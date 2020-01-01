Bitway (BTW) 今日技術分析 Bitway 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 BTW 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Bitway 分析的信息。 註 冊

Bitway (BTW) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.296452 -- +53.22% +396.71% +1,894.56%

Bitway 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Bitway 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 強烈賣出 賣出 22 中立 2 買入 2 移動平均線 : 強烈賣出 賣出 14 中立 0 買入 0 技術指標 : 賣出 賣出 8 中立 2 買入 2 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.29772 0.29758 R2 0.29758 0.29743 R1 0.29731 0.29733 PP 0.29717 0.29717 S1 0.2969 0.29702 S2 0.29676 0.29692 S3 0.29649 0.29676

Bitway 市場信號 目前淨掛單量 -0.79M $7.18 M $7.96 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 -0.50M 3 日主動買入 $18.59 M 3 日主動賣出 $19.09 M 7 日主動買賣差額 -0.64M 7 日主動買入 $36.72 M 7 日主動賣出 $37.35 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Bitway資金流向 淨流入 BTWUSDT價格 時間 淨流入 價格 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 Bitway (BTW) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 Bitway 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 BTW / USDT $0.296452 $0.296452 $0.296452 -1.79% 4.88M (USDT) 去交易 BTW / USDC $0.293294 $0.293294 $0.293294 -3.21% 191.60K (USDT) 去交易