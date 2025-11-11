Baby Shark Universe (BSU) 是一個混合娛樂和數位資產平台，利用 Baby Shark 全球知名的智慧財產權 (IP)，連結 Web2 使用者和 Web3 生態系統。該項目旨在將其龐大的現有粉絲群自然地引入 Web3 領域，並透過遊戲、NFT 和元宇宙等多元化的數位體驗建立可持續的經濟模型。