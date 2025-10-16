Baby Shark Universe 目前實時價格為 0.2236 USD。跟蹤 BSU 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 BSU 價格趨勢。Baby Shark Universe 目前實時價格為 0.2236 USD。跟蹤 BSU 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 BSU 價格趨勢。

Baby Shark Universe 圖標

Baby Shark Universe實時價格 (BSU)

1 BSU 兌換為 USD 的實時價格：

$0.2236
$0.2236$0.2236
-4.85%1D
USD
Baby Shark Universe (BSU) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:30:36 (UTC+8)

Baby Shark Universe（BSU）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.21765
$ 0.21765$ 0.21765
24H最低價
$ 0.23851
$ 0.23851$ 0.23851
24H最高價

$ 0.21765
$ 0.21765$ 0.21765

$ 0.23851
$ 0.23851$ 0.23851

$ 0.37631193723515616
$ 0.37631193723515616$ 0.37631193723515616

$ 0.05070113905338495
$ 0.05070113905338495$ 0.05070113905338495

+0.05%

-4.85%

-10.30%

-10.30%

Baby Shark Universe（BSU）目前實時價格為 $ 0.2236。過去 24 小時內，BSU 的交易價格在 $ 0.21765$ 0.23851 之間波動，市場活躍度顯著。BSU 的歷史最高價為 $ 0.37631193723515616，歷史最低價為 $ 0.05070113905338495

從短期表現來看，BSU 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.05%，過去 24 小時內變動為 -4.85%，過去 7 天內累計變動為 -10.30%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Baby Shark Universe（BSU）市場資訊

No.609

$ 37.56M
$ 37.56M$ 37.56M

$ 71.54K
$ 71.54K$ 71.54K

$ 190.06M
$ 190.06M$ 190.06M

168.00M
168.00M 168.00M

850,000,000
850,000,000 850,000,000

850,000,000
850,000,000 850,000,000

19.76%

BSC

Baby Shark Universe 的目前市值為 $ 37.56M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 71.54K。BSU 的流通量為 168.00M，總供應量是 850000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 190.06M

Baby Shark Universe（BSU）價格歷史 USD

跟蹤 Baby Shark Universe 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0113974-4.85%
30天$ -0.03029-11.94%
60天$ +0.11109+98.73%
90天$ +0.2136+2,136.00%
Baby Shark Universe 今日價格變化

今天，BSU 記錄了 $ -0.0113974 (-4.85%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Baby Shark Universe 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.03029 (-11.94%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Baby Shark Universe 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，BSU 的變化為 $ +0.11109 (+98.73%)，從而更廣泛地了解其表現。

Baby Shark Universe 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.2136 (+2,136.00%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Baby Shark Universe（BSU）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Baby Shark Universe 價格歷史頁面

什麼是Baby Shark Universe (BSU)

Baby Shark Universe (BSU) 是一個混合娛樂和數位資產平台，利用 Baby Shark 全球知名的智慧財產權 (IP)，連結 Web2 使用者和 Web3 生態系統。該項目旨在將其龐大的現有粉絲群自然地引入 Web3 領域，並透過遊戲、NFT 和元宇宙等多元化的數位體驗建立可持續的經濟模型。

Baby Shark Universe在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Baby Shark Universe 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 BSU 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Baby Shark Universe 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Baby Shark Universe 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Baby Shark Universe 價格預測 (USD)

Baby Shark Universe（BSU）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Baby Shark Universe（BSU）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Baby Shark Universe 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Baby Shark Universe 價格預測

Baby Shark Universe（BSU）代幣經濟

了解 Baby Shark Universe（BSU）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 BSU 代幣的完整經濟學

如何購買Baby Shark Universe (BSU)

正在尋找如何購買 Baby Shark Universe？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Baby Shark Universe。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

BSU 兌換為當地貨幣

要更深入地瞭解 Baby Shark Universe，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Baby Shark Universe網站
區塊查詢

人們還問：關於Baby Shark Universe的其他問題

Baby Shark Universe（BSU）今日價格是多少？
BSU 實時價格為 0.2236 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 BSU 兌 USD 的價格是多少？
目前 BSU 兌 USD 的價格為 $ 0.2236。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Baby Shark Universe 的市值是多少？
BSU 的市值為 $ 37.56M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
BSU 的流通供應量是多少？
BSU 的流通供應量為 168.00M USD
BSU 的歷史最高價（ATH）是多少？
BSU 的歷史最高價是 0.37631193723515616 USD
BSU 的歷史最低價（ATL）是多少？
BSU 的歷史最低價是 0.05070113905338495 USD
BSU 的交易量是多少？
BSU 的 24 小時實時交易量為 $ 71.54K USD
BSU 今年會漲嗎？
BSU 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 BSU 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:30:36 (UTC+8)

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

