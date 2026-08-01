Robinhood Dog 今日價格

Robinhood Dog (BRODIE) 今日實時價格為 NT$ 0.0012778，過去 24 小時內變化了 2.03%。目前 BRODIE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0012778 每 BRODIE。

Robinhood Dog 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- BRODIE。過去 24 小時內，BRODIE 的交易價格在 NT$ 0.0010355（低點）和 NT$ 0.0027761（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，BRODIE 在過去一小時內波動了 +2.85%，過去7 天內波動了 +158.03%。過去一天，總交易量達到 NT$ 100.79K。

Robinhood Dog（BRODIE）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 100.79KNT$ 100.79K NT$ 100.79K 完全稀釋市值 NT$ 1.28MNT$ 1.28M NT$ 1.28M 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 ROBINHOOD

Robinhood Dog 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 100.79K。BRODIE 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.28M。