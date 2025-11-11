Openverse Network 是一個基於區塊鏈技術的 Layer 0 樞紐網路。它在現有區塊鏈框架的基礎上，引入了「完全開放的基於協議的跨鏈」系統的概念。其目標是「讓不同區塊鏈和傳統互聯網之間的價值轉移（代幣/NFT/資訊）變得像發送電子郵件一樣簡單」。