動了 -1.60%，過去7 天內波動了 +105.46%。過去一天，總交易量達到 NT$ 68.40K

The Bull（BULLCOIN）市場資訊

--
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NT$ 68.40K
NT$ 68.40KNT$ 68.40K

NT$ 3.08M
NT$ 3.08MNT$ 3.08M

--
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ROBINHOOD

The Bull 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 68.40K。BULLCOIN 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 3.08M

The Bull 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.002758
NT$ 0.002758NT$ 0.002758
24H最低價
NT$ 0.004051
NT$ 0.004051NT$ 0.004051
24H最高價

NT$ 0.002758
NT$ 0.002758NT$ 0.002758

NT$ 0.004051
NT$ 0.004051NT$ 0.004051

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-1.60%

-20.05%

+105.46%

+105.46%

The Bull（BULLCOIN）價格歷史 TWD

跟蹤 The Bull 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.02470991-20.05%
30天NT$ +0.001582+105.46%
60天NT$ +0.001582+105.46%
90天NT$ +0.001582+105.46%
The Bull 今日價格變化

今天，BULLCOIN 記錄了 NT$ -0.02470991 (-20.05%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

The Bull 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.001582 (+105.46%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

The Bull 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，BULLCOIN 的變化為 NT$ +0.001582 (+105.46%)，從而更廣泛地了解其表現。

The Bull 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.001582 (+105.46%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 The Bull（BULLCOIN）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 The Bull 價格歷史頁面

The Bull 分析

本分析利用人工智慧模型評估 The Bull 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

The Bull 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 BULLCOIN 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點現價＜S2位於 S2 下方比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 < 下軌觸及或突破下軌進入「便宜」區，波動放大。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。
EMA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。

BULLCOIN_USDT 在 4 小時周期中運行於 0.002829。價格位於 S2 枢紐點 0.003179 之下。中央軸線 0.003454 構成遠端結構的參考。當前價格偏離主要樞紐體系，市場呈現低位整理形態，多空雙方在此區間維持平衡。 MA 組與 EMA 組呈現 3-4 個買入信號排列。MACD 指標形成死叉結構。RSI 讀數處於中性區域，快慢線指標出現方向分層。均線系統提供短期支撐動能，振盪指標顯示動能分散，波動率維持窄幅震盪狀態，多空力量尚未形成單邊共識。 近端上方阻力位位於 S2 點位 0.003179，該價格距離現價約 12.3%。下方缺乏近期樞紐點參考。遠端中央壓力位於 0.003454，該價格距離現價約 22.1%。R1 阻力位設於 0.003547。交易者需密切觀察價格在 S2 處的反應，關鍵樞紐點構成主要觀測邊界。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

The Bull 的價格預測

The Bull（BULLCOIN）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，BULLCOIN 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
The Bull (BULLCOIN) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，The Bull 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 The Bull 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 The Bull 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 BULLCOIN 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 The Bull

準備好開始使用 The Bull 了嗎？在 MEXC 購買 BULLCOIN 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 The Bull 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 The Bull (BULLCOIN) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，The Bull 將立即存入您的錢包。
The Bull (BULLCOIN) 購買教程

The Bull 能做什麼？

擁有 The Bull 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 The Bull (BULLCOIN) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是The Bull (BULLCOIN)

BULLCOIN 是一種迷因幣。

The Bull資源

要更深入地瞭解 The Bull，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方The Bull網站
區塊查詢

類別 :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

人們還問：關於The Bull的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:30:45 (UTC+8)

The Bull（BULLCOIN）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 The Bull 的更多資訊

BULLCOINUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 BULLCOIN。在 MEXC 上探索 BULLCOINUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 The Bull (BULLCOIN) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 The Bull 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
BULLCOIN/USD1
NT$0.09728471
NT$0.09728471NT$0.09728471
-20.44%
15.10M (USDT)
BULLCOIN/USDT
NT$0.0984676
NT$0.0984676NT$0.0984676
-20.36%
20.66M (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.9057533
NT$2.9057533NT$2.9057533

+378.36%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.175835
NT$0.175835NT$0.175835

-6.82%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4741151
NT$0.4741151NT$0.4741151

-23.16%

up

up

UPROBINHOOD

NT$8.986767
NT$8.986767NT$8.986767

+20.85%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.2834486
NT$9.2834486NT$9.2834486

+4.34%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.8400247
NT$8.8400247NT$8.8400247

+138.84%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.371149321
NT$0.371149321NT$0.371149321

+77.81%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$30.3347345
NT$30.3347345NT$30.3347345

+34.24%

Heima

Heima

HEI

NT$5.0042641
NT$5.0042641NT$5.0042641

+27.95%

Humanity

Humanity

H

NT$3.7014866
NT$3.7014866NT$3.7014866

+21.21%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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BULLCOIN
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TWD

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